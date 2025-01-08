死亡沙漠變光伏長城：中國雄心勃勃的願景

本來，許多人都已經知曉中國光伏產業在近些年的突飛猛進，但最近美國國家航空航天局（NASA）公布的衛星圖像，更是以清晰的方式展現出中國雄心勃勃的願景。

據NASA的說法，位於中國內蒙古自治區鄂爾多斯市的庫布齊沙漠，在2017年仍是荒涼的沙漠，但到了2024年底，已變成巨大的光伏能源供應基地。庫布齊沙漠具備陽光充足、地形平坦、靠近工業中心的優勢，是理想的光伏發電場所。

查詢內地媒體的報道可知，NASA說的庫布齊沙漠光伏發電基地其實是中國「光伏長城」工程的一部分，而「光伏長城」工程又是1979年改革開放以來國家重大工程「三北防護林工程」的一部分。為了綜合治理沙漠、戈壁遍佈的廣袤三北地區（西北、華北和東北），改善生態，「三北防護林工程」已經堅持推進40多年。鄂爾多斯市所屬的黃河「幾字彎」攻堅戰正是「三北防護林工程」的重要構成。

毛烏素沙漠是中國四大沙地之一，「三北防護林工程」極大改善了毛烏素的生態環境。一輛汽車行駛在榆林市橫山區沙漠治理與未治理的分界公路上。（資料圖片）

為了在多年治沙基礎上創新推進黃河「幾字彎」攻堅戰，2024年初鄂爾多斯市啟動「光伏長城」工程：計劃至2030年，在黃河南岸、庫布其沙漠北緣，用光伏板築起一道長約400公里、平均寬約5公里的藍色防沙區。「光伏長城」工程規劃裝機容量高達1億千瓦，是世紀工程三峽水電站總裝機容量2250萬千瓦的4倍。

據了解，「光伏長城」工程可以起到一舉多得的效果，不僅能創新治沙模式，減少自然災害，而且能獲取巨大的可再生的清潔能源，同時還能通過光伏板創造的延緩蒸發、遮陽環境進行種養殖。按照「光伏長城」的設想，「光伏長城」工程有希望通過板上發綠電、板下種養植的「光伏+治沙」模式，每年節約標準煤6000萬噸以上，減排二氧化碳1.7億噸，節水2.5億噸。一旦這樣，曾經幾乎寸草不生的死亡沙漠將能為中國推進「雙碳」目標、探索人類可持續發展模式提供重要幫助。

內蒙古鄂爾多斯境內的庫布其沙漠，正在建造「400公里長的光伏長城」。（新華社）

在「光伏長城」的背後，是中國在全世界處於大幅領先地位的光伏產品。「全球能源監測組織」（GEM）的數據顯示，不僅截至2024年6月，中國光伏發電的裝機容量約佔全球總量的51%，遠高於約佔全球總量11%的美國，而且中國興建中的大型風能及太陽能發電廠佔全球總量的64%。可以說，只要光伏發電的成本和穩定性不斷改進，中國將有望不斷降低對化石能源的依賴，順利實現「雙碳」目標。

自化石能源成為人類工業發展的主要能源構成以來，人類工業在創造有史以來十分輝煌成就的同時造成大量的環境污染。若照此趨勢下去，不僅化石能源的供應終將面臨枯竭的風險，而且化石能源造成的污染將危及人類的生存環境。正因這樣，哪怕是在率先大規模利用化石能源來實現工業化的西方，早就開始反思人類社會對化石能源的過度依賴，並主張通過控制碳排放來推進氣候治理和可持續發展。

然而出乎不少人意料的是，中國作為一個人口多、底子薄、國情複雜的後發國家，竟然已經堅持推進40多年的龐大治沙工程，竟然在曾經的不毛之地探索出板上發綠電、板下種養植的「光伏+治沙」模式，竟然在擺脱化石能源依賴、探索可持續發展模式方面走在世界前列。這背後無疑有值得總結和借鑑的有益經驗。不過「行百里者半九十」，改革開放以來的「三北防護林工程」和近些年快速發展的光伏發電都在進行之中，只有堅持到最後，不驕不躁，不斷優化治理模式，不斷為創新營造良好的環境，才是最終的成功。