從新能源車到第六代戰機　中國科技怎麼突然爆發了？

2024年12月22日，沈飛第六代戰鬥機首飛成功。

2024年12月26日，成飛第六代戰鬥機首飛成功。

2024年12月27日，中國自主研制建造的076電磁彈射兩棲攻擊艦下水。

同日，西飛基於運20B平台的預警3000型預警機首飛成功。

2024年12月29日， 076型兩棲攻擊艦——四川艦正式出塢。

2024年年末，一向遮遮掩掩的中國軍工企業徹底「不講武德」了。



中國第六代戰鬥機首飛，48小時的沉默後，美國終於有了動靜，不過不是五角大樓的直接回應，而是來自洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）公司在社交媒體上的間接回應。洛馬公司表示，將協同美國空軍對F-22「猛禽」戰機進行現代化升級，以應對新的挑戰。洛馬公司@了美國空軍，也就表明這是官方立場的一部分。

疑中國「六代戰機試飛」影片曝光。（微博）

圖為網傳影片中，一架中國戰機在四川省成都市上空飛過。影片經路透社核實為真實，惟拍攝日期無法確定。（Reuters）

四川艦也頻上美國媒體。CNN稱，四川艦為迅速擴張的中國海軍增添了一艘強大的先進戰艦，「朝著與美國軍事力量抗衡的目標邁進」。美國《新聞周刊》稱，根據美國智庫戰略與國際問題研究中心的報告， 076型兩棲攻擊艦比現役全球最大的「美國」級兩棲攻擊艦更大。實際上，在五角大樓12月發布的「中國軍力報告」中也多次提到了076型兩棲攻擊艦。

中國海軍076型兩棲攻擊艦四川艦。（新華社）

半個月前，本田汽車(Honda)和日產汽車(Nissan)之間成立 「失敗者聯盟」，以應對中國電動汽車的競爭，就在日本引起了不小的騷動。回到20多年前，北京長安街上來來往往的車輛，大部分是本田，桑塔納，現代，捷達，尼桑，奧迪，幾乎見不到國產車，如今韓國車已經基本退出了市場，德國車和日本車的市場份額一步一步被侵蝕。

正如韓國現代車在中國的「絕跡」，韓國人感觸最深。因為他們的優勢項目現在都被搶占了大量的市場，比如說鋰電池領域，韓國的LG化學曾經是該領域的世界霸主，可是隨著我們寧德時代的崛起，LG化學的市場份額已經縮水到了1/3。還有造船行業，曾經韓國天下無敵，可如今中國造船業接到的訂單已經是韓國的3倍有余。至於液晶面板、汽車、半導體這些領域，韓國也全面的受到了中國的擠壓。

2024年12月26日，圖為無人機拍攝到比亞迪位於巴西卡馬薩里（Camaçari）的全新電動車 (EV) 工廠的施工現場。（Reuters）

連美國也是切實感受到了嚴重的危機感。就以華為一家企業來說，手機領域在挑戰蘋果，鴻蒙系統在挑戰谷歌，華為在數據庫領域在挑戰甲骨文，還有自動駕駛、AI大模型領域、電腦操作系統領域，華為也分別在挑戰特斯拉、英偉達和微軟公司。一旦華為徹底完成蛻變那恐怕將掀翻半個矽谷。而中國不止一個華為公司，還在其他領域也在對美國的產業發動全面沖擊。

更別說，天宮空間站，嫦娥五、六號登月返回， C919大飛機，福建艦、四川籍艦，第六代戰機......從日常生活到軍工高尖，為什麼短短這麼20年里，中國好像發生了科技大爆炸一樣，令人應接不暇？

2024年12月17日，在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟十九號航天員蔡旭哲在空間站組合體艙外工作的畫面。（新華社）

很多人喜歡將成功解讀為傳奇，但其實中國科技這些年取得巨大成就，並沒有什麼神秘，核心就是厚積薄發，如今時間到了而已。社會改革家雅各布·里斯（Jacob Riis）講過一個故事：好像一切都無濟於事時，我去看一個石匠敲石頭，他敲了大約一百下，石頭上連條縫都沒有，而第一百零一下，石頭裂成兩半。我知道讓石頭裂開的不是最後那一擊，而是前面每一擊。某種意義上說，人類的科技進步，也是一種「敲石頭」。

回望，第一次工業革命催生了現代教育。西方世界在長達200年的時間里，培養出了海量的理工科人才。正是第一次工業革命後的教育積累，才奠定了這次「科技爆發」——印刷機、發電機、塑料、發報機、電話機、白熾燈、內燃機、人造纖維、廣播、錄音機、飛機等等被爆發式的發明創造出來。

其實，中國的科技爆發之路，也是這個「路線」。建國之初，中國只有簡單的掃盲運動，有了工人，但這種識字人口沒有經過體系的教育，根本解決不了科研的問題。在面臨封鎖和國家安全軍事壓力的情況下，科研只能「保重點」。一直到1986年，中國才第一次提出了「九年義務教育」，開始成體系培養現代人才。1999年高校擴招政策正式出爐。

劉華清將軍參觀美國武器時的樣子。

如果看看中國一些關鍵項目的科研團隊就會發現，整體年齡驚人地年輕！中國天眼FAST團隊，平均年齡35歲；嫦娥六號科研團隊，平均年齡為32歲；北鬥衛星團隊，平均年齡36歲；2023年的院士評選中，40多歲的院士，已經成了主流。就這樣，一批批理工科人才像流水線一樣誕生，開始大量填充各行各業的崗位，特別是研發崗位。讓中國第一次擁有了在規模上能夠匹敵發達國家的研發群體。

截至2024年5月，中國科學院官網顯示，中國科學院院士共有861人；中國工程院官網顯示，現有中國工程院院士共964人，加起來有小2000人。次之是各級的教授，這類人才中國有近25萬人，是若幹個科研課題的負責人。再次是具備科研能力的碩博研究生，博士有61萬人，碩士有1100多萬人，他們都是各個科研項目的主力軍。此外，還有4700萬接受了本科教育的本科生。20年的時間里，中國積累了幾千萬的工程師和理工專業人才，形成了一個龐大的科研人才體系，這個體系大到有足夠的人力資源，去覆蓋每一個有前景的科技領域。

當然，國家也提供了物質環境。以世界公認的科研投入指標——研究與試驗發展經費(R&D)來說。從目前來看，美國一直是科研總投入最大的國家，2000年，美國的R&D經費是2773億美元，中國只有100多億美元，美國是中國20多倍。2023年美國R&D經費是7132億美元，而中國是約4700億美元。更關鍵的是，中國有足夠大的製造業，容納這些科研人才；有一系列評比評選機制，來篩選這些科研人才；有國家引導的一系列科研體系，來組織這些科研人才；還有蓬勃發展的民營經濟，以技術入股來激勵這些科研人才。搞科研的人多了，量變是會引發質變的。

科技，並不是一棵線性的，而是像一個密密麻麻的立體網絡，各個分叉互相糾纏互相聯通，又互為必要條件。這些技術，涉及上百個門類，每個門類還有數百個前置科技點，缺了哪個都不成。而中國，就是靠著這幾千萬人，默默啃下了數以百萬計的前置科技，用密密麻麻的科技節點織成了一張科技大網，最終才迎來了如今的成果大爆發。

且不說，發表高水平國際期刊論文數中國全世界第一，中國論文被引用數世界第一位，中國發明專利的數量第一。法國《費加羅報》報道，在被視為未來數年至關重要的44個創新領域中，中國已在國防、航天、機器人、能源，以及環境、生物技術、人工智能、先進材料和量子技術等37個領域處於領先地位。法媒感嘆：現在的中國科技行業，就像寒武紀時代的物種大爆發一樣可怕。

舉個例子來說，在2018年，《科技日報》曾詳細列出中國在科技領域面臨的35項關鍵核心技術挑戰：光刻機、芯片、操作系統、觸覺傳感器、真空蒸鍍機、手機射屏器件、航空發動機短艙、iCLIP技術、重型燃氣輪機、激光雷達、適航標準、高端電容電阻、核心工業軟件、ITO靶材、核心算法、航空鋼材、鈗刀、高端軸承鋼、高壓柱塞泵、航空設計軟件、光刻膠、高壓共軌系統、透射式電鏡、掘進機主軸承、微球、水下連接器、高端焊接電源、鉀電池隔膜、燃料電池關鍵材料、醫學影像設備元器件、數據庫管理系統、環氧樹脂、超精密拋光工藝、高強度不鏽鋼、掃描電鏡。然而，6年過去，中國已經完全突破了其中的28項，其中5項世界領先。另有6項可小規模量產，未突破的僅剩光刻機一項，但也指日可待。

哪有什麼技術井噴？哪有什麼科技爆炸？我們看到的只是長征的勝利，而勝利的背後呢？是中國政府幾十年的一脈相承的頂層設計，是中國「再窮不能窮教育」砸鍋賣鐵的投入，是中國人在血汗工廠用「七億件襯衫」換來的科研資金。

中國人，很喜歡一種植物——竹子，古代文人經常用「君子如竹」來自喻。湖南的毛竹，筍尖破土而出後，一年、兩年、三年、四年，四年的時間，竹子生長的高度僅僅有3厘米，緩慢到幾乎看不見它在生長。但是到了第五個年頭，毛竹就會以30厘米的速度生長拔高，只要一個半月的時間，就能長到15米高。其實，前四年毛竹不是不長，而是在紮根，在地表不顯山不露水的時候，毛竹的根系已經延伸了數百平米，為接下來的爆發打下了堅實的基礎。中國的科技，也是如此。