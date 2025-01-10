「遠洋捕撈」百份空白文件「每份20萬」　民企成公安年終獎金ATM

中國商界朋友在聚餐時，分享了一個在地見聞，據說是真實發生的故事：話說內地東部發達地區一家小民營企業的前台，某天突然出現了兩名自稱來自內陸某省某市的公安，要求見老闆。接待人員機警地留了份心，打電話彙報後聽總裁說他人在外地，就叫總裁別回來了，改由首席財務官上陣，迎戰兩名不速之客。



三人安排好見面後，這兩名「公安」（此處姑且相信他們的確是公安而不是詐騙販子或黑社會）也不多廢話，開門見山地拿出了一整疊文件，每份文件頂端都印有他們所屬公安局的名字，落款簽名與蓋章也完備，就差沒內容。兩人說，這樣的空白文件他們帶了100份出來，每一份值10萬至20萬元人民幣，他們這趟出省可謂身負重任：「我們那裡公安弟兄們的年終獎金就靠我倆了。」

中國地方政府建立了一套警方與企業的座談會。企業希望警方保平安，保公平，但很多地方警方淪為政府的馬前卒，以法律的名義從事著獲取「私利」的行為。（網絡圖片）

朋友的故事說到這兒，在座各位都聽明白了，他說的正是讓民企業主聞之喪膽的「遠洋捕撈」執法，中國國務院辦公廳和發改委1月以來也連續發文件制止。這方面的報道都已不少，但聽到真實案例中赤裸裸的流氓語言與姿態，還是讓人震驚。

朋友說，兩名公安聲稱，他們能找上門來也不是全無憑據，這家民企有產品賣到他們所屬的市，遭消費者投訴。但朋友認為，在條例不明確的中國環境下經商，幾乎哪家企業都能被找出點問題，尤其稅務、消防就是兩大雷區。而今中央政府一直強調重振經濟需要信心，但異地執法禁不住，大大小小的民企都可能被「捕撈」，大家能有信心嗎？

在最近的內地媒體上，「遠洋捕撈」指的已不是漁民到外大洋區作業，而是公安部門違法異地抓捕民營企業家，查封、凍結甚至劃轉外地民企和個人財產，說白了就是找藉口把民企抓了，勒索出錢財來。法律人稱之為「異地逐利性執法」，有報道說，廣東一家準備上市的企業在遭河南公安大陣仗「捕撈」後，一蹶不振。

廣東是民營經濟發達的省份，也是面臨異地執法的嚴重區域。其內參曾公開揭示了這一現象，此後引發了輿論風暴。（網絡圖片）

這個概念至少在去年3月就已見於內地財經媒體，但情況怕是沒有改善，到8月以後更引起廣泛關注。相對富庶的廣東、浙江，都是「遠洋捕撈」重災區，當地政府也視之為外省對自身財富的掠奪，也最願意曝光這類案例。一份被媒體引述多次的《廣東省情內參》說，廣東省省情調查研究中心去年4月專門就異地逐利性執法問題寫了一篇內參，其中寫到「近年來，廣州、深圳、東莞等珠三角地市已成為異地執法的高發地。以廣州市為例，自2023年以來，朴朴、壹健康、九浚等近萬家企業遭遇異地執法，這些企業絕大部分是民營企業，而且大部分案件存在較明顯的逐利性執法動機。」

去年9月，浙江大學公共政策研究院、浙江省公共政策研究院在杭州舉辦「遠洋捕撈」現象研討會，集合了20多位元來自經濟界、法律界、新聞界、企業界的學者專家研討，疾呼要營造公平、公正的法治環境，切實保護企業家合法權益。

中國政府正在加速立法「民營企業促進法」，可很多聲音並不看好這樣法律的出台，它們會聯想到地方政府藉此法的名義進行更多地管制與盤剝。（網絡圖片）

另據英國《金融時報》統計，2024年共有82家在上海和深圳上市企業的高管被拘留，其中約半數是在異地或不知名的地點被拘，換言之是遭到異地執法。而經濟條件較差地區公安到富裕省份「捕撈」的行為，也成了這些省份的角力點。據說，有發達地區城市給民企安排求助熱線電話，告訴他們如有外地公安來滋擾，直接撥熱線求助。

其實，中國公安、交警或其他行政部門在年關展開運動式執法，通過罰款或增加收費來給本部門「創收」的做法在中國早已行之有年，「遠洋捕撈」也不是全新的現象，只不過過去較為克制，經中央整頓後也有所收斂。學者分析，當前「遠洋捕撈」明目張膽，問題的根子在於疫情後各地財政緊張，又遇到經濟低迷、房地產陷入低谷，各地方政府的日子都不好過，而之所以要到「遠洋捕撈」，說明的是「近洋」沒魚了。

「遠洋捕撈」是對法治的破壞。（視覺中國）

然而，經濟不好根本不應該成為「違法執法」的理由。「遠洋捕撈」所暴露的深層隱憂，不僅在於它反映的經濟現狀，或是它對中國營商環境、民企信心造成的衝擊，而是它暴露出在經濟低迷的現實下，上層對下層權力部門管束力出現鬆動，甚至是中央上層權威的弱化。以中國的情況而言，要解決地方公安趨利性執法的頑疾，方法有很多，比如將罰沒收入歸於中央財政，讓地方政府與地方辦案機關無利可圖，就不會再有「遠洋捕撈」的動力。中國高層嚴厲整治「遠洋捕撈」刻不容緩，否則，一些下層權力機關既沒有理想信念，又不受上層管束與國家法律約束，只在乎追逐「我們的年終獎金」，這才是更須要重視的警訊。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

