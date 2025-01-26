緬甸詐騙園│知情者：多數人非被騙過去　付錢可查到目標詳細私隱

本文獲《鳳凰週刊》授權轉載，原標題為「一個記錄者眼中，真實的緬甸電詐、危險與人性」。



王星被「賣豬仔」在中國內地掀起風波。（視覺中國）

引發全國關注的演員王星解救事件，讓所有人再次意識到，電詐從未真正遠離我們的生活。

當打擊犯罪、騙局拆解、反詐宣傳，在中國人人皆知的當下，一份由緬甸受困者家屬發起的「星星回家計劃」文檔，記錄了千餘位受害者的信息，名單之長，令人震撼。

圍繞緬甸妙瓦底電詐產業的討論持續至今，但一系列疑問仍未能得到解答。一份來自聯合國2023年的報告數據顯示，東南亞地區有數十萬電詐從業者，其中緬甸和柬埔寨約22萬人，主要是中國公民或華人。

外界很難走進電詐園區的中心，也無法全然知曉，身處其中的人的真實境遇。早年因網絡熱點事件被人熟知的「花總」吳東，這幾年因拍攝電詐相關的紀錄片，深入接觸了多名黑灰產業鏈的從業者與知情人士。

他目睹了電詐園區的「叢林法則」，也見證了詐騙劇本的更迭演化。根據他的一手信息和經驗，指出了一些目前公開信息裡關於妙瓦底、人質解救等核心關鍵詞被誤讀之處。

以及，在真實的電詐產業鏈條上，更複雜的人性：與電詐緊密共生的環境之下，一些人遊走在灰色地帶，是受害者，也是加害者；可以一邊肆意作惡，一邊虔誠拜佛、參與公益；前腳參與詐騙與人口販賣，後腳就給家鄉修路捐錢。

善與惡的邊界變得模糊，危險也並非肉眼可見的地雷陣。

跟電詐人員聊得最好的時候，他一度覺得自己和對方無話不談，到了「推心置腹」的程度。但當有一天，他拿著自己掌握的線索，去查驗其中一人的身份時，發現對方吐露的所有信息均為偽造，乃至姓名。那天夜裡，他做了個夢，夢到自己被一頭大象推倒在地，甚至能感受到大象腳掌即將踩到臉上的壓迫感。

回到現實生活，作為一個記錄者，他的經歷和見聞，或許能為我們了解真實的緬甸電詐產業，補足一塊信息拼圖。

王星被「賣豬仔」在中國內地掀起風波。（視覺中國）

以下是花總的講述：

一場不可複製的解救

過去幾年，我們聽了太多被困電詐園區的故事。

王星能夠被成功解救，具有很強的偶然性。很大程度上，得益於他女朋友的縝密頭腦，做事情有效率，在短時間內把整件事講清楚，也有非常多的娛樂圈明星助力，根本原因是引起了中國乃至國際輿論的強大關注。

我一直很關注王星事件，也從各路信源了解到一些信息。有目擊者曾在妙瓦底的阿波羅園區見過王星，阿波羅園區是當地較知名的電詐園區，新買來的「豬仔」有時會在那裡交易。相當於一個市場，盤口的老闆或人事會去阿波羅挑人，據稱王星後來被送到了凱旋園區，也是在那裡被發現、解救的。

妙瓦底的實際控制者是各路軍閥，他們在叢林裡的地位相當於獅子老虎，王星這樣的「豬仔」則處於食物鏈的底層。如果不是爆出這麼大的新聞，根本不會入他們的法眼。

王星獲救。（網絡圖片）

據說王星的事情成為國際矚目的焦點後，索奇督（克倫邊防軍中央司令部總書記）聞訊震怒，甚至說要抓捕槍斃販賣他的人。這倒不是說這些軍閥多麼有正義感，他們僅僅是擔心因小失大，壞了大局。知情人告訴我，軍方警告各個園區，如果再搞出事端，該放人放人，據說還指示賠付（贖金）要「合理」，最高不能超過50萬泰銖（約10萬元人民幣）。

之前有傳聞說，王星的家人交了200萬（人民幣，下同）贖金，我覺得不可信，這太誇張了。

第一，贖金金額跟行情出入比較大，尤其是這種自己飛到泰國的新「豬仔」，根本不可能有這麼高的賠付。如果被倒賣多手後，園區要幾十萬是有可能的。一般贖金交多少，需要雙方談判。這裡面包括了偷渡的路費和各種所謂的「成本」，假如你想回去，得把這部分錢還給園區。

其次，妙瓦底園區的電力、通信及日常生活物資，不管是走私還是正規進出口，都需要通過泰國來提供，電詐分子很多也要從泰國出入境，不可能存在哪個電詐公司的老闆敢跟泰國政府要錢的情況。也就是說，假如泰國警方發話要從妙瓦底當地的園區裡解救某個人，是用不著去付什麼贖金的。

這種靠輿論引發的救人機會，不太有複製的可能性。單靠家屬的力量，想把人從園區解救出來，是比較難的。

21歲內地少女吳佳琪與認識不夠一月網友赴泰國失聯。（微博）

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家屬去公安局報案，立案會有一定標準，也需要走流程。如果你不知道自己家孩子什麼時候、通過什麼途徑、在什麼地方出境，以及他最終的下落是在哪裡，人民警察就很難幫到你。他們會建議你跟大使館和（電詐園區）當地的警方聯繫，畢竟我們的警方在當地沒有執法權，也未必都有執法合作機制。

當然，你也可以通過第三方的民間救援團隊牽線搭橋，交付贖金去救人——這是最常見的方式，但也意味著撈人變成了電詐產業鏈上的一環。幹這行的人魚龍混雜，而且在交贖金的過程中，一旦你所托非人，就會被對方狠狠敲上一筆。有的團隊靠救人，一年就能賺幾千萬元。

據我了解，不少被困在園區的人都是能回去的。大多數人不是不想家，也不是不想回來。他擔心回國後就賺不了快錢了，也害怕要承擔法律上的風險，一年內在窩點累計30日以上，就要以詐騙罪追責，很多人都被嚇住了。還有些人本來在國內就混不下去，他出來是為了鋌而走險掙一筆錢，然後改頭換面，重新開始。在達到那個目的之前，他是不願意回來的。

王星事件之後，網上流傳出千餘名受害者家屬聯名求救的表格，我看了之後百感交集。在很多家長眼裡，自己的小孩是很乖的，都是被騙過去的。不排除會有一些受害者，但我傾向於認為，大部分人不是被騙過去的。

在那份表格中，有非常多的人寫，是從西雙版納、臨滄出境的。可你要知道，雲南是反詐鬥爭的最前線，那裡的邊境管理力度是非常強的。警民合作，就是為了把你攔下來。

如果你去西雙版納，尤其是到了靠近邊境的那條路上，會看到無數的反詐宣傳和檢查站，以及密密麻麻的攝像頭。在國境線這邊被刀槍脅迫的可能性是很低的，一般都是過境之後。但過境後只有一種情況可能會給你來硬的，就是突然反悔了，想回去。這個時候你肯定回不去了，他們會用手銬或者約束條，把你給綁了。

有時，「蛇頭」為了擇清自己的責任，還會演戲。

比如帶你翻過鐵絲網之後，突然之間來了另一夥人，他們可能拿著刀槍或者手銬，強行給你戴上押走，從而製造出一個錯覺——就是我蛇頭沒有騙你，真的只是讓你過來背貨的，這夥人我不認識。你最後被拉去做電詐，也跟我沒有關係。其實整個過程都是蛇頭團夥自導自演的，他擔心哪天你被解救回去，把他供出來。

蛇頭有時候也會吃癟，因為很多人只是為了騙他們的路費，他們甚至拉了黑名單，提醒「同行」不要掉進「騙子的陷阱」。所以現在很多蛇頭都要求報名的人先自費到昆明或者南寧，然後才做後續的安排。這個過程中彼此都是心知肚明的。

當然，如果你是自願過去的，他們可能還會幫忙搬行李。那邊是有鐵絲網的，偷渡者一般都是晚上，專門挑監控死角，甚至要破壞監控。還有一條路是到廣西，從海上走。在這種情況下，如果你自己沒有表現出配合度，別人很難把你一個大活人弄出邊境。說在完全不知情的情況下被騙到境外，那不太可能。我說這個話可能會招黑，但這是實話。

坦白講，電詐集團非常不願意成為輿論焦點。對他們而言，最重要的事情就是悶聲發財。

這個產業鏈條上的所有人，都害怕暴露在公眾的注意力之下，因為成為「颱風眼」，是一件風險極高的事情。電詐園區的物業，也就是園區的實際控制人，也不希望給自己招黑或者惹麻煩，（如果真的被關注到）他們會像送瘟神一樣，儘快把這個人給送走。

騙局「進化」

通常，一個園區的電詐活動要想能夠維繫，需要四種東西：錢、人、料（指個人隱私，微信號、電話卡、銀行卡等）、劇本。

大的電詐公司可以自己開發劇本，也有「道上的人」專門開發這樣的劇本來盈利。同一個劇本，如果被多家公司用了，轉化為錢的效率就會變低，所以需要不斷更新和升級。

拉人頭也有劇本。王星遇到的拍戲騙局，存在好幾年了，橫店那裡很多人都聽說過，這樣的套路還能騙到人只能說心太大了。

內地25歲男模特兒楊澤琪去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。（微博）

楊澤琪獲釋後在抖音拍片報平安，顯示其大拇指指甲脫落發黑。（影片截圖）

在電詐鏈條上，通常有很重要的人力資源提供者，專門負責拉人頭。這些人活躍在各種社交平台上，比如貼吧。他們經常扮成走私團夥，看到比較缺錢的人，就會發私信，問對方要不要幫忙到邊境上背貨。貨，可能是黃金、象牙、手錶，承諾你一個禮拜少則幾萬、多則幾十萬的錢；可能還會暗示你去背一些特別敏感的東西，比方說毒品，這個會有更高的回報。

還有的聲稱讓你去中東和非洲的國企，說某個重點項目工地需要招中國籍保安和工人。也有的讓你去做遠洋貨輪或漁船上的水手，這些都是很常見的騙局。

騙局背後通常有兩種人在操持：第一種是人口販賣集團，專門幹這一行，騙到人後會把他們輸送到各種黑灰產的公司；另外一種，可以理解成它是內部的HR 在直招，一些電詐公司，尤其是大型的團夥，會讓自己的人事或者代理在國內拉人頭。有時也會讓普通員工去拉，說只要老鄉朋友過來有獎金和提成，拉不過來就會扣你的業績。

可我想說的是，其實在很多案例中，蛇頭和報名的人是心照不宣的。大家都不會直接說去做詐騙，但其實也都知道劇本只是用來自欺欺人。

現在，電詐行業已經發展得相當成熟，盤口（黑話，概指電詐生意）、劇本大不相同，他們會根據人性的漏洞、社會最新發展情況，增加新的劇情，比如虛擬貨幣、期貨股票投資、情感「殺豬盤」、裸聊等等。有專門針對中國人的，也有針對海外留學生的，還有針對外國人的，也就是所謂歐美盤、中東盤。

AI技術的發展，也給詐騙行為提供了便利。以前機器翻譯的句子，一下就能看出來，現在比較智能，只要輸入一段中文，就能轉成貼合當地語言風格的句子。AI 換臉還可以模仿你的聲音，生成跟你一樣的面容，具有很強的迷惑性。能仿真到什麼程度呢？就是父母接到自己孩子打過來的電話，這個聲音可能跟他們孩子一模一樣，連語氣都非常像。

基於這種情況，如今電詐公司需要的「人才」越來越高端。

以前詐騙可能只需要群發個短信，對人的要求會低一些，會說中文會打鍵盤就行。現在，上過大學、有一技之長，也有一定眼界和閱歷的人會更受歡迎。比如，有專門負責某些電詐盤口的所謂「碩士班」和「博士班」，直接瞄準高知和高淨值人群。前兩年上海就有一位基金大佬被詐了上千萬。甚至還有專門針對企業的騙局，這些盤口背後的人本身就做過生意開過公司，為了詐騙還買了殼公司，建了官網，天眼查也查得到，具有很強的迷惑性。

我了解的去東南亞做電詐的人，無非通過三條路徑：第一條路是從雲南這邊偷渡；第二條路是從廣西偷渡；第三條路就是辦一個護照，走一些免簽的地方，比方說泰國、迪拜等。現在拿護照合法出去的人跟偷渡出去的佔比差別不大，大約是6：4的關係。在一些航班上你以為旁邊的乘客是出去旅遊或正常務工，實際上他可能是做黑灰產的。

做詐騙也很卷，對個人的能力素質和工作量都有要求。別以為去幹黑灰產，坐在那兒就可以掙大錢，過去之後你就知道，老闆會給很高的業績壓力。過了培訓期，如果一直都沒有出單，就會慌，這個時候你就會想著要回去了。而且有一些電詐公司確實會打人，會電人，在這樣的毆打和控制之下，很多人會反悔，想要回國。

但解救幾率倒還是蠻高的，需要雙方談判出一個價。大部分的盤口目的是要財，不是要命。所以如果一個人電詐幹不好，沒有什麼太大的價值，就可能被轉賣給下家。但如果轉賣也沒有一個好價錢的話，他們就會考慮讓家屬交一筆贖金，把這個人給贖回去。

電詐園區之間的轉賣，就跟NBA 的球員轉會一樣，各種情況都有。

例如一個公司的老闆覺得某個人很厲害，招進自己盤口可以發揮更大的價值，他就會花更高的價錢來挖人。有時候，電詐公司會搞投資類的虛擬貨幣騙局，這需要有一些專業知識。一些算得上「成功人士」的人，也在做詐騙，他們策劃出來的騙局，會更有殺傷力。

尤其近些年，迫於國內的打壓態勢，他們也紛紛轉型，開始做歐美盤、海外盤。像那些沒有什麼文化，只會敲鍵盤的人，就不太「有用」了，那些賺不到錢的最底層電詐人員就會被反覆轉賣。

作為普通人，如何防止自己被騙？我覺得最關鍵的是，不要有貪心邪念，不要相信天上真的會掉餡餅。另外就是，在手機上裝一個全民反詐APP。

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複雜的人性

現在大家都有一個刻板印象，認為電詐分子不能跟家裡人聯繫，其實不是的。

如果你是自願過去的，而且表現出很強的順從性，是會有私人手機的，人身自由也不會完全受到限制。或者說，有一部分人是相對自由的，但大部分人仍處在水深火熱之中。

以前我們總認為那些文化水平低，收入也比較低的人，在國內走投無路才會做這樣的事情。現在電詐分子的身份構成越來越多元，有留學生、研究生、企業高管、白領......

至於他們為什麼會走上這條路？每個人都有說不完的故事。

我之前接觸過一個小夥子，家裡人都以為他在外面做資料員，實際上他是編了一套故事去糊弄家裡。白天他專門做情感騙局的殺豬盤，跟不同的陌生女性聯絡進行敲詐，晚上下班後，會跟國內的女朋友打電話交流，輸出情緒價值。

這讓我覺得非常意外，就問他，你跟女朋友是真心的嗎？他說，當然是真心，我所有的情緒價值都是真實的，包括白天跟所有的詐騙對象，也是一片赤誠之心。這句話讓我很受震撼，就是他的這種自我心理建設，或者說這種人性上的複雜程度，讓我覺得大開眼界。

還有一個電詐公司的老闆，他的辦公室裡放著手提箱，裡面是他父母的骨灰。作為一個大孝子，他回不了國，所以就想辦法把父母的骨灰給弄到了國外——這能讓他覺得父母還在身邊。

之前拍紀錄片時，我認識了一個16歲的小男孩，江西人。他很純良。我知道在電詐分子身上用「純良」這個詞顯得很詭異，但事實確實如此。

他從小在單親家庭長大，平時要照顧奶奶。聽起來是那種特別套路化的故事，就是一個窮苦人家的小孩無論怎麼努力自強，都找不到機會，最後他在網上被人騙過去背貨，也就是以背貨為名，騙他去搞電詐。這個小孩從廣西走海路先到了柬埔寨，之後又落足到緬甸。

小孩非常努力，尊重公司裡的每一個人，也非常服從公司管理。他雖然文化程度不高，但非常用功，每天晚上都在背話術。他一直很希望有一個溫暖的大家庭，但在電詐公司，哪兒來的什麼大家庭？他就到處認大哥，希望有人能夠帶他，有人能夠罩著他，希望能碰到像「小馬哥」這樣的人物。

在電詐園區，會有紋身師定期來上門服務，幾乎每一個做電詐的人都會給自己紋身，最典型的就是紋一個大花臂。小孩想和其他人一樣，通過紋大花臂獲得認同感。有一次，他來問我，紋一個什麼圖案好。我隨口說了個「要不紋個黃雀吧」，螳螂捕蟬，黃雀在後的寓意。他就真的跑去紋了個黃雀。

我想說的是，我不知道這段經歷會對他的一生帶來什麼樣的影響。他像極了村裡那種特別淳樸的小孩子，但是我知道，幾年之後，他一定不會是現在這個樣子。

過去，我們總是喜歡把電詐分子想像成頭上有尖尖的角，嘴上有獠牙，眼睛裡會射出紅光，嘴巴會噴火的怪物。好像只有這樣，才能把對方和自我進行區分，以示他們非我族類。但如果你真的在現實中和他們面對面，不會感到有什麼不同，都有著七情六欲。

他們可能一邊在進行電詐活動，一邊又給家鄉捐款、修路。我不是替他們洗白，我只是想說，每個人都擁有很多面。前段時間國產「六代機」首飛的時候，還有電詐分子在園區裡放煙花，他們覺得很振奮，為祖國的強大復興而感到驕傲。

當地的華人很多都信教，他們一邊去教堂做禮拜，一邊又去做詐騙。這些人都喜歡拜佛，見廟就拜，然後做一點善事。不是說他們有多高尚，他們肯定也是想給自己尋一點心安。可能在他們內心裡認為，做點好事是可以跟壞事做對沖的。

我曾問他們，怎麼過得了心裡這一關的？他們說，上班就是上班，賺了錢之後，還是接著去養家，做一個好人。有了錢可以結婚，還能做點小生意。有的電詐公司裡有婦女帶著小孩，這些人甚至會坐在一起商量，怎麼搞一個學校，解決小孩上學問題。

人性是很複雜的，他們也不是生下來就是個壞人。有人可能會覺得，這是不是在和犯罪分子共情？為什麼要去給他們尋找合理性？

這些人身上到底有沒有人性？其實是有的。或者說人性本來就很複雜。如果你不去觀察，他們是怎麼走到今天這一步的，那你永遠都是一種特別居高臨下的姿態，永遠是站在外邊的。

每一個人都有走錯路的時候，也都有無數走錯路的原因。但錯了就是錯了，也沒有什麼可爭辯的。

2023年9月拍攝的衛星地圖；位於泰緬邊境妙瓦底的KK園區清晰可見，且持續擴建中。 EUSI

被誤解的，與被塑造的

其實，大家最近討論最熱的緬甸妙瓦底，並不是全世界電詐最嚴重的地方。妙瓦底確實很壞，但它真的算不上是什麼「人間地獄」。

這句話的意思，不是說妙瓦底沒有電詐，妙瓦底的電詐產業很繁榮，但之所以會引起國內這麼大的關注度，跟自媒體對那個地方的某種塑造有關。但當所有人的注意力都被妙瓦底吸引的時候，那些真正的「人間地獄」就沒有人注意，沒有人關心了。真正在水深火熱中的人，也就得不到解救了。

從地理位置上看，緬北的果敢和佤邦這兩個地方，靠近雲南邊境，中國警方和當地警方一直都有某種警務合作機制。比如說中國的某個逃犯到了果敢和佤邦，只要有確切的下落，且中國警方提出協助抓人的需求，當地一般都會配合。

但妙瓦底是在緬東，處於泰緬邊境，沒有官方之間的警務合作機制，「撈人」相對會難一些。也因為救人不太方便，很多自媒體就會把那邊說得非常可怕，甚至還流傳著當地摘器官的說法。再加上官方媒體很難進入到妙瓦底境內，導致信息高度不對稱。長期渲染之下，大家就會覺得那裡是「人間地獄」。其實這幾年妙瓦底的很多團夥迫於形勢，早就轉移到柬埔寨等第三國了。今天的妙瓦底，電詐規模早就被這些國家趕超了。

電詐行業之前是藍海時代，賺錢比較容易。到了現在，早已經是一片紅海。中國打擊電詐力度大，妙瓦底的這群電詐公司現在已經不行了，我最近採訪到一個公司一個月營收900多萬元，就被柬埔寨的「同行」嘲笑他們業績不行。

其實這些做電詐的人在當地都有牌照，沒有任何一家公司主動說自己是做詐騙的。他們通常都說自己是科技公司，或者是網絡博彩公司。園區也是打著科技園或工業園的名義在招商引資，面上都是合法的。

電詐園區往往存在著某些共性。首先需要非常穩定的電力跟網絡，也就意味著特別貧窮的地方無法做電詐。其次交通還要方便，目的就是給運人提供便利。還有最重要的一點，就是不能離中國太遠。距離近，時區上沒有太多差異，作息也就跟中國接近，行騙就會更加方便。

妙瓦底的電詐園區在高峰期可能有七八十個，大的電詐園區可能有幾千人。現在成規模的園區，應該還有十來個。大部分都靠近邊境，沿著界河而建，周邊的環境一般會跟旁邊正常人的生活區域保持一定的距離，這樣跑起來比較方便，也便於封閉式管理。

其實電詐園區跟國內的一些科技園區（的設施）沒什麼區別，裡面有生活區，有寫字樓，也有配套的餐廳。小一點的電詐公司窩點就設在賓館裡，一般老闆會把兩三層樓承包下來，把它改成辦公區，進行電詐活動。園區裡還養活了許多餐飲、超市和娛樂場所，形成了完整的閉環生態。

電詐生意的大老闆通常不在園區，他們往往在曼谷、金邊甚至新加坡、倫敦，遠程指揮生意。2023年新加坡的「三十億（新元）洗錢案」就讓國際輿論譁然，這些人拿著好幾本護照，坐擁上百套房產。許多真正的大老闆可能還有顯赫的政商身份，電詐產業的利益盤根錯節，在一些國家早就滲透進了上層社會。

詐騙行業由來已久，從有人類社會開始就有騙局。如果說我們人類的文明是一座冰山，那麼水下那個看不見的部分，它的體量已經遠遠超過我們的想像。電詐只是黑灰產中的一個分類，還有很多像網絡博彩、賭博這樣的東西。

現在Telegram裡，有很多定制化買「料」的群組，那些電詐團夥在篩選出一個高價值的目標後，會花高價請專業的人，把這個人的背景信息調查一遍。一旦有針對性，就很可怕，可以把不同渠道的信息整合，其詳細程度令人毛骨悚然。

據說只要價格合理，就沒有查不出來的東西。比方說，你在什麼地方買了什麼理財產品，最近網上購物的記錄有哪些，收貨地址是哪裡，你車輛型號、違章信息、公積金、醫保信息，乃至你有什麼基礎疾病，家裡有幾口人，全部都可以查到。他們可能比你的父母還了解你。到底是什麼樣的人在給他們提供這樣的源頭信息呢？

從過去到現在，我們談了很多年的電詐，但隱私問題卻談得很少。其實這些東西才是看不見的黑洞。

我們總是想盡一切辦法要把自己的同胞給解救出來，但救出一個王星，還有200個、400個王星。那些源源不斷一直在提供「料」的市場，卻被人們忽略。應該在這方面多想想，我們還可以做些什麼。

在東南亞電詐這個大話題下，我覺得當地的華人是最被忽略，也是需要得到更多關注的群體。很多人高中都沒有念完，就去了電詐公司上班，走不掉也離不開，沒有其他的選擇——這也揭示出為什麼當地會和電詐形成一種緊密共生的關係——因為大家都得先活下去。

所以，到底是什麼導致當地開出一朵像電詐這種散發著腐臭味的花？每個人似乎都因為命運中一個很無常的事情，被推了進來。

人是複雜的，世界也是複雜的，只有正視人類世界的多樣性，我們才能夠找到解法。也不要用那種特別煽情的、戲劇的、標簽化的東西，去講述這些事情，這會讓我們失焦。