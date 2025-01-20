緬甸詐騙營｜內地女被毒打至大小便失禁　曾睹大隻男子遭監生打死

一名曾被拐至緬北詐騙園區的女子近日接受內媒採訪時指，自己曾經被毒打至大小便失禁，意識模糊，更曾親眼見過有人因試圖逃跑或完成不了業績，被活活打死。



張依然（化名）在獄中和家人通話。（《新民晚報》）

《新民晚報》報道， 現年不到四十歲的張依然（化名）在18歲起吸毒，從搖頭丸到冰毒，張依然沿著以販養吸、未婚生子、感染愛滋病的路，涉及販毒等犯法行為，一直沉淪到人生谷底。

其後張依然在雲南西雙版納被一對夫婦拐至緬北詐騙園區，因不願意從事詐騙，被兩次轉賣。

在第三家公司，張依然因為完成不到業績，屢遭毒打。張依然形容，「他們打人用的是空心竹竿，專往下半身打，很疼，但是不致命。」那鑽心的疼痛如同千萬根針同時紮入，讓人求生不得求死不能。

有一次，張依然看準看守鬆懈，從三樓的窗戶不顧一切地翻下，胳膊當場摔斷，她還是被無情抓回。另一次，她偷到一部手機，想給家人報信求救，就被監控的人發現。這次她遭到了變本加厲的毒打，毒打持續了很久，她被打得大小便失禁，意識模糊中，她以為自己就要命喪於此。

張依然（化名）被判處無期徒刑，現時被關押在上海市女子監獄。（《新民晚報》）

有人因逃跑或完不成業績被活活打死

張依然形容，她還親眼見過有人因試圖逃跑或完不成業績，被活活打死，「很壯實的一個男的，還紋著花臂，被打到急性腎衰竭，後面聽說送到醫院不久就死了」。

後來，因為張依然傷得太重，已無法正常工作，在家人的奔走聯絡下，正在當地「跨國追逃」的中國警方找到了奄奄一息的她，將她移交給了上海警方。

報道指，張依然其後被判處無期徒刑，現時被關押在上海市女子監獄。