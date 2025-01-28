AI狂潮遭遇 DeepSeek｢中國時刻｣：算力霸權與開源革命的博弈啟示

1月27日，全球資本市場見證了人工智能發展史上的標誌性時刻。納斯達克綜合指數單日暴跌3.07%，NVIDIA創下美股史上最大單日市值蒸發紀錄，這場由DeepSeek引發的「中國衝擊波」，不僅暴露了資本市場的脆弱性，更揭示了AI產業深層結構的裂變。當華爾街的交易員們盯著螢幕上刺眼的紅色數字時，這場震盪早已超越了簡單的市場波動，成為全球AI產業格局重構的序曲。



NVIDIA單日17%的暴跌，本質上是對算力絕對統治地位的價值重估。這家掌握全球95% AI晶片市場的巨頭，其股價在過去18個月累計上漲超過500%，將「算力即權力」的資本敘事推至巔峰。但DeepSeek用600萬美元成本實現的技術突破，猶如一柄利劍刺破了算力崇拜的泡沫。斯坦福大學AI研究所的數據顯示，當前主流大模型訓練成本中，算力支出佔比高達78%，這種近乎病態的成本結構正在遭遇開源模型的致命挑戰。

中國幻方量化旗下的子公司DeepSeek1月20日發布最新開源模型DeepSeek-V3。

市場劇烈震盪背後，是資本對技術路線的重新押注。高盛最新研報指出，全球AI投資正在從「堆砌算力」向「演算法優化」遷移，2023年第四季，全球AI初創企業在演算法壓縮領域的融資額同比激增240%。這種轉向在AMD股價跌幅顯著小於NVIDIA的市場表現中得到印證——當算力不再是唯一護城河，異構計算的價值開始顯現。

但算力支撐的底層邏輯並未坍塌。微軟Azure在暴跌當日逆勢宣布追加200億美元AI基礎設施投資，顯示出產業界對算力需求的長期判斷。這種看似矛盾的現象，恰恰印證了麥柯奕「革命性調整」的判斷——不是算力時代終結，而是算力應用正在進入效率革命的新階段。

最近DeepSeek登頂蘋果商店的事件，則撕開了閉源模型帝國的裂縫。OpenAI每年超過5億美元的算力支出，在遇到參數效率提升30%的開源模型時，立即顯露出商業模式的脆弱性。麻省理工學院電腦科學系的類比測算表明，當模型效率提升20%，閉源系統的成本優勢臨界點將上移3個數量級，這對依賴規模效應的商業模型構成致命威脅。

DeepSeek飆升至美區蘋果應用榜第三。（觀察者網）

開源與閉源的博弈正在重塑產業價值鏈。Meta開源的Llama2模型衍生出超過4000個改進版本，這種「群狼戰術」對閉源巨頭的衝擊，在資本市場演化為對NVIDIA H100晶片需求的重新評估。值得玩味的是，博通作為網絡晶片供應商的暴跌幅度與NVIDIA相當，暴露出市場對傳統數據中心架構的深度擔憂。

地緣政治意外催化了這場技術革命。美國商務部2023年10月的最新晶片禁令，客觀上迫使中國AI企業探索出「軟硬協同」的突圍路徑。DeepSeek團隊透露，其模型透過運算元融合技術將記憶體佔用降低40%，這種在限制條件下的創新，與華為昇騰晶片的架構創新形成共振。矽谷風投教父霍洛維茨近日公開承認：「出口管制正在創造美國最可怕的競爭對手」。

2024年6月4日，Nvidia在台北COMPUTEX電腦展上展示Blackwell架構顯示卡。（Reuters）

中國AI公司的突破絕非偶然。工信部數據顯示，2023年中國AI專利申請量佔全球43%，其中模型壓縮技術佔比達67%。這種在封鎖環境下形成的「壓強型創新」，正在改變全球創新版圖。深度求索團隊僅用OpenAI 1/50的算力實現可比性能，其採用的動態稀疏化訓練技術，或將重新定義大模型的研發範式。

美國科技界開始反思技術封鎖的「迴旋鏢效應」。前谷歌中國總裁李開復指出：「當創新被迫在限制條件下發生時，往往會產生突破性成果。」這種反思在矽谷形成共鳴，超過300名AI科學家聯名呼籲重新評估出口管制政策。紅杉資本的最新報告警告：「在演算法創新的競賽中，美國正在喪失先發優勢。」

2023年8月31日，香港，華為Mate 60 Pro智慧型手機展出。華為最新款智慧型手機搭載了新型麒麟9000S芯片，突顯中國反擊美國半導體制裁的決心。（VCG）

全球AI產業正在進入「雙螺旋」演進時代。一方面，GPT-4 Turbo等閉源模型仍在突破性能極限；另一方面，中國開源社區孵化的模型以驚人的效率提升改寫遊戲規則。這種並行演進催生出全新的產業生態：邊緣計算煥發新生，聯邦學習加速落地，異構架構價值重估。當DeepSeek的下載量超越ChatGPT，預示著一個更開放、更高效的AI時代正在降臨。

這場始於華爾街的資本地震，終將演變為重塑全球AI格局的構造運動。當算力霸權遭遇效率革命，當技術封鎖催生創新突破，人類正在見證AI發展史上最具戲劇性的範式轉換。麥柯奕所說的「革命的重要組成部分」，或許正是這種打破壟斷、重構秩序的技術民主化進程。在可見的未來，AI產業的競爭焦點將從硬體堆砌轉向創新密度，從封閉花園轉向開放生態，這場變革帶來的不僅是資本市場的價值重估，更是整個人工智能文明的全新可能。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

