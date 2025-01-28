DeepSeek傳死機 公司：遭大規模惡意攻擊 暫僅容許內地手機註冊
撰文：朱加樟
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國產大模型DeepSeek登頂Apple中國內地和美國、香港應用商店免費App下載榜，超越ChatGPT引發全球轟動。DeepSeek過去的26日（周日）及27日（周一）均出現「死機」的情況，在28日（周二）凌晨又傳出「死機」災情，許多用戶反應無法登入或註冊，或是無法進行對話。
DeepSeek官網在28日凌晨表示，近期網上服務受到大規模惡意攻擊，為持續提供服務，暫時限制中國內地手機號碼以外的註冊方式；至於已註冊用戶可以正常登錄。
DeepSeek的發布令美國股市震盪，科技公司英偉達（Nvidia，又譯輝達），股價在美國當地時間27日單日暴跌近17%，市值損失創紀錄的5,890億美元。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則指，這間由中國公司推出的AI產品應對美國AI行業敲響「警鐘（Wakeup Call）」。
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