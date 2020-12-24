孫楊禁賽8年．懶人包｜事件迎轉機？　一文睇清來龍去脈

中國著名游泳運動員孫楊早前因拒絕接受世界反禁藥組織（WADA）委託的突擊藥檢，被國際體育仲裁法庭（CAS）判處禁賽8年。4月28日，孫楊就裁決向瑞士聯邦最高法院提起上訴。 據新華社報道，近日，瑞士聯邦最高法院撤銷涉及孫楊的這一裁決。當地時間12月23日，世界反興奮劑機構亦發布聲明指，已得知瑞士聯邦最高法院關於撤銷國際體育仲裁法庭針對孫楊禁賽8年裁決的決定。 本文將通過Q&A的形式梳理「孫楊禁賽8年事件」的來龍去脈。

Q1：事件的起始是什麼？

事緣於2018年9月4日，國際泳聯（FINA）委託國際藥檢管理機構（IDTM）前往孫楊於浙江省杭州家中突擊藥檢，現場，孫楊對檢查人員出示的資質證明存疑，這次檢查最終未完成執行。孫楊還被指，讓保鑣砸碎已密封的血液樣本，以及撕毀藥檢表格，是「暴力抗檢」。

直至2019年8月27日，孫楊首次正面回應藥檢風波，表示自己多年來每一次的檢測都嚴格遵守國際反興奮劑機構的規定，積極配合檢測官的工作。此次風波給他帶來了巨大的困擾。

2019年11月15日，「世界反興奮劑機構訴孫楊和國際泳聯案」的聽證會在瑞士舉行，時間長達十小時。

Q2：事件宣判的過程是什麼？

孫楊的母親出席聽證會，稱後悔當初沒報警。（路透社）

2月28日，國際體育仲裁法庭公布了「世界反興奮劑機構（WADA）訴孫楊和國際泳聯案聽證會」的裁決書，孫楊被禁賽八年，即日起生效。

CAS宣判指，案件源於孫楊未有完成藥檢，FINA禁藥小組審議後認為WADA委託的人員未有遵守《國際測試及調查標準》（ISTI），裁定該次取樣無效，孫楊沒有違反禁藥規例。WADA遂提上訴。

CAS法官團判決指，藥檢人員已合乎ISTI要求，而孫楊沒有充分證據支持他損毀取樣容器及略過是次藥檢。法官團指出，孫楊提供血液樣本後質疑藥檢人員是否具備資格執行藥檢，大可讓藥檢機構保持完整血液樣本。但孫楊與人員持續交談，並得到警告，知悉後果，最終仍銷毀容器，等同消滅日後測試樣本的機會。法官團一致裁定孫楊違反藥檢，考慮他於2014年6月已曾干犯，決定判罰停賽8年。孫楊可在30天之內上訴至瑞士聯邦最高法院。

Q3：上訴禁賽裁決後仍有備戰奧運？

瑞士今年3月20日實施緊急狀態法，聯邦最高法院原定於3月25日後的所有上訴案件，都將重新規劃日期執行，於是孫楊的案件上訴期也因此順延。到今年5月4日，據外媒報導，在上訴截止日期的最後時刻，孫楊已經就2月28日被CAS禁賽8年的裁決，正式向瑞士聯邦法院提起上訴。

上訴後的孫楊被拍到在浙江千島湖的訓練基地自費堅持訓練，備戰東京奧運會。央視早前的報道也透露孫楊沒有放棄訓練。

Q4：事件又引起了哪些風波？

2019年7月23日，孫楊帶着案件，參加了在韓國光州舉行的游泳世錦賽，奪得了男子200米和400米自由泳冠軍，但賽後賀頓、史葛等選手在頒獎儀式拒絕與孫楊握手及合影，引起軒然大波。孫楊離開時更是用英文教訓史葛：「你是輸家，我贏了！」

另外，《中國經營報》早前報道，孫楊去年代言收入就達246萬美元，折合約1719萬人民幣，代言品牌超過10個，涵蓋運動、數碼、飲料等多個領域，包括361°、可口可樂、伊利牛奶、吉利汽車、華為榮耀、沛納海腕錶、今日頭條等。若上訴失敗，代言損失可能過億元人民幣。

Q5:事件迎來轉機？

近日，瑞士聯邦最高法院撤銷涉及孫楊的裁決。（網上圖片）

12月24日，據報道，孫楊瑞士律師團隊已收到瑞士聯邦最高法院判決結果，其判決結果為撤銷國際體育仲裁法庭（CAS）此前涉及孫楊的裁決。世界反興奮劑機構亦發布聲明指，已得知瑞士聯邦最高法院關於撤銷國際體育仲裁法庭針對孫楊禁賽8年裁決的決定，聲明中表示，瑞士聯邦最高法院對國際體育仲裁法院審理孫楊案的主審法官提出質疑，但沒有對本案的實質內容髮表任何評論。世界反興奮劑機構表示，當此案發回國際體育仲裁法院，更換主審法官進行重審時，世界反興奮劑機構將再次進行陳述。

Q6:事件重審後是否是最終結果？

不是，如若控辯雙方對判決結果不滿意，依然可以繼續向瑞士聯邦法院上訴。