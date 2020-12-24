中國泳手孫楊禁賽8年判決突推翻　全因一個低級失誤　可即時復出

中國游泳巨星孫楊今年2月被國際體育仲裁法庭（CAS）裁定禁賽8年後，向瑞士聯邦最高法院提出上訴，一場原先看不出勝訴的官司，卻因為CAS一個低級失誤，判決被推翻，案件需要發還CAS重審。 游泳生涯看似要告一段落的孫楊，突然出現轉機，案件重審作出判決前可以再度參賽，東京奧運說不定仍有機會看到孫楊身影。

2018年9月孫楊拒絕世界反禁藥組織（WADA）檢測人員對他採集藥檢樣本，檢測人員的報告稱孫楊暴力抗檢，但孫楊就質疑檢測人員的資格。國際泳聯（FINA）在2019年1月宣布，這次檢測無效，孫楊沒有違規。然而外國傳媒披露當時的情況，指孫楊的保安人員用槌打碎了盛載血液的樣本樽。

世界反禁藥組織在2019年3月向國際體育仲裁法庭提出上訴，到11月國際體育仲裁法庭舉行公開聽證會，全球直播。今年2月底國際體育仲裁法庭裁定孫楊有罪，禁止參賽8年，即時生效。由於孫楊已屆29歲，停賽8年基本上已將竹的游泳生涯劃上句號。

一直堅持清白的孫楊，今年4月首次出動律師團隊向瑞士聯邦最高法院上訴，到11月再希望以減刑為前提二度上訴。之前一直看不出有轉機之下，瑞士聯邦法院周四（24日）突宣布孫楊上訴得直，暫時撤銷禁賽令，案件須發還國際體育仲裁法庭重審。到底為何突然有此轉變？

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孫楊去年11月出席國際體育仲裁法庭的聽證會。（路透社）

CAS一個低級失誤

世界反禁藥組織（WADA）聲明指出，他們知悉瑞士聯邦法院已推翻孫楊案的判決，該法院的決定純粹基於針對國際體育仲裁法庭（CAS）仲裁小組主席而來，「與本案實際案情無關」。

根據美國《紐約時報》報道，CAS三人仲裁小組主席﹑前意大利外長法迪尼（Franco Frattini）曾在社交媒體作出反華言論，由於當中涉及種族歧視成份，因此令判決被推翻。

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WADA有信心再贏一次

孫楊即使獲推翻停賽禁令，在重審作出判決前可復出作賽，游泳生涯能否延續仍是疑問。

WADA認為，在這宗案件之中，他們明顯佔盡上風，能夠在多方面證明國際泳聯（FINA）原先指出孫楊沒有違規的決定並不正確。「WADA將會啟動相關程序，在CAS換上另一位仲裁小組主席重審時，再次強而有力地將案件展示人前。」

今次孫楊只是因為CAS仲裁小組失言才獲勝訴，換個主席結果會否變得不一樣？

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