回望2020︱南方水災揭示抗洪能力演進　三峽潰壩論為何仍沸揚？

2020年夏天七八月期間，內地南方地區連日來暴雨成災，長江流域頻發洪澇。8月20日，三峽大壩迎來建庫以來最大洪峰，需要開啟11孔洩洪，致使外界再次湧現對三峽「潰壩」的擔憂，並且與廿多年前的全國水災相提並論。

1998年全國洪災致逾4千死

在內地民眾的集體回憶裡，要評斷年度洪災是否規模龐大，又是否影響嚴重，參照對象離不開1998年那一場洪災。

其時29個省市區受災，江西、湖南、湖北等地損失最重，最終全國錄得4150人死亡，倒塌房屋685萬間，直接經濟損失2551億元人民幣，電視畫面上更常見各地潰堤場景，抗洪隊伍被迫以血肉之軀堵塞決口。當年8月，文化部和民政部特此在北京人民大會堂舉辦「攜手築長城」賑災義演，共籌得逾10億善款，香港市民也通過各種渠道捐輸，據稱數額以億港元計。

2020年6月29日，三峽大壩今年以來首次泄洪。早前坊間再度流傳「潰堤」一說。

+ 2 + 2 + 2

至於今年南方洪災，顧名思義就是受災範圍主要為中國南部，其中又以長江流域一帶災情最為嚴重，而與98年席捲大半個中國的洪災相比，破壞力也相對較低。

10月7日，應急管理部會同多部門和單位，會商分析2020年前3季度（1至9月）全國自然災害情況，核定各種自然災害共造成1.3億人次受災，導致578人死亡失蹤，其中洪災造成7373萬人次受災，278人死亡失蹤，可見雖則洪災仍是本國殺傷人命和影響人數最多的自然災害，但其今年奪去的性命比98年時少得多，內地和香港也並未見得需要舉辦大型籌款活動以賑濟災民。

回溯1990年代，賑濟內地水災災民幾乎是香港的年度時事，市民和明星有錢出錢，有力出力，大型義演籌款也舉辦得不少，不過踏入千禧年之後，因水災而號召賑濟的活動愈來愈少，「救濟內地洪澇災民」也不再是每年必備議題，例如今年的洪災便不見得成為大新聞。

重慶綦江遇80年來最大洪水 一度超防洪水位5米

+ 4 + 4 + 4

三峽大壩不是也不能「消滅」洪澇

若論其間改變，主因是內地經濟發展迅速，國民生產總值由1998年的10290.4億美元，躍升至2019年的143634.9億美元，這十多倍增長反映於國民教育水平提升、基建與科技品質改善、應急物資變得充裕等抗災利好因素，有效降低洪災破壞力和死傷數字，內地政府亦更有人力物力去應付災情，對外求援的迫切性和頻率相應減少。

在眾多抗洪能力大幅增加的象徵之中，三峽大壩一定是最為人熟知和注目的一個。這座世界上規模最大的水電站始建於1994年，至2003年完工落成，迄今已運作17年之久。據官方新華社所成立「暸望智庫」今年7月所發表文章稱：「2010、2012、2016年都出現了比1998年更大的洪峰，但正因為我們有了技術手段——以三峽為骨幹的水庫群聯合調度、攔洪削峰，保證了江漢平原安瀾，大大減輕了中下游地區防洪壓力。」

正如該文的題目所示，「有了三峽大壩」，有內地民眾仍覺得年年「洪災還是這麼多」，而該文的科普內容正想讀者明白到，洪災的成因眾多，牽涉許多現今人力還未能主宰的自然因素，三峽大壩不能也不是用於「消滅」洪澇，其作用乃在攔截洪水，削減每一道洪峰來臨時對流域一帶的衝擊幅度，確保受災程度降至盡人力可能的最低水平。

相關圖輯｜長江三峽水庫建造情況（點圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

實則相比98年時江西九江潰壩，時任總理朱鎔基痛斥「豆腐渣工程」，三峽大壩如今仍安然運轉，發揮預期功能，並且配合上下游一整個系統的防洪設施，隨時準備應對「萬年一遇再加10%」的洪水，以期毋須再以「血肉長城」的方式保衛國民的身家性命財產。

「大壩防洪」策略一向充滿爭議

不過，儘管官方提出「抵禦萬年一遇洪水」的講法，但正是圍繞三峽大壩的施工品質，今年水災牽引出所謂「三峽潰壩論」。

事緣近幾年來，中外坊間拿著解像度有限的衛星圖，流傳大壩變形的消息，直到今年南方水災爆發，水位一度超出警戒線，又大壩首次需開出11個溢水孔以洩洪，更加令「三峽潰壩論」火上加油。官方於重申壩體穩定堅固，其高度依然遠超於所載水體，而極其微小的位移按科學測量屬正常現象，衛星圖那種驚人「變形」僅為圖像拼合誤差所致，於工程結構事實上不可能存在。

相關圖輯｜雅江流域上的中國水電站（點圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

由「血肉長城」到「攔洪截峰」，本國的抗洪能力確實進展可觀，但作為防洪手段的「建造大壩」從來都充滿爭議，尤其是三峽大壩。

1992年全國人大表決建設議案，贊成票「竟然」只佔總數票三份之二左右，迄今仍是歷來得票率最低的獲通過議案。不少國民至今仍質疑，三峽大壩的經濟效益能否抵銷生態成本，建設品質能否抵禦自然力量和軍事攻擊，周邊地震頻繁是否與大壩有關。所謂「三峽潰壩論」正是醞釀於這些爭議之中，通過內地蓬勃的互聯網生態迅速生成、演變和蔓延。

互聯網的出現除了加速陰謀論擴散，同時也令公眾監督與討論在治水領域扮演更重要的角色。

2019年，網傳三峽大壩對比圖。左圖中看不出大壩有異常，右圖中壩體有明顯扭曲，對比效果明顯，有人質疑大壩是否已經變形。

網絡曝光災情促使官方問責

2016年7月，河北邢台暴雨成災，當地政府被指應對不力，並且無預警洩洪，據稱30至50人因此遇難，災情和民眾示威片段亦不斷在網上流傳，引起全國議論，之後省政府派員調查，澄清堤防乃因洪水而崩決，同時追究及處分多名失職官員。

2018年8月，受颱風「溫比亞」影響，山東省多市暴雨成災，其中山東壽光市彌河流域上游三個水庫緊急洩洪，結果城區及大批村莊被淹，居民損失慘重。有網民發文稱，當地洩洪前未能做好準備，才引發河水漫灌，居民受災。雖然官方就此否認，但省政府隨即派出督導組，中央部委亦劃撥賑災款項，壽光市委書記則在災後很快就被調職。

相關圖輯｜雅魯藏布江是中國最長的高原河流（點圖放大）：

+ 7 + 7 + 7

至於今年南方洪災，就其是否獲得「應該得到」的關注度，內地網民有一番激烈辯論。正方指各大傳媒都有持續跟進最新消息，官方央視更有專題報道，反方則指相比美國疫情，以及綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，國內天災人命傷亡的網絡熱度都要低得多，批評互聯網平台「娛樂至死」，又認為傳媒未有克盡己責，他們主要是質疑官媒報道「主旋律」的千篇一律，抒發對官方正能量資訊的不信任。

在未來二三十年，內地水利防洪工程預料會持續推進，例如「十四五規劃」即表明要開發西藏雅魯藏布江中下游的水電資源，潛能被認為等同「3個多三峽」。從治水防洪角度看，與1998年相比，官方擁有更豐富的經驗、更先進的技術和更充足的資源，然而隨著公共討論在網絡上日益熾烈，資訊相對較流通，黨政機關上下無可避免要接受更多重的輿論審視，考驗幹部們的公關技巧之餘，更對他們的政策擬定和闡釋能力有更高要求。