國台辦自陳「功勞簿」　兩岸困境計將安出？

2020年12月30日，國務院台灣事務辦公室（以下簡稱國台辦）舉辦發佈會總結2020年並展望2021年的兩岸關係。儘管國台辦認為過去一年是其對台工作「極不平凡的一年」，「對台各項工作取得積極成效」，不過除了大陸軍事層面對「台獨」傾向的壓制，其以國家統一為目標的兩岸關係工作其實並無多少實際進展。

處事被動的國台辦

國台辦與中共中央台灣工作辦公室是一個機構兩塊牌子，也是中共中央對台工作領導小組的辦事機構，用以貫徹執行中共中央、中國國務院確定的對台工作方針政策。

國台辦發言人朱鳳蓮在發佈會上表示，國台辦針對「台獨」活動，「採取一系列有效措施，敢於鬥爭，善於鬥爭，重挫『台獨』勢力囂張氣焰，遏制外部勢力干涉，有力維護台灣形勢總體穩定，服務了黨和國家事業全局。」

其實，中國在2020年針對「台獨」的實質性動作並無太多可圈可點之處，值得一提的是不久前傳出的《國家統一法》，在2020年11月傳出大陸正在研究制定「『台獨』頑固分子清單」。另外，還有宣布制裁美國對台軍售企業。

以國台辦的相關表述來看，遏制「台獨」傾向的進一步傾斜，維持當前兩岸關係現狀穩定，已是一件值得肯定的工作成就。這卻反映了國台辦在兩岸關係議題上相對保守與被動的姿態，不能夠在遏制「台獨」勢力上扮演更為積極進取的角色。

在2018年12月中國北京舉行的「中國改革開放40周年慶祝大會」上，中國國家主席習近平曾提出「牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權」，這就要求大陸方面能夠在兩岸關係議程上着手開創性工作，主動設置議題，推動兩岸關係向「國家統一」的目標前進，而不是因應於「台獨」的行動而行動，被「台獨」牽着鼻子走。

但以目前形勢來看，「台獨」挾美自重動作頻頻，中國大陸或許掌握了兩岸關係的「主導權」，卻未掌握兩岸關係的「主動權」。

當然，兩岸關係並非僅僅依靠「鬥爭」，適當有效的合作也能有助於中國「國家統一」。國台辦對此着墨甚多，這應該也是其工作重心所在。

「矛盾」的對台政策

據朱鳳蓮所說，兩岸合作方面體現在「採取一系列措施幫助台胞台企做好疫情防控，協助台商台企復工復產」，體現在2018年「31條惠台措施」、2019年「26條惠台措施」基礎之上又出台2020年幫助台企復工復產的「11條措施」，還體現在推動兩岸經貿交流。2020年1至11月兩岸貿易額達2,356.9億美元，按年增長13.8%。

蔡英文在2020年台灣地區領導人選舉中以巨大優勢當選。（中央社）

中國大陸為呵護「台企」「台胞」，維護兩岸經濟合作可謂「不遺餘力」。這應該也是台灣經濟歷經新冠肺炎（COVID-19）疫情與全球經濟衰退，依然能夠穩中有進的一個重要原因。中國國台辦發言人朱鳳蓮在2020年12月16日也曾指出，當年1至11月，台灣從大陸獲得的貿易順差是1,277.3億美元，台灣方面的統計數據是向大陸出口1,367.4億美元，佔其出口總額的43.8%。如果沒有大陸，台灣對外貿易將出現鉅額貿易逆差，今年經濟將難以維持正增長。

台灣地區領導人蔡英文已經多次誇耀稱，台灣經濟增長率位居「亞洲四小龍」第一。可見，台灣經濟的良好表現，已被視為傾向「台獨」的民進黨的一項重要執政成就。或許不僅是蔡英文本人有如此看法，台灣民眾很有可能也會為此為民進黨和蔡英文投下「信任票」。

也就是說，中國大陸為實現兩岸統一而推出的名目繁多、用心盡力的惠台政策，客觀上轉化為了「台獨」的支撐力量，成為了民進黨繼續執政的外部助力。當中國大陸着眼於「台獨」形勢高漲，加大惠台舉措，令「台獨」從中受益，而「台獨」將更樂於推進其「台獨」進程，如此形成了一種與兩岸統一相背離，卻令大陸方面並不樂見的循環。

這是中國對台政策的一個矛盾之處，也是中國大陸輿論中備受爭議之處。中國網絡坊間戲稱國台辦為「跪台辦」，甚至直指其「養寇自重」，也並非全無因由。

2015年10月中共中央巡視組曾反饋國台辦「違反工作紀律、違規拉贊助收捐贈、違規收受禮品饋贈、利用工作關係為親屬謀取便利等問題時有發生」。2016年1月，國台辦原副主任龔清概被指紀檢部門指控「利用職務上的便利在企業經營等方面為他人謀取利益並索取、收受財物」而落馬。

2020年1月二次巡視後又反饋稱其「落實黨的路線方針政策不夠有力，履行職責使命不夠到位」，顯示該單位不僅存在紀律方面的問題，也存在政策執行方面的問題。由於其主要從事對台方面工作，其所存在的問題應該也與其涉台工作密切相關。

當然，國台辦既是一個對台工作部門，是兩岸之間的一個溝通聯絡渠道，也是一個對台工作辦事機構。面對並不處於中國大陸轄下的台灣，面臨無處着力的難題。

而且在近年來，國台辦也出現了一些改變迹象。例如，被民間封為中國外交界「怒懟天團」成員的劉結一在2017年被調往國台辦，2018年3月成為該部門「一把手」。近日中國傳出制定《國家統一法》，宣布制裁美國對台軍售企業，以及研究制定所謂「『台獨』頑固分子清單」，仍然展現了一些主動有為的架勢。

不論如何，台灣被視作中國的「核心利益」，兩岸統一被列為一項必要和緊迫的目標，而作為關鍵執行者的國台辦，無疑承擔重要責任。其在未來幾年表現如何，將在很大程度上影響到中國兩岸關係發展進程。