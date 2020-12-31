【新冠疫苗】國台辦：疫苗接種優先安排人群包括台灣同胞

國家藥監局副局長陳時飛今日（31日）在記者會上宣布，藥監局於昨日（30日）批准國藥集團研發的新冠肺炎疫苗附條件上市。這是中國首款獲准上市的新冠病毒疫苗。另據國家衛健委副主任曾益新透露，中國自12月15日正式啟動重點人群接種新冠病毒疫苗工作以來，目前累計接種超300萬劑次。 國台辦昨日舉行新聞發布會，發言人朱鳳蓮表示，大陸的新冠疫苗接種優先安排人群包括台灣同胞。

國藥集團中國生物的新冠滅活疫苗獲准附條件上市。（新華社）

朱鳳蓮稱，新冠疫苗接種優先考慮進口冷鏈、物流、口岸、國際和國內交通運輸等感染風險比較高的人群，包括台灣同胞。新冠疫苗上市後，在陸台胞的預防接種工作會做出妥善安排。

台陸委會此前提醒民眾審慎考察接種大陸疫苗的必要性，以維護自身安全權益。對此，朱鳳蓮回應稱，大陸疫苗開展的I期、Ⅱ期、Ⅲ期臨床試驗，以及依法依規在自願、知情、同意前提下已開展近百萬人次的疫苗緊急接種，都充分顯示大陸的新冠疫苗非常安全。她指民進黨當局不了解這些疫苗，無端散布疑慮，是不道德的，完全是出於政治目。

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據悉，對於大陸疫苗價格定位問題，國家衛健委副主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人曾益新指出，疫苗屬於公共產品，價格或根據使用規模有所變化，但大前提肯定是為全民免費提供。

（綜合報道）