絲路智谷研究院院長梁海明：海南將令香港失去購物天堂地位？

自從海南島實施「免稅新政」以來，香港就出現不少憂慮聲音，認為海南或會取代香港「購物天堂」的地位。對此，絲路智谷研究院院長梁海明在《海南將令香港失去購物天堂地位？》一文中，從政策出發點、兩地差異等面向剖析，指出海南崛起不僅不會「取代香港」，還能夠與香港優勢互補，對兩地發展都大有裨益。 經授權，《香港01》對該文予以刊發。

海南近期在免稅政策的加持下，一夕之間變成免稅購物天堂。有香港輿論對此深感憂慮，海南免稅政策或令香港購物天堂地位難保。更有本港傳媒猜測，中央政府要加快海南自由貿易港建設，或有取代香港的考慮。惟海南崛起，並不意味香港失勢，且海南和香港之間更能在金融領域通過互補，推動兩地的共同發展。

海南免稅將威脅香港購物天堂地位的論調，並非首次見諸本港報章。早于2018年《支持海南全面深化改革開放的指導意見》發布時，本港就有輿論提出擔憂，認為海南建自由貿易港會威脅香港地位。但當時出台的政策，不論是《支持海南全面深化改革開放的指導意見》，抑或是《海南自由貿易港建設總體方案》，均明確指出，海南將打造成有中國特色的自貿港，正如當年深圳發展經濟特區，是為內地進一步深化改革探索有益經驗，而非為取代香港。

海南島優良港口眾多。圖為2019年2月6日俯瞰位於海南省的海口秀英港碼頭。（視覺中國）

在去年6月，中央政府推出的《海南自由貿易港建設總體方案》，亦是提出要加快建設高水準的中國特色自由貿易港。中央政府要加快海南自由貿易港建設，從國家層面而言，一方面是要尋找發展經濟突破口；另一方面是中國要積極應對國際貿易新秩序。如今，歐美經濟持續低迷，國際經濟話語權隨之下滑，美國希望通過改變遊戲規則來繼續維持其在世界經濟中的主導地位。在國際貿易新規則未形成前，中國積極設立海南自貿港，應是要避免在未來世界經濟發展中陷入被動，以期在未來佔有優勢。

實際上，包括海南在內的中國內地主要自貿區、自貿港在金融業、服務業和消費領域的人口紅利才剛開始。而且，預計未來15年，中國將進口超過30萬億美元商品和10萬億美元服務。在現階段中國對外開放的大佈局下，海南與香港作為中國兩個主要的自貿港，就算出現競爭，相信亦只是良性競爭，且兩個自貿港未來還有很多優勢互補、共同發展的潛力。尤其是在金融領域，香港和海南自貿港各有各的優勢，合作空間巨大。

香港主要優勢是資金自由兌換和出入境，以及可以做空對沖。海南自貿港加速金融市場開放，政策與以前相比已大大放寬，外資可以在內地設獨資的基金、證券公司，外資持股比例上限也放開了。對於外國投資者來說，考慮短期回報高的會選擇將金融部門設在香港；想進一步拓展中國內地的客戶則可以更多考慮海南。若然從投資類別考慮，外國投資者在香港和海南自貿港兩個投資方向操作上會有區別，投資基建尤其固收類更適合在香港投LGFV和中資美元債，香港固收產品也完善的多。但有關高科技風投，則適應到海南自貿港，因海南有比較深厚的內地行業資源。

與此同時，海南與香港在金融領域的合作和優勢互補，還可參考英國第二大金融中心愛丁堡的案例。愛丁堡集中了全球最多的基金公司和最大的基金經理群，管理近6000億英鎊的資產，以及全球超過1萬億歐元的保險金和養老金。保險基金、養老基金當年從倫敦逐漸流向愛丁堡，與其和倫敦聯繫緊密但又保持一定距離有很大關係。青睞愛丁堡的基金有一大特點，就是以長期投資為主，離開嘈雜的國際金融中心倫敦，則可與市場的驚濤駭浪保持一些距離，而且金融業按各自性質分流到一個國家的不同城市，也可以大大降低金融風險。

海南自貿港成立以後，便將成為一個與國際金融中心（香港）聯繫緊密卻保持一點距離的最近的自貿港，而且海南自然環境、住房條件比較優越，這些對於基金企業有較大吸引力。而且，眾多中外知名大學已在海南設有或者將在海南校區，為海南提供了優質的人才和研究基礎。這些優勢都有可能吸引長期投資性質的基金公司，將業務從香港拓展到海南，並隨著兩地市場的互聯互通而進一步深入內地市場，讓海南與香港在金融業方面相互借力發展，打造出與香港具有互補性的金融中心。

發展綠色金融、綠色產業也是海南自貿港發展的方向之一。而香港作為全球領先的金融中心，可作為國際及中國內地尤其是海南綠色金融標準與最佳做法對接的地方，以及綠色企業和項目的首選融資平臺。海南可通過與香港的金融業界合作，探索謀劃打造海上絲綢之路綠色金融中心，讓一帶一路沿線很多做綠色產業的企業，可以到香港發行綠色債券等進行融資，而海南作為自貿港有許多便利條件，在設立國際能源、碳排放權等交易場所方面有著十分可觀的發展想像空間，可以聯合香港發揮1+1大於2的效應。同時，海南和香港還可共同探索推進綠色金融等金融新產品和規則制定，滿足未來趨勢下綠色金融發展的需求，以此來吸引人才、產業和技術，從而推動海南、香港的共同發展。

因此，若果能夠將海南自貿港和香港的優勢結合，以及推進兩地進一步合作，推動外國投資者既投資香港，同時又投資海南，這樣可以既兼顧兩地的特色，也能兼顧短期利益，更能兼顧長期利益，這對海南、香港和外國投資者來說，是三贏！