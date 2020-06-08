劉賜貴：海南自貿港有「六個不允許」　不允許搞黃賭毒

自中共總書記習近平對海南自由貿易港發出指示後，相關政策隨即出台。其中，海南省委書記劉賜貴稱，海南自貿港有6個不允許，引發外界高度關注。

6月8日上午，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹《海南自由貿易港建設總體方案》。

海南省委書記劉賜貴在會上強調，與世界上許多自貿港都是資本主義制度不同，海南自貿港是中國特色社會主義制度的自貿港，有6方面不允許要特別說明，包括不允許危害國家安全，不允許在意識形態（領域）來破壞社會主義的制度，不允許通過貨物的貿易走私，不允許搞黃賭毒，不允許破壞海南良好的生態環境，不允許在海南自貿港建設過程中產生腐敗、不廉潔的行為。

劉賜貴表示，對這些原則性的問題，將會制定或者已經制定相應的管控措施。

6月8日，中國國務院新聞辦公室在北京舉行新聞發佈會。海南省委書記劉賜貴（左四）等人介紹《《海南自由貿易港建設總體方案》有關情況。（中新社）

2018年4月，習近平在慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上宣布，中共中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區；同年10月由中國國務院批覆同意設立。

隨後，網上聲音稱，海南將開設賭場、搞博彩、放開跑馬等。對此，中國官方先是否認後又承認，此後關於上述活動是否開放一直是個未知數。

直到2020年3月，據中國南海網報道，《海南省國家體育旅遊示範區發展規劃》已經省委、省政府批准，即將出台，不涉及賽馬運動等內容。

6月3日海南自由貿易港11個重點園區同步舉行掛牌儀式。本次集中掛牌的11個重點園區產業類型涵蓋旅遊業、現代服務業和高新技術產業三大領域。（新華社）

海南省旅文廳主要負責人亦表示，海南省體育基礎差、底子薄，發展要循序漸進，目前優先發展水上運動、沙灘運動。海南沒有賽馬運動的傳統和歷史，需要更加廣泛的調研和論證，目前沒有《賽馬運動發展規劃》出台的時間表。此外，該負責人強調，海南的賽馬運動與「賭馬」無關，堅決不搞「黃賭毒」。

另外，此次新聞發布上，國家發改委副主任林念修還否認了海南自貿港會取代香港，並稱海南自貿港與香港產業互補大於競爭。