馬雲「神隱」逾兩個月終現身　阿里巴巴過關了嗎？

撰文： 孫瀾 最後更新日期： 2021-01-22 09:21

馬雲去哪兒了？在遭遇國家監管風暴後，阿里巴巴集團創始人、螞蟻集團實際控制人馬雲的去向，現在有了答案。1月20日，阿里巴巴集團消息稱，當天上午，馬雲通過視像連線形式，與100名鄉村教師「雲」見面，並線上講話，他說：「等疫情過去了，我們再見面！」 這是馬雲隱身兩個多月首度公開亮相。

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針對此事，「馬雲公益基金會」負責人稱，自2015年起，每年臘八節，基金會都在海南三亞舉行「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」。今年，受疫情影響，頒獎典禮首次由線下改為線上。據稱，這段時間，馬雲投入了不少精力研究教育公益。1月10日，馬雲還去了浙江省的鄉村寄宿制學校桐廬縣玉華小學。

但無論如何，相信這段時間馬雲都不會過得輕鬆，讓一個習慣於在聚光燈下公眾人物，突然沉寂隱身，更何況是在負面傳聞不斷的情形之下，這無疑是一種煎熬。對於馬雲所實際控制的阿里系公司而言，同樣如此。

2020年10月24日在外灘金融峰會馬雲口無遮攔對中國金融監管「放炮」之後，與他聯繫緊密的企業就接連遭遇政府監管的組合拳。2021年1月15日，中國央行副行長陳雨露披露，目前在金融管理部門指導下，螞蟻集團已經成立整改工作組，正在抓緊制定整改時間表，同時保持業務的連續性和企業正常經營，確保對公眾金融服務的質量。

馬雲在此時現身，表明中國監管機構對阿里系的監管調查已經有了初步結論。馬雲的適時現身有利於穩定市場預期，這於阿里系企業以及中國互聯網金融行業來說，都有其必要性。中國監管層的目的，並不是要讓阿里系「死掉」，而是要強化互聯網金融監管，消除潛在的金融風險。

阿里系接連遭受官方的「組合拳」，這些要求自然不單單指向馬雲，以及掌控的阿里巴巴和螞蟻集團。中國其他互聯網巨頭，也都在監管之列。習慣了打法律和政策擦邊球的互聯網巨頭們，也將面臨儘快適應中國反壟斷、強監管時代的到來。這是他們必然要面臨的「終局」。

未來，監管部門針對互聯網巨頭們的監管約談、反壟斷調查等，可能將常態化。也就是說，馬雲的現身，也並不意味着阿里系已經過關。

2020年12月26日，代表四大監管部門宣布螞蟻集團約談結果的中國央行副行長潘功勝，當天宣布了對螞蟻集團的五條整改要求：

一是迴歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭。

二是依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，保護個人數據隱私。

三是依法設立金融控股公司，嚴格落實監管要求，確保資本充足、關聯交易合規。

四是完善公司治理，按審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動。

五是依法合規開展證券基金業務，強化證券類機構治理，合規開展資產證券化業務。

顯然，無論是螞蟻集團與阿里巴巴的關係所帶來的「道德風險」，還是被外界詬病已久的霸王條款、不正當競爭等行為，以及資產證券化的槓桿效應，都被監管部門密切關注，要求螞蟻儘快整改。而這些整改要求，不可能一蹴而就。

馬雲以及他所掌控互聯網巨頭所面臨的局面和壓力錶明，中國政府監管互聯網金融巨頭的方式發生了變化。顯然，強化反壟斷和防止資本無需擴張，已經是未來一段時間裏中國經濟發展的重要政策底線，任何人都不可輕易逾越這一底線，包括阿里巴巴和螞蟻集團這樣的互聯網巨獸在內。

這是中國互聯網金融巨頭都將需要面對的大局，當然，這某種意義上對他們而言未必就一定是壞事。