馬雲「隱身」逾兩月引猜疑　新華社批「996福報」說

中國電商巨頭拼多多旗下員工猝死一事，引發輿論對「996福報」說的討論，而提出這一說法的是目前已「隱身」兩個多月的中國企業家馬雲。近日，中國官媒新華社就此評論稱，扭曲「奮鬥觀」當休矣。

新華社1月6日發表文章表示，拼多多員工猝死一事，讓人們對什麼是奮鬥、奮鬥為了什麼等問題有了更深入思考。一段時間以來，畸形加班現象在一些地方愈演愈烈，一些人宣揚的所謂「奮鬥觀」嚴重走偏變味。

文章強調，拼搏不是拼命，勤勞不能過勞，漠視勞動者權益、透支勞動者健康的所謂「奮鬥」，絕不是什麼「福報」，這既違反勞動法，更背離奮鬥精神，其社會危害性不可小看。人是最可寶貴的。一切的奮鬥，都是為了讓人們過上更好生活、促進人的全面發展。

日前拼多多一名22歲員工猝死，上海有關部門介入調查。隨後，新華社也曾發文評論稱，「拼多多」年輕員工凌晨下班後猝死令人痛惜。人們之所以關注此事，更在於畸形加班文化之痛。逐夢得拼搏，成功須奮鬥，但勞動者的合法權益不能被忽視甚至被侵害。讓勞動者超時工作、透支健康，是違法操作，是對奮鬥精神的背離。

此事背後更令人關注的是中國互聯網企業及科技企業普遍存在的「996」工作模式。而中國互聯網企業諸如阿里巴巴創始人馬雲、京東創始人劉強東均曾發聲，稱「996」工作制是「福報」，是「奮鬥者自我要求」等。

馬雲超兩月未露面，近日他缺席了自己創辦的「非洲創業者」真人秀（點擊大圖瀏覽）：

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馬雲、劉強東等相關言論隨即遭輿論批評。中國經濟學家林採宜亦稱，馬雲的言論是謬論，理由是一來成功只是極少數，二來付出不一定得到回報，三來道德綁架可恥。中共喉舌《人民日報》指，制度擠壓選擇空間，不可取。

馬雲近來「隱身」多日，其以往言論被翻出（點擊大圖瀏覽）：

此外，馬雲也因其金融科技企業螞蟻集團暫停上市風波而受到關注。目前，一向高調的馬雲自2020年10月24日在上海金融峰會上發表演講後，便再未露面。