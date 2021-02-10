中國疫苗獲多國領袖「代言」　超級大國展開科學與制度比拼

中國觀察
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在2月8日的外交部例行記者會上，發言人汪文斌介紹稱，中方已向53個發展中國家提供疫苗援助，已經和正在向22個國家出口疫苗。中方還積極參與世衛組織「新冠疫苗實施計劃」，決定向「實施計劃」提供1,000萬劑疫苗，主要用於發展中國家。

中國研製的新冠肺炎疫苗已經獲得諸多國家的信任，就連紐約時報中文網2月9日也發表了題為《是時候信任中國和俄羅斯的疫苗了》的評論文章，稱面對嚴重的疫苗短缺和遞送延誤，法國、西班牙和德國也已經在考慮訂購中國和俄羅斯的疫苗。

中國已經和正在向22個國家出口新冠疫苗。（新華社）

領跑的中國疫苗全球供給

中國在新冠肺炎疫苗的全球供給上，已經領跑於西方傳統醫藥強國。據悉，截至目前，阿聯酋、巴林、埃及、約旦、伊拉克、塞爾維亞、摩洛哥、匈牙利和巴基斯坦已經批准了中國國藥(Sinopharm)的疫苗；截至今年1月中旬，阿聯酋已經有180萬人接種了這種疫苗。玻利維亞、印度尼西亞、土耳其、巴西和智利已經批准並開始接種科興(Sinovac)的另一種中國疫苗。

多國領導人在機場迎中國疫苗（請點大圖瀏覽）：

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包括印尼、埃及、土耳其、塞爾維亞、約旦等多國政要帶頭接種中國疫苗，成為中國疫苗的「代言人」。一些國家的領導人，如塞爾維亞總統、秘魯總統、智利總統、柬埔寨首相等，甚至親赴機場迎接中國疫苗的運達。

「在審核這些疫苗時，這些國家做了周詳的考慮，他們以中國和俄羅斯生產廠家提供的安全和效力證據為基礎，而那些證據有相當一部分也發表在了《刺針》（Lancet）和《美國醫學會雜誌》(JAMA)等同行評審的科學期刊上——有的還進行了自己的獨立試驗。質疑這些決策，就是在質疑這些政府的能力或誠信，其中一些國家的衛生監管系統並不比美國或歐洲差。」紐約時報中文網的文章說。

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一旦中國的新冠疫苗被世界所接受，獲得口碑，那麼隨之而來中國其他疫苗，其他的醫療產品（包括藥品），進入全球市場也將更加容易，對於提升中國醫療產品的國際競爭力意義重大。可以預見，未來中國的醫療產品進入國際市場也將水到渠成。

不可迴避政治化屬性

雖然中國政府一直淡化新冠疫苗的政治化屬性，但不可迴避的現實是：在全球地緣政治緊張關係升級之際，種種迹象顯示，新冠疫苗早已超越「挽救生命，消除疫情」的公共衛生產品屬性，成為政治博弈的工具。

2月9日，中國－中東歐國家領導人峰會期間，習近平表態願同中東歐國家開展疫苗合作。中國政府承諾與其他國家或地區展開疫苗合作，這並非第一次。（新華社）

美國喬治敦大學全球衛生法教授戈斯汀（Lawrence Gostin）說：「我從未見過（其他）醫療產品在政治上有如此大的利害關係。新冠疫苗的政治象徵意義背後，是因為超級大國已將其視為展現自己國家科學實力的象徵，證明政治制度優越性的手段。」

北京的舉動也被一些西方媒體形容為「試圖把任何有效的疫苗變成外交工具」，「向具有戰略意義的國家優先供應疫苗，以期鞏固自身在全球的地位」。美國蘭德公司（Rand Corporation）資深政策研究人員鮑伊（Jennifer Bouey）說，北京正在利用其疫苗來建立全球影響力，特別是在發展中國家。鮑伊表示：「新冠肺炎對於中國來說可能是一個轉折點，因為我們看到了全球領導地位的真空。」「中國可以趁此機會，與發展中國家建立團結關係，併成為全球衛生方面更具影響力的參與者。」

全球多國領導人已經接種中國疫苗（請點大圖瀏覽）：

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從西方的角度看，他們出於自身利益的擔憂並非無稽之談，此因如果中國的疫苗能夠率先研發成功，並以中國的產能優勢實現全球供給，無疑能夠改變疫苗全球分配的格局這對於每一步都伴隨着質疑而崛起的中國來說，是難能可貴的改變歷史的契機。

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