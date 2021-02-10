中國疫苗獲多國領袖「代言」　超級大國展開科學與制度比拼

撰文： 孫瀾 最後更新日期： 2021-02-10 19:04

在2月8日的外交部例行記者會上，發言人汪文斌介紹稱，中方已向53個發展中國家提供疫苗援助，已經和正在向22個國家出口疫苗。中方還積極參與世衛組織「新冠疫苗實施計劃」，決定向「實施計劃」提供1,000萬劑疫苗，主要用於發展中國家。

中國研製的新冠肺炎疫苗已經獲得諸多國家的信任，就連紐約時報中文網2月9日也發表了題為《是時候信任中國和俄羅斯的疫苗了》的評論文章，稱面對嚴重的疫苗短缺和遞送延誤，法國、西班牙和德國也已經在考慮訂購中國和俄羅斯的疫苗。

中國已經和正在向22個國家出口新冠疫苗。（新華社）

領跑的中國疫苗全球供給

中國在新冠肺炎疫苗的全球供給上，已經領跑於西方傳統醫藥強國。據悉，截至目前，阿聯酋、巴林、埃及、約旦、伊拉克、塞爾維亞、摩洛哥、匈牙利和巴基斯坦已經批准了中國國藥(Sinopharm)的疫苗；截至今年1月中旬，阿聯酋已經有180萬人接種了這種疫苗。玻利維亞、印度尼西亞、土耳其、巴西和智利已經批准並開始接種科興(Sinovac)的另一種中國疫苗。

多國領導人在機場迎中國疫苗（請點大圖瀏覽）：

+ 16 + 16 + 16

包括印尼、埃及、土耳其、塞爾維亞、約旦等多國政要帶頭接種中國疫苗，成為中國疫苗的「代言人」。一些國家的領導人，如塞爾維亞總統、秘魯總統、智利總統、柬埔寨首相等，甚至親赴機場迎接中國疫苗的運達。

「在審核這些疫苗時，這些國家做了周詳的考慮，他們以中國和俄羅斯生產廠家提供的安全和效力證據為基礎，而那些證據有相當一部分也發表在了《刺針》（Lancet）和《美國醫學會雜誌》(JAMA)等同行評審的科學期刊上——有的還進行了自己的獨立試驗。質疑這些決策，就是在質疑這些政府的能力或誠信，其中一些國家的衛生監管系統並不比美國或歐洲差。」紐約時報中文網的文章說。

一旦中國的新冠疫苗被世界所接受，獲得口碑，那麼隨之而來中國其他疫苗，其他的醫療產品（包括藥品），進入全球市場也將更加容易，對於提升中國醫療產品的國際競爭力意義重大。可以預見，未來中國的醫療產品進入國際市場也將水到渠成。

不可迴避政治化屬性

雖然中國政府一直淡化新冠疫苗的政治化屬性，但不可迴避的現實是：在全球地緣政治緊張關係升級之際，種種迹象顯示，新冠疫苗早已超越「挽救生命，消除疫情」的公共衛生產品屬性，成為政治博弈的工具。

2月9日，中國－中東歐國家領導人峰會期間，習近平表態願同中東歐國家開展疫苗合作。中國政府承諾與其他國家或地區展開疫苗合作，這並非第一次。（新華社）

美國喬治敦大學全球衛生法教授戈斯汀（Lawrence Gostin）說：「我從未見過（其他）醫療產品在政治上有如此大的利害關係。新冠疫苗的政治象徵意義背後，是因為超級大國已將其視為展現自己國家科學實力的象徵，證明政治制度優越性的手段。」

北京的舉動也被一些西方媒體形容為「試圖把任何有效的疫苗變成外交工具」，「向具有戰略意義的國家優先供應疫苗，以期鞏固自身在全球的地位」。美國蘭德公司（Rand Corporation）資深政策研究人員鮑伊（Jennifer Bouey）說，北京正在利用其疫苗來建立全球影響力，特別是在發展中國家。鮑伊表示：「新冠肺炎對於中國來說可能是一個轉折點，因為我們看到了全球領導地位的真空。」「中國可以趁此機會，與發展中國家建立團結關係，併成為全球衛生方面更具影響力的參與者。」

全球多國領導人已經接種中國疫苗（請點大圖瀏覽）：

+ 3 + 3 + 3

從西方的角度看，他們出於自身利益的擔憂並非無稽之談，此因如果中國的疫苗能夠率先研發成功，並以中國的產能優勢實現全球供給，無疑能夠改變疫苗全球分配的格局。這對於每一步都伴隨着質疑而崛起的中國來說，是難能可貴的改變歷史的契機。