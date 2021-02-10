輝瑞疫苗爭議︱內媒報道被指戰狼外交　外交部：引述西媒非編造

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-02-10 11:27

西方正被疫苗短缺、接種致死等負面消息纏身之際，中國承諾向53個國家提供疫苗援助，在國際受矚。近期，西方有聲音指責中國關注輝瑞疫苗接種後死亡事件是詆譭他國和「戰狼外交」。 對此，中國外交部副部長秦剛周二（9日）表示，有人說中國搞「戰狼外交」，如果看一看當前有的國家和有的人對中國進行的毫無根據、毫無底線的抹黑詆譭，他們恐怕都不能用「戰狼」來形容，那簡直就是「惡狼」。

2月9日晚，在中國外交部舉行的吹風會上，有德國記者表示，當前歐洲方面有人質疑中國是否值得信任，因為中方有傳媒和官員曾提到輝瑞疫苗致人死亡事件，認為中方這樣做是「戰狼外交」的表現。

對此，外交部副部長秦剛表示，首先要澄清的是，中國媒體關於歐洲疫苗出現問題的報道，不是中國媒體自己編的，而是引用了西媒報道。

秘魯、柬埔寨、巴基斯坦、塞爾維亞、智利五國在機場迎中國疫苗（請點大圖瀏覽）：

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秦剛回擊稱，有人說中國搞「戰狼外交」，如果看一看當前有的國家和有的人對中國進行的毫無根據、毫無底線的抹黑詆譭，他們恐怕都不能用「戰狼」來形容，那簡直就是「惡狼」。

秦剛續指，同世界任何其他國家一樣，中國外交的首要職責是捍衛自己國家的主權、安全、發展利益和尊嚴。他反問道，面對針對中國的各種瘋狂攻擊，中國外交官當然要站出來說不，這和一味示強完全是兩碼事。有人無故無理罵人，還不讓別人還嘴，豈有此理？

在各國紛紛進行新冠肺炎（COVID-19）疫苗研究之下，中國疫苗在國際上受到愈來愈多的認可。2月8日，中國宣布向53個發展中國家提供疫苗援助，引發關注。與此同時，西方正因疫苗短缺、分配不均、接種致死等負面消息纏身。而西方對中國所謂的「疫苗外交」的指責聲愈見高漲。

多國領導人已經接種新冠疫苗（請點大圖瀏覽）：

2月8日，美媒《美國之音》網站報道稱，中國推動的疫苗外交，一個方面是大力宣傳對外援助疫苗，宣稱有多少國家參加中國疫苗試驗，哪個國家領導人打了中國疫苗；另一方面，也不遺餘力地詆譭其他國家生產的疫苗。

對於西方指責，中國官媒新華社曾於2020年12月24日發表題為《指責中國「疫苗外交」，居心險惡》的社評稱，把疫苗「政治化」的雜音，折射出某些西方政客的短視、狹隘與不良居心，對國際社會團結抗疫有害無益。

此外，值得注意的是，近期，美國輝瑞疫苗曝出接種致死和轉陽事件多次出現在西方報道中。據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）1月31日報道，美國一名曾參加過拜登（Joe Biden）就職典禮的議員在接種輝瑞疫苗後1月29日確診。《以色列時報》1月份透露，約18.9萬以色列人接種輝瑞疫苗後，有超1.24萬人新冠病毒檢測呈陽性，佔總數的6.6%。《紐約時報》在1月18日報道，挪威至少出現33名養老院老人在接種輝瑞疫苗後死亡。