Metoo︱穿著性感等於隨便？　雞排妹控訴性騷擾掀台灣論戰

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-13 07:04

台灣藝人雞排妹，本名鄭家純，因2012年初為一間雞排店拍代言影片而爆紅，並開啟了她的演藝事業。惟雞排妹一直以火辣、暴露的穿着風格以及心直口快的性情示人，而飽受爭議。 1月30日，雞排妹在Facebook個人賬戶中發文指控，稱在前一日主持尾牙活動時，遭到主辦公司的老闆與當天表演的男歌手的性騷擾，外界一度質疑其為「炒作新聞」。事隔3日後，雞排妹點名爆出對其性騷擾的歌手為台語歌手翁立友，並講述事件經過。但翁立友一方則發聲明澄清，並支持對方提告，雙方當事人各執一詞，使事件真相「撲朔迷離」。 這樁「羅生門」使全部不知情的人只能霧裡看花，事件在網絡上還引起兩派不同立場的評論，「平常就愛露，被摸一下會怎樣」、「穿著性感不等於隨便」。

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「人帥真好，人醜性騷擾」是個人選擇

雞排妹在爆出今次性騷擾事件後，人們憑藉對她固有的刻板印象，給予了大量的負評。有網民表示，根本沒有人相信他，她從頭到尾形象太差，「台灣是兩性很平等的地方，除了有些人愛亂用女權之外，只要有女生喊被性騷擾，通常沒有釐清事實之前，大家都會先質疑男的」。亦不乏有網民評論指「你本來就那樣穿」、「摸一下會怎樣」。

實然，雞排妹自出道以來就多以性感暴露的形象出現在大眾面前，還會不定期在社交媒體發布自己的性感照，惹得有關爭議一直未斷。早於2012年，因雞排妹自認身材很好，並表示「有一些（男士）還想摸我」，而被網民斥到，「你爸媽做何感想」。2014年，雞排妹在一檔台灣的綜藝節目中被其他藝人嗆聲，「超愛露、只會脫內衣」等。

今次事件發生後，還有網民指控了雞排妹的「雙重標準」。事緣於2019年，雞排妹在參與節目《學姊受不了》直播時，分享自己在醫學美容診所的經歷，「我問醫生我的臀部會不會太大，我就穿着丁字褲之類的衣着，醫生站在鏡子前面看着向我解說，講完他的手輕輕的拍了一下我的屁股，因為那醫生長得很帥，我跟你說，被打那下屁股就覺得蠻爽的」。其實，奉行「人帥真好，人醜性騷擾」的「雙重標準」是一個人的選擇，但是作為一名公眾人物，雞排妹的這一觀點就不被大部分人看好和支持，還有批評說到，「這樣的說法對青少年是不良的啟示」。

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「館長」也常被人要求摸一下

另外，還有輿論將雞排妹性騷擾事件認為是「炒作」，更是和罷免高雄市議員黃捷一案相提並論，認為這是政治操弄，「啊不就是政治事件嗎？直接把這件事當政治事件看就好了，不要檢討性騷擾，不要檢討被害者」。不少網民在PTT上表示，雞排妹事件隨罷免的結束也結束了，「保捷成功」、「罷捷已過」、「風向帶到了就收手啊」。

不過，對於被性騷擾一事，同樣有人發聲力挺雞排妹。台灣健身網紅館長陳之漢在直播過程中，談及這一話題時說出自己當年的經歷，因其身形健碩，常常在外面演講或拍片的時候，被人要求摸一下，有些人甚至在未詢問的情況下直接摸，讓他覺得沒有受到尊重。館長稱，雞排妹靠外表、身材走紅，並不代表可以給人摸，「很多男女都喜歡穿的性感，但不代表他（她）隨便」。

對於網絡的負面評論，台灣YouTuber「一隻阿圓」也表示，「這種喜歡亂踹別人、貶低他人的，甚至是歧視、開口就只會喊台女不意外的人，我真心覺得你這樣的個性是怎麼跟人交往……學會友善跟尊重一點都不難吧」。

激起其他女藝人的「鬥志」？

台灣女導演馮雲在Facebook發文指控，曾經遭到曾國城的性騷擾（Facebook）

無獨有偶，在爆出被翁立友性騷擾之後，雞排妹還爆出曾經被台灣資深主持人曾國城「襲胸」，不過曾國城就公開向雞排妹道歉，雞排妹亦表示接受。

值得一提的是，雞排妹對於事件的曝光或許更激起了其他女藝人的「鬥志」，還仿似引發出一場「#MeToo」運動。台灣導演馮雲2月7日在個人Facebook賬戶中發文，表示自己在近20年前，替曾國城化妝時，曾國城用手和腿很紮實的亂滑亂磨蹭大腿，「後面幾個小時的錄影都帶著厭惡和恐懼的心情」。馮云還對雞排妹的挺身而出表示感謝，「謝謝你替很多人站出來，包括那個二十出頭剛出社會的我」。

其實，若只考慮性騷擾的因素，無關乎長相、穿着風格等，它會對受害者造成嚴重的傷害。在受害者為自己的名譽而發聲時，應該受到尊重以及得到聆聽。人們亦應該給予這種錯誤行為一個合適的評論，不要將責任歸咎予受害者，也不要對受害者進行污名化。

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