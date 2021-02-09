撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-02-09 21:00

雞排妹鄭家純在網上發文，稱在1月29日主持尾牙活動時，受到主辦公司的老闆與當天表演的男歌手對進行她性騷擾。性騷擾事件引起廣大輿論，有人稱鄭家純只是為了自己的性商品生意、賣「飛機杯」而炒作；也有人欣賞鄭家純勇敢站出來，為自己發聲。

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雞排妹鄭家純性騷擾事件：幸好是我發生 我不會選擇自殺

性騷擾事件茅頭直指歌手翁立友，鄭家純指在主辦公司的老闆翁立友喝了幾杯酒後，講話開始不禮貌，在台上持續騷擾，逼她上演情婦戲碼。

性騷擾事件引起廣大輿論，反應兩極。有人欣賞鄭家純勇敢站出來；也有人批評鄭家純反應不當，更指她應該對這些說話寬心一點。為何鄭家純卻被批評為一個「不合格」的受害人呢？當中會否都是有某種「厭女情結」－即女性不符合刻板既定的行為與思想，便會受到批判呢？

最討厭女入的 也是女人？

野千鶴子在《厭女》一書提到：「男人厭惡女性，女人也厭惡女性。」而鄭家純也引傳媒人邱慕天的文章指，要當一個合格的性騷擾受害人，就要通過「厭女審查」，就要在程序—為何當時沒有即時反應？資格—平日形象性感，不能指責別人性騷擾或利益—把酬勞捐出來，才算公正等等。

要通過「厭女審查」，無疑是二次傷害，鄭家純也問：

到底做到哪裡才夠，到底做到哪裡才夠，我到底講到哪裡，要示範到哪裡才符合大家期待？ 鄭家純

不過一直敢言的鄭家純就指自己雖然受了傷，十分難受，但也指：「還有人說妳如果告不贏就是說謊，這真的太可怕，幸好是我發生，有選擇講出來，我不怕沒有工作，有足夠心理素質，我不會選擇自殺，這麼多社會案件不能反省，隱忍年代什麼時候過去。」

有人稱鄭家純只是為了賣「飛機杯」而炒作；也有人欣賞鄭家純勇敢站出來，為自己發聲。（雞排妹ili鄭家純＠Facebook）

對生活有一套獨特看法 籲結婚必須選「同類人」

「雞排妹」鄭家純一直敢言，也不時享她對人生與愛情的看法。早前，鄭家純就在社交媒體上分享她自有一套的生活態度。

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時興「斷捨離」，鄭家純沒有推祟只有「斷捨離」才是值得過的生活，剛好相反，她一再提醒誠實面對自己的重要，更寫道：「如果雜物堆積能給你安全感，不喜歡東西被別人碰等等，若想結婚，請直接放飛自我，找一個懂你，不會想改變你的另一半，不要委屈自己多年後再爆炸。」

大至生活依靠、小至家務交雜費，我們多少都幻想過，自己做不到的，伴侶來幫手就好，人總有想懶的時候。鄭家純的提醒，其實不過是一個老掉牙的道理，硬是要勉強，對你對他都沒幸福，相處如是，相愛如是。只不過實踐斷捨離時，更叫人看清這個道理。

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