「小馬雲」遭解僱回鄉2+2也不懂　殘酷現實捅破「靠臉脫貧」泡沫

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-19 07:06

因長相酷似大陸首富、阿里巴巴集團始創人馬雲，而曾紅爆網絡的江西吉安市永豐縣男孩范小勤，近日據報因流量不再，無利可圖下慘遭經紀公司無情解僱，只好重回農村，現狀令人揪心。 喧囂過後，除了遺下一堆尷尬落葉，也是作出省思之時，而重審「小馬雲」的成名與墮落史，是為避免在網紅經濟下再出現同類不幸踏出第一步。

不懂回答「2+2」答案 從名利雙收到前途堪憂

范小勤在2008年生於石馬鎮河山自然村一個貧困家庭，6年前，當時他被親戚發現酷似馬雲，其照片被發到網上後迅速走紅，甚至馬雲本人也親自回應。

2016年11月9日早上，馬雲通過阿里巴巴內部郵件表示，自己願意承擔范小勤的上學費用，供到大學畢業；范小勤若願意讀博士的話，他也會進行援助。永豐縣志願者協會會長裘忠堅亦曾表示，會每月定期為范家發放貧困物質，並不定期探望拜訪。當地政府亦將他們一家列為建檔立卡貧困戶，進行精準扶貧，其全家享受每月180元人民幣低保補助。

馬雲本人（右）亦曾表態願意幫助范小勤（左）。（網上圖片）

如果故事就此在一眾善心的倡議或舉措中繼續發展，或許能成就較圓滿的結局，不過初嚐鎂光燈滋味的范家卻選擇更為進取的另一條路，於2017年接受商人劉長江的條件，同意劉把孩子接走。當時劉承諾資助范小勤到河北石家莊市讀書生活，並安排保姆照顧。

接下來，劇本就變成范小勤走上淪為搖錢樹的道路，成為商業網紅拍片賺錢，出入各種各樣的豪華場所，過着紙醉金迷般的生活，教育也就自然荒廢，最終在熱潮不再，加上公司過度消費、榨乾後，慘成棄子。

+ 12 + 12 + 12

近期，回到老家的范小勤猶如白天鵝從天上跌回凡間，形像變成頭髮凌亂、穿着邋遢、身材發胖，他除了智力堪憂，連「2+2等於幾？」都回答錯誤，甚至十幾歲卻仍長着如數歲幼童的身高，狀況令人揪心。

另外，其身上還被發現有針眼，一度遭質疑可能是被注射了抑制生長的激素，不過他解釋是自己的腳曾受傷，保母帶他到醫院打針所致。

「靠臉脫貧」泡沫被捅破 折射出急切脫貧的無奈

綜合內媒報道，范小勤的父親范家發早年因被毒蛇咬傷而截肢，目前只剩一條左腿，而母親從小患有小兒麻痺症，生活不能自理，還不幸被牛戳瞎了一隻眼睛，無法妥善照顧小孩，至於年屆八旬的祖母也患有認知障礙。

無容置疑，一張「小馬雲」的臉確是范小勤收獲善心人視線，乃至後來商機的最大前設，縱然今天在外人看來，當初在單純「接受扶貧」及「致富」兩條路前選擇後者自然是大錯特錯，但對涸轍之鮒的范家而言，卻也是情理之中。

只是，網紅的流量是短暫的，保質期一過就要面臨殘酷的商業定理，捱過才能繼續有所成就，而范家在訊息落差下，未能洞悉當中風險，最終夢幻過後卻依舊衣單食薄，並只能接受孩子「靠臉脫貧」泡沫被捅破的現實，折射出百般無奈。

網紅經濟下的警示

已被成人物質世界侵蝕，承受着得而復失悲劇的范小勤，無奈成為事件最大的受害者，不但與教育失之交臂，相比走紅前更多了份世故與市儈，正如當內媒走入鄉村探訪時，范小勤一見人就大喊「給錢、給錢，你有錢嗎？有錢才拍！」，童真與純粹盡失。

網紅經濟大行其道的背景下確實商機處處，然而事件對世人而言儼然成為一大警示，到底缺乏完全自由意志的孩子是否適宜充當商業性質的網紅？缺乏周詳計劃，僅抱搭上賺快錢的便車的心態是否實現脫貧的有效之舉？相信范小勤的遭遇已令答案呼之欲出。

平心而論，「小馬雲」確是家境貧困，其家人當初希望以熱潮作賣點從而改善生活這點本身無可厚非，遺憾的是，事情的發展軌跡卻違背了借網絡話題結合慈善這一組合的初衷，演變成純粹的商業操作，結果顯得竭澤而漁，也堪稱一幕現代版的《傷仲永》。