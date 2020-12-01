「小馬雲」4年前爆紅被帶走每日拍片淪搖錢樹　如今輟學下落不明

江西吉安市永豐縣12歲男童范小勤，4年前因長相酷似阿里巴巴創辦人馬雲而爆紅，被稱為「小馬雲」，最後更被商人劉長江帶到河北石家莊讀小學。 內媒報道指，范小勤近半年已沒有上學，貼身「保母」王雲輝聲稱擔心疫情，惟「小馬雲」的影片每天都在網上更新，范小勤更出現在山東和廣東。父親范家發表示，近日多番聯繫劉長江不果，完全失去兒子行蹤。

內地傳媒報道，范小勤意外爆紅，緣於一名村民回鄉探親時發現他神似馬雲，拍照上傳網路後引起網民熱議，甚至連馬雲亦在網上轉發其照片。直至2017年，當年9歲的范小勤被劉長江帶走，入讀河北石家莊市南栗小學一年級，並由貼身「保母」王雲輝照顧，甚至有傳言稱范小勤由專車司機接送上下學。

據指，范小勤近一年沒有在學校露面，但抖音上「小馬總美食」、「小馬雲保母」、「小馬雲生活紀錄」和「小馬雲總裁」4個帳號，卻顯示他被王雲輝等人帶到山東日照市和廣東佛山市吃飯、理髮、逛街等，猶如成為劉長江的「工具人」。事件引起公眾疑慮，認為范小勤年紀輕輕就成為別人賺錢的工具，更責備范家父母完全不理，只想靠兒子斂財。

事實上，范家依舊住在江西永豐縣嚴輝村的水泥房。范家發40多年前被毒蛇咬傷，被迫截肢保命，只剩一條腿，每日仍然撐柺杖到農田收割養活一家。范小勤的母親張麗右眼失明，有智能障礙，生活無法自理；祖母患有腦退化症。范家發甚至不知馬雲是誰，只知「老闆」劉長江當年接走兒子，並由王雲輝照顧。

在范家發的眼中，劉長江是「貴人」，不但協助他照顧范小勤，且多次幫他裝修房屋，甚至拿錢補貼。惟兒子被接走後，與家人見面機會減少，范家發只能每隔數月致電王雲輝，了解兒子的狀況及對話。直至今年10月下旬，范家發致電王雲輝查詢兒子為何不上學，對方卻稱范小勤身體不好，擔心學校附近有疫情，遂未有送他回校。

報道指，范家此前只有4畝地，單靠父親一人耕種，以及每月幾百元（人民幣，下同）的低保維持生活；范小勤爆紅後，劉長江每年會給1萬或幾千元，更稱若小勤考上大學，就會一直供他讀完大學，考不上則聘請他工作。雖然范小勤未有好好讀書，經常被帶去參加節目、直播，但范家發表示，目前只能將希望寄託在劉長江身上。

根據資料，劉長江自稱「世界華人催眠第一大師」，曾公開展示「催眠術」，一揮手就讓台上眾人睡著。他宣稱會在課外教范小勤語文、人際溝通、邏輯思維，曾表示培養小勤的過程並不輕鬆，因為想將「小馬雲」打造成「像阿里巴巴那樣響噹噹的品牌」而堅持。近幾年，范小勤被試圖打造成「公益愛心童星」、「鄉村貧困學生代言人」、「企業家小馬總」等形象，但似乎並未成功。

（綜合報道）