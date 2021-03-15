兩會︱「天下苦飯圈久矣」　未成年人送錢追星關政府甚麼事？

撰文： 趙觀祺 最後更新日期： 2021-03-15 13:05

數日前，一名政協委員在兩會期間建議，明星粉絲後援會應註冊登記控管。「(粉絲後援會)背後存在利用粉絲牟利的黑灰產業鏈，部分青少年也成為受害者，法律監管的諸多空白亟待彌補。」該政協委員表示。這項建議出來後，儘管有部分聲音認為「民生大事何其多，不用去管年輕人追星」，但更多輿論是一句話，「天下苦飯圈久矣。」 天下苦飯圈久矣，飯圈就是粉絲圈。2020年9月，網信辦在一場針對未成年人的網絡環境整治中，點名批評一些社交平台「存在大量誘導未成年人蔘與應援打榜、大額消費」；同年12月，有大陸藝人收粉絲高價禮物引起爭議，大陸官媒人民網也發文批評。

「官」字發話，電視台及藝人團隊立即道歉，自此明星少有人敢隨意曬禮。

政府介入這些事情，大陸輿論普遍認為正常(雖然未必全然贊同)，而放到大陸以外的地區，不管是日本韓國、還是台灣，則認為不可思議。未成年人花大錢給喜歡的明星，是父母監管不周，關國家什麼事？

中國大陸，近年經濟發展太快，娛樂產業蓬勃，誕生了數個世界知名的電商公司，然而許多時候外界確實忘記了，中國大陸仍是個「特色社會主義」的地方。

大陸近年娛樂業發展蓬勃，飯圈文化興盛，也產生一些亂象。（視覺中國）

「喜提海景房」

要了解「大陸政府出手管制娛樂圈」的現象，先得了解幾個網絡段子，比如「喜提海景房」。

2016年日本偶像團體投票決勝之時，大陸的某粉絲後援會也動員粉絲們去給自己喜歡的明星投票，每張票多少錢，所有粉絲群開始動員——後援會內有分成資助一萬元人民幣的粉絲群、資助五千元的粉絲群、資助三千元的粉絲群等。

若有人想查帳？不好意思，先資助多少多少元，加入核心粉絲群。

等投票活動結束，許多人才發現票數與帳目對不上，這才驚覺後援會貪污、甚至賺每張票的價差。等眾人回過神來之際，後援會貪污的高管跑路，「喜提海景房」去了。

在這之後幾年，後援會「喜提海景房」的故事層出不窮，成為一種「都市傳說」。比如，後援會發出要給明星的禮品單，每個物品多少錢，粉絲「投錢資助」後才發現禮品單價奇高，比電商平台上同款高出不少。

當然，後援會幹部「提海景房」的現象不只在中國大陸出現，韓國也層出不窮。然而，韓國政府能不管，在中國大陸「大政府」的體制下，若引起輿論反彈，官媒表態，政府很可能就在未來某一天出手整頓。

近年大陸選秀綜藝風行，也隨之產生「粉絲打榜」等產業鏈，甚至有年輕粉絲借貸為偶像打榜。（《偶像練習生》微博）

「看到這亂象，政府不該出手嗎」

這幾年只要一聽到大陸開始管企業、管明星、管飯圈，一些人會立刻跳起來「大陸政府又管了」。許多時候是主動管制(這點外界都比較熟知，不必多說)，但在許多時候是民意開始沸騰，政府才出手管制。

比如「996」(大陸互聯網企業的員工，工作從早上九點到晚上九點，每周工作六天)，每當有「996員工猝死」的新聞，立刻就會有民意呼籲政府管制。最近在大陸內部爭議較大的馬雲，在過去就屢次被輿論抨擊、呼籲政府介入。

而此次明星後援會登記、「納入監管」的提議，就算是在被視為「文青多、比較多反對意見」的大陸豆瓣論壇，也不乏支持聲音。原因很簡單，終於，「喜提海景房的夢可以歇歇了。」

此外，兩會上也有政協委員表明「對有污點的藝人同仇敵愾」，如吸毒，同樣獲得高度認可。

政府出手，外界常常看到的是「政府」，但更多時候該將焦點放在人民。「看到這亂象，政府不該出手嗎」，當爭議事件爆發時，這句話並不少見。

大陸政府是大政府，常常以「影響青少年」為由將手伸入文化產業；許多時候老百姓也習慣、默許、甚至支持。年輕一代雖然也受韓國飯圈文化影響，但若政府真干預，大多也能諒解。最多最多，也就是諷刺一句「真閒，管得過來嗎」，很少有罵「為什麼韓國都可以」者。這也體現在大陸飯圈也好、年輕人也好，對於自身體制的理解。

「國家面前無偶像」下的「社會主義式追星」

大陸青年「社會主義式追星」現象，除了體現在對於政府管治亂象的理解之外，包括「國家面前無偶像」，包括大陸藝人會定期發佈的「為中國軍人點贊」。

包括流量小鮮肉都會打造的形象：多接公益、宣傳正能量、愛黨愛國，甚至入黨。而這些行為都會受到粉絲們的推崇。

大陸「社會主義式追星」，是政治與娛樂的很大程度融合。結合了時代下大陸年輕人對於國家的自信，更反應大陸政府在某些層面，非常精準地抓住了年輕一代的心態，並且引導輿論。而未來，要進入這片利益極為龐大的市場的海外藝人，也勢必會受到檢驗。