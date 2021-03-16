中國製造業大而不強　「中國創造」蓄勢待發？

撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-03-16 15:05

2021年，中國外貿形勢開局向好。中國海關總署3月7日公布的數據顯示，按美元計價，2021年前兩個月，中國進出口總值錄得8,344.9億美元，同比增長41.2%。其中，出口額錄得4,688.7億美元，同比大幅增長60.6%；進口額錄得3,656.2億美元，同比增長22.2%；貿易順差高達1,032.5億美元，遠超去年同期水平（逆差72.1億美元）。

中美貨物貿易大幅增長

隨着疫苗接種全面鋪開，海外疫情得到緩解，經濟復蘇對消費需求的拉動十分明顯。2021年前兩個月，中國出口機電產品1.85萬億元（人民幣，下同），增長54.1%，佔出口總值的60.3%。其中，自動數據處理設備及其零部件（電腦等產品）出口額為2,339.8億元，增長68.5%；手機出口額為1,495.9億元，增長49.2%；汽車（包括底盤）出口額為272億元，增長93.4%。

中美貨物貿易總值錄得7,163.7億元，同比增長69.6%。（資料圖片）

當前全球經濟仍處於復蘇期，中國的外部需求十分旺盛，未來出口景氣有望延續。中國海關總署的調查顯示：「近期出口企業反映出口訂單增加、對未來二至三個月出口形勢表示樂觀的比例均有所提升。」

去年新冠肺炎疫情剛剛爆發時，內地大量工廠停產停工，對全球供應鏈造成衝擊。當時，多名美國政治人物公開表示，疫情會迫使各國重新考慮全球供應鏈的安全，大量跨國企業或將從中國撤出，並趁機宣傳「中美脫鈎」。

然而，一年時間過去了，美國還是離不開中國製造。數據顯示，以人民幣計價，2021年前兩個月，中美貨物貿易總值錄得7,163.7億元，同比增長69.6%。其中，中國對美國的出口額錄得5,253.9億元，同比增長75.1%；中國自美國的進口額錄得1,909.8億元，同比增長56.1%。

中美貨物貿易總值錄得7,163.7億元，同比增長69.6%。（資料圖片）

推動製造業自主創新

當然，中國雖然是製造業大國，卻不是製造業強國。在今年全國「兩會」期間，工業和信息化部原部長苗圩表示，「在全球製造業四級梯隊格局中，中國處於第三梯隊，實現製造強國目標至少還需三十年。」苗圩認為，近年來，中國製造業發展成就很大，但大而不強、全而不優的局面並未得到根本改變，基礎能力依然薄弱，關鍵核心技術受制於人，「卡脖子」、「掉鏈子」風險明顯增多。

為了從「中國製造」走向「中國創造」，中國政府在3月5日公布的《第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）》中明確提出，要「堅持創新驅動發展，加快發展現代產業體系」，並給出了兩個重要的量化目標：一是全社會研發經費投入年均增長7%以上；二是戰略性新興產業增加值佔國內生產總值（GDP）比重超過17%（2019年該比重為11%）。

事實上，中國經濟發展已轉向高品質發展階段，市場需求和外部競爭環境正在不斷推動製造業自主創新。而且，在很多「卡脖子」、「掉鏈子」的領域，中國已經實現了突破。例如，在美國禁止出口超級電腦所需晶片後，2018年中國超級電腦包括處理器在內的所有核心部件全部實現國產化。再例如，「十三五」期間，中國生產的高檔數控機床「平均故障間隔時間」（MTBF）實現了從500小時到1,600小時的跨越，部份產品達到國際先進的2,000小時；精度整體提高20%。