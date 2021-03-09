兩會｜工信部原部長苗圩：大而不強　中國成製造業強國至少需30年

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-09 12:25

上周日（7日），全國政協十三屆四次會議召開第二次全體會議。全國政協經濟委員會副主任、工業和信息化部原部長苗圩表示，儘管中國擁有世界上最完整的工業供應鏈，但在全球製造業四級梯隊格局中，中國處於第三梯隊，距離成為「製造業強國」至少還有30年時間。

苗圩表示，中國距離成為「製造業強國」至少還有30年時間。（新華網）

苗圩說，推動製造業高質量發展，是當前和今後一個時期中國經濟發展中的重大戰略任務。近年來，中國製造業發展成就很大，但大而不強、全而不優的局面並未得到根本改變，基礎能力依然薄弱，關鍵核心技術受制於人，「卡脖子」、「掉鍊子」風險明顯增多，製造業佔GDP的比重下降得過早、過快，不僅拖累當期經濟增長，影響城鎮就業，還將帶來產業安全隱患，削弱中國經濟抗風險能力和國際競爭力。

苗圩指，近年來各方面對製造業發展的重視程度、支持力度都有了很大提高，但全社會對加快發展製造業並未完全形成共識，忽視傳統產業改造提升、用服務業代替製造業拉動整個經濟增長等觀點和看法還有一定的市場，這對中國製造業發展帶來了嚴重困擾。因此，要保持製造業比重基本穩定，加快製造強國建設步伐，保護中國最完整的產業體系，提升產業鏈供應鏈自主可控能力，保護好幾十年來攢下的家底。

苗圩表示，中國製造業創新能力不強，關鍵還是科技創新體制機制不健全。（中新社）

苗圩表示，中國製造業創新能力不強，關鍵還是科技創新體制機制不健全，科技與產業「兩張皮」問題尚未有效解決。創新資源配置重複、分散、封閉、低效，產業關鍵共性技術供給體系存在結構性缺陷。必須深化科技體制改革，科學配置科技資源，圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈布局產業鏈，推動創新鏈、產業鏈、政策鏈、資金鍊、人才鏈深度融合。

苗圩強調，要加快建設支撐製造業高質量發展的人才隊伍，要高度重視做好人才引進工作，把握難得的機遇和時間窗口，吸引更多國際頂尖人才和華人科學家為中國科技創新服務。

苗圩強調，要加快建設支撐製造業高質量發展的人才隊伍。（中新社）

（中國新聞網）