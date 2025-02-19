習近平召開民企座談會：風向已變　關鍵在於執行

2月17日，國家主席習近平在北京召開民營企業座談會，包括華為創始人任正非、阿里巴巴創始人馬雲、宇樹科技創始人王興興、DeepSeek創始人梁文鋒在內的多位民營企業家出席會議。這是習近平2012年上任以來繼2018年召開的民營企業座談會後再度召開的民營企業座談會，釋放出穩定民營企業信心的積極信號。

在中國政治語境下，最高領導人召開的座談會往往是同類座談會中級別最高，每次召開都會有不同尋常的意義。2018年召開民營企業座談會時，恰逢改革開放40年，當時民營經濟的發展面臨中美貿易摩擦、經濟轉型和錯誤言論的疊加衝擊。

有鑑於此，彼時習近平除了明確表示「堅持基本經濟制度上的觀點是明確的、一貫的，從來沒有動搖」和「民營企業和民營企業家是我們自己人」之外，還親自駁斥關於民營經濟的錯誤言論：「一段時間以來，社會上有的人發表了一些否定、懷疑民營經濟的言論。比如，有的人提出所謂『民營經濟離場論』，說民營經濟已經完成使命，要退出歷史舞台；有的人提出所謂『新公私合營論』，把現在的混合所有制改革曲解為新一輪『公私合營』；有的人說加強企業黨建和工會工作是要對民營企業進行控制，等等。這些說法是完全錯誤的，不符合黨的大政方針。」

2015年10月21日，習近平在任正非的陪同下參觀倫敦的華為英國公司。 （新華社）

相比於2018年，本次民營企業座談會召開背景是全國「兩會」前夕，中國經濟在經過新冠疫情、內外形勢的疊加衝擊後增速放緩，現又面臨美國新一輪貿易摩擦的挑戰，不少民企和民眾的信心不足。1月17日國家統計局在公布2024年經濟數據時寫道：「當前外部環境變化帶來不利影響加深，國內需求不足，部分企業生產經營困難，經濟運行仍面臨不少困難和挑戰。」正因這樣，從去年9月政治局會議開啟經濟政策轉向以來，中國政府尤其注重穩定預期、激發活力和擴大內需。

習近平時隔數年重新召開民營企業座談會，意味着去年9月以來的經濟政策轉向達到一個新節點，今後一段時間中國預計會推出一系列促進民營經濟發展的政策措施。

出席本次民營經濟座談會的企業家，除了有資深的任正非和最近大火的宇樹科技創始人王興興、DeepSeek創始人梁文鋒之外，還有備受矚目的馬雲。馬雲本就是中國民營企業家的代表人物，他在2018年慶祝改革開放40周年大會上獲得改革先鋒稱號，但2020年因為在外灘金融峰會的言論而引發風波以及後續中國政府對於平台經濟的整治，他自此之後基本淡出公眾的視野。

如今馬雲出席最高級別的民營經濟座談會不僅說明他已經走出2020年的那場風波，而且意味着隨着整治平台經濟的工作陸續完成，中國政府在今後一段時間預計將鼓勵平台經濟發展。

近年來，馬雲的動向被不少人認為具有風向意義。（路透社）

從習近平的講話可以看出穩定民企信心和化解民企困難的信號。習近平強調「對民營經濟發展的基本方針政策，已經納入中國特色社會主義制度體系，將一以貫之堅持和落實，不能變，也不會變」，「新時代新徵程民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時」。

他還表示「改革開放將進一步全面深化」，「當前民營經濟發展面臨的一些困難和挑戰，總體上是在改革發展、產業轉型升級過程中出現的，是局部的而不是整體的，是暫時的而不是長期的，是能夠克服的而不是無解的」，鼓勵民企「在困難和挑戰中看到前途、看到光明、看到未來，保持發展定力、增強發展信心，保持愛拼會贏的精氣神」。

除此之外，習近平說：「紮紮實實落實促進民營經濟發展的政策措施，是當前促進民營經濟發展的工作重點。凡是黨中央定了的就要堅決執行，不能打折扣。要堅決破除依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭的各種障礙，持續推進基礎設施競爭性領域向各類經營主體公平開放，繼續下大氣力解決民營企業融資難融資貴問題。要着力解決拖欠民營企業賬款問題。要強化執法監督，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，切實依法保護民營企業和民營企業家合法權益。同時要認識到，我國是社會主義法治國家，各類所有制企業的違法行為，都不能規避查處。要認真落實各項紓困政策，提高政策精準度，注重綜合施策，對企業一視同仁。」這段話的針對性強，直指長期以來促進民營經濟發展的政策措施在執行中的困難和民企在經營發展過程中的困難，屬於中國民營經濟發展的痛點問題。

改革開放以來，中國民營經濟在不斷成長的過程中有力支撐國家經濟的騰飛。與中國經濟總量成為世界第二相伴隨的是，民營經濟快速崛起，為中國「貢獻了50%以上的稅收，60%以上的國內生產總值，70%以上的技術創新成果，80%以上的城鎮勞動就業，90%以上的企業數量」。民營經濟早已是中國經濟的支柱，是關乎國家發展大局和現代化事業的重中之重。

所以說，中國「對民營經濟發展的基本方針政策」是不會變的，問題的關鍵在於執行，在於落實過程中不扭曲、不任性，在於通過法治的進步和「國家治理體系和治理能力現代化」來為民營企業和民營企業家大顯身手、推動國家進步構建市場化、法治化、可預期的社會環境。