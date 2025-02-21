民企座談會 | AI震動世界　中國距離科技革命最近一次

在2月17日國家主席習近平召開的民營企業座談會上，最受矚目的民企大多是「新質生產力」的代表，顯示出中國在5G、晶片、人工智能、新能源汽車領域的抱負。6位發言企業家中的5位，包括華為任正非、比亞迪王傳福、韋爾半導體虞仁榮、宇樹科技王興興、小米科技雷軍，都指向的是關乎未來的新興產業和科技。



在一批代表「新質生產力」的民企中，AI和半導體又是其中的重中之重。因為AI是人類新一輪科技革命的關鍵競爭領域，而半導體則是中國科技突破「卡脖子」的關鍵產業。出席民企座談會的企業家中，至少有6位與AI、半導體存在密切關聯，包括阿里巴巴創始人馬雲、宇樹科技創始人王興興、DeepSeek創始人梁文鋒、寒武紀創始人陳天石、科大訊飛創始人劉慶峰、韋爾半導體創始人虞仁榮。

馬雲是中國民營企業家的代表人物，為海內外公眾所熟知，他原本因為2020年在外灘金融峰會的言論風波而淡出公眾的視野，如今在國家主席召開的民營經濟座談會上露面，說明他已經走出2020年的那場風波。馬雲所創辦的阿里巴巴是深度改變中國人購物模式的頭部平台企業，在電子商務、金融科技領域具有領導地位。

習近平2月17日在北京出席民營企業座談會。（新華社）

不僅如此，阿里巴巴在AI+雲計算領域同樣有強大競爭力。2月20日，阿里巴巴集團CEO吳泳銘表示，面向未來，阿里巴巴將繼續專注國內外電商業務、AI+雲計算的科技業務、網路平台產品。他稱，未來三年阿里巴巴在雲和AI的基礎設施投入預計將超越過去十年的總和。據內地媒體報道，1月底阿里巴巴發布的AI基礎大模型千問旗艦版Qwen2.5-Max，在多項權威基準評測中處於業界領先水平。最近美國蘋果公司就AI業務與阿里巴巴達成合作，凸顯出阿里巴巴的競爭力。

宇樹科技王興興和DeepSeek梁文鋒是最近在輿論場大火的兩位青年企業家，他們是「杭州六小龍」的代表，被不少人形容為「神秘的東方力量」。他們的成功既反映出杭州民營經濟、科技創新的良好環境，又反映出中國科技和青年的創造力。

王興興1990年生於浙江，是年齡最小的民企座談會參會企業家。他在讀大學期間就開始研發低成本的機器人，2016年創立宇樹科技。經過持續的創新，目前宇樹科技已成為業內具有全球競爭力的企業，據稱2023年佔據全球四足機器人60%以上的銷量份額。在今年央視春晚，宇樹科技研發的扭秧歌人形機器人爆火出圈。

DeepSeek創始人梁文峰。（新華網）

梁文鋒1985年生於廣東湛江，父母是小學老師，屬於典型的「小鎮青年」，但他創立的DeepSeek是春節前後輿論場最火的話題之一，在全球範圍產生震撼效應。本來近年來美國ChatGPT的問世讓許多人擔憂中美在AI領域的差距擴大，然而出乎大多數人意料的是，DeepSeek在短時間的異軍突起和震撼全球，不僅一舉成為當下中國最具競爭力的AI模型，而且在很大程度上削弱美國的領先地位。

相比於最近爆火的宇樹科技王興興和DeepSeek梁文鋒，同樣有參加民企座談會的寒武紀創始人陳天石和科大訊飛創始人劉慶峰，則屬於早已在業內產生影響的企業。

陳天石1985年生於江西，原本是中國科學院計算技術研究所的科學家，2016年「下海」創立中科寒武紀科技股份有限公司。一年之後的2017年，寒武紀1A處理器搭載華為麒麟970晶片面世，成為世界首款手機端獨立AI模塊，迅速在業內聞名。寒武紀是中國AI晶片的龍頭，一度被不少人譽為內地「AI晶片第一股」。

2017年11月6日，寒武紀公司首席執行官陳天石在介紹寒武紀人工智能晶片。（新華社）

劉慶峰1973年生於安徽，1999年創立科大訊飛股份有限公司，是智能語音和人工智能領域的龍頭企業。據內地媒體《經濟觀察報》介紹，相比於進行技術研發和突破的DeepSeek，科大訊飛已經在真實場景中落地多年，商業化應用走在內地企業前列，智能超參數數據顯示2024年科大訊飛拿下的91個大模型中標項目覆蓋通信、能源、金融等20餘行業，中標金額相當於第二名至第六名總和的兩倍。

韋爾半導體創始人虞仁榮是6位發言企業家之一，他在座談會上的鬆弛坐姿引發許多關注，但許多人未必知道虞仁榮是「中國晶片首富」。虞仁榮1966生於浙江，早年做過工程師和銷售經理，後來單飛創業，成為北京最大的電子元器件分銷商。他在2007年創立韋爾半導體，同時推進「半導體設計業務」與「電子元器件分銷業務」並行。

2017年韋爾股份開啟了一場被稱為「蛇吞象」的商業併購，對象是資產總額數倍於韋爾股份、全球圖像傳感器市場佔有率僅次於索尼和三星的豪威科技。這場冒險但成功的商業併購，讓豪威科技的技術優勢與韋爾股份的銷售網絡優勢互補，從而建立起圖像傳感器設計、製造、銷售的完整產品體系。目前，韋爾股份是中國最大的圖像傳感器企業，在全球市場僅次於索尼和三星。

韋爾股份董事長虞仁榮。（資料圖片）

2020年虞仁榮決定捐資200多億元人民幣在家鄉寧波建一所以理工科為主的高水平、創新型、國際化的新型研究型大學，擬名東方理工大學。目前，寧波東方理工大學正在籌建之中。如果籌建順利，寧波東方理工大學有希望成為中國又一所社會力量創辦的高水平、創新型、國際化的研究型大學，恰如施一公創辦的西湖大學。考慮到長期以來中國社會力量辦學的不足，如果在傳統公立大學之外能出現一批社會力量創辦的高水平、創新型、國際化的研究型大學，將利於現代化事業。

以上出席民企座談會的6位與AI、半導體密切關聯的企業家，他們所代表的企業合起來，在很大程度上反映出中國在AI、半導體領域補短板、科技突圍的故事。尤其是在AI領域，全球最具競爭力的國家除了美國，便是迎頭趕上的中國。考慮到以AI為代表的新一輪科技革命正在興起，中國在AI領域的成績讓當今中國成為中國有史以來距離科技革命最近一次，能否抓住機遇，將直接決定今後國運。

人類歷史已經反覆證明，一個國家的興衰與科技創新水平有密不可分的關係。第一次科技革命及其帶來的工業革命，是英國和西歐崛起的最直接原因，美國的崛起在相當程度上得益於第二次科技革命、第三次科技革命。中國在近代的積貧積弱，在西方堅船利炮的衝擊之下國運沉淪，與錯失第一次科技革命、第二次科技革命有直接關係。1949年新中國成立後，起初因為反右、文革等一連串殘酷政治運動的衝擊，而錯失第三次科技革命的起步，但後來因為改革開放的歷史性轉折，讓中國趁勢全面學習和引進第三次科技革命的成果，從而不斷推動經濟的騰飛。

當今中國儘管產業體系整體大而不強、全而不精，關鍵核心技術依舊受制於人，但相比於過去，在改革開放40多年取得全球第二大經濟體和第一大工業國的成績基礎上，已經是中國有史以來距離科技革命最近的一次。通過民企座談會可以看出國家對於「新質生產力」和科技創新的重視，可以看出中國經濟和科技面貌相比於40多年前、30多年前、20多年前已經發生質變。在新一輪科技革命興起之際，今後中國能不能克服科技創新過程中的短板，能不能在全社會激發活力與創造力，能不能儘可能挖掘國民的潛力，將是擺在中國現代化事業面前的關鍵任務。