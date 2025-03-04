燈塔被毀 龍應台們陷入空前迷茫

馬英九時代的台灣文化部部長、知名作家龍應台幾天前在臉書發表了一篇主題為「和平」的文章，背景是特朗普的烏克蘭和平方案。

龍應台在文章中圍繞「和平」所發出的慣常腔調的詠歎就沒必要引述了，看看她對特朗普勾結普京打壓歐洲，犧牲烏克蘭的哀嘆吧。

龍應台說，「如果浴血三年仗、子弟半枯骨、家園成廢墟之後，自己的頭顱還被強權擺上桌子當菜端出，我們對於自己的命運、孩子的未來——戰爭或和平，該怎麼想呢？」

她又說，「特朗普用一周時間踢翻了一盤世局：1945年以來的左右、是非、善惡、黑白、進步與保守、戰爭或和平、民主或獨裁，秩序與價值，全碎在地。」

顯然，龍應台是被特朗普上任以來的局勢逆轉和特朗普從美國利益出發，絲毫不顧國際關係基本準則和人類基本價值正義任性而為的行為震驚到了，也鬱悶到了。

一般人們談這段時間以來烏克蘭局勢的急劇變化，第一個都會想到台灣。儘管烏克蘭和台灣情況不同，二者一個是主權獨立國家，一個是中國這個主權獨立國家領土不可分割的一部分，但是二者在對抗性地緣政治結構中的存在狀態，和所選擇的生存之道與面臨的最大風險，實在太像了。

看到烏克蘭的悲劇，人們會忍不住發出疑問：一直抱着美國大腿，冀望從美國那裏得到安全保護的台灣，在可能發生的台海衝突中若被美國無情拋棄，會面臨什麼樣的悲劇命運？

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

像蔡英文、賴清德等這樣的獨派政客，看到美國人翻手為雲覆手雨的無情，看到歐洲、烏克蘭和澤連斯基等拼命擁抱美國，最後卻遭美國羞辱、壓榨、犧牲的結局，必定是極度震驚，惶恐不安。別看他們表面如何鎮定，內心的慌張在他們的眼神與舉止中掩飾不住。這些在台上執政或執政過的政治人物，不可能不聯想到台灣未來，不可能不聯想到自己的終極命運。

而那些帶有自由主義信仰的本土台派，他們的彷徨、他們的迷茫，他們對美國的安全信仰崩塌，和價值信念被特朗普一腳碾碎後的震驚，一點都不比獨派更弱。

龍應台就是這個群體的最典型代表。而這樣的群體不止存在於台灣，在香港，在歐洲也為數不少。

過去幾十年，美國一直是自由主義者們的心靈燈塔，是他們精神信仰的聖地，亦是他們心中價值正義和國際秩序的代表。但是隨着特朗普上台，在擁抱侵略者普京的同時對烏克蘭和歐洲一頓拳打腳踢，所有自由主義者的一切，在一夕間土崩瓦解徹底蒸發了。

當今各國都在國內重塑民族主義意識形態，但在國際場域意識形態已經不再，場地裏都是實力政治的博弈者。特朗普更是信奉「美國優先」，是實力政治的極致信徒，對價值觀絲毫不感興趣。在特朗普看來，只要為了美國利益，只要能敲詐出錢來，什麼都可以交易。自然也包括道德價值和任何其它國家或地區的利益。

不僅如此，特朗普還剷除了LGBT和DEI，想吞併加拿大和格陵蘭，想將頭像印到美鈔上、刻到總統山上，想當國王稱皇帝，並且親口喊出「國王萬歲」。他幾乎將自由主義的一切連根拔起，又一腳踩得稀碎。

自由主義者們突然發現，「1945年以來的左右、是非、善惡、黑白、進步與保守、戰爭或和平、民主或獨裁，秩序與價值，全碎在地。」他們的精神家園被特朗普摧毀了。未來在哪裏？以後怎麼辦？我們自己的命運，孩子的未來用什麼來保證？龍應台們陷入了巨大恐慌和空前的迷茫。