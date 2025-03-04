澤連斯基指戰爭遠未結束　特朗普斥最差聲明不會再忍

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月3日表示，「不會再忍受」烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的言論。其說法是針對澤連斯基在X發帖稱，戰爭距離結束仍「非常、非常遙遠」。澤連斯基3日則稱，烏克蘭必須進行實質性外交，以迅速結束與俄羅斯的戰爭，希望能夠依靠美國的支持來確保和平。



2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

特朗普：只要有美國支持 這個人就不會希望和平

特朗普批評，澤連斯基指戰事遠未結束，可能是對方發表過「最差的聲明」，美國不會再容忍太長時間，認為只要繼續有美國的支持，「這個人就不會希望和平。」

特朗普又把矛頭指向支持烏克蘭的歐洲國家領袖，稱他們在剛過去的峰會上「明確表示，沒有美國就無法完成這項工作」，稱這些國家等同向俄羅斯展示能力，「這可能不是一個很好的聲明。他們在想什麼？ 」

澤連斯基3日在 X 表示，盼盡快結束戰爭，烏克蘭必須努力令外交具有實質性，重申正在與美國和歐洲夥伴合作，非常希望美國能在和平道路上提供支持。