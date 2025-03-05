兩會2025︱從政府工作報告看決策層眼中的挑戰和信心

3月5日上午，國務院總理李強向十四屆全國人大三次會議作政府工作報告。在全球局勢面臨諸多不確定性，中美科技競爭面向突出，國家主席習近平召開民營企業座談會的背景下，政府工作報告是觀察2025年中國政策走向的最直接文本。

政府工作報告將2025年GDP增長目標設定為5%左右，提出打好政策「組合拳」，主張「加強財政、貨幣、就業、產業、區域、貿易、環保、監管等政策協同以及與改革開放舉措的協調配合，增強政策合力」，強調堅定實施擴大內需戰略、因地制宜發展新質生產力、持續推進「人工智能+」行動。針對集採藥風波，政府工作報告提出「優化藥品集採政策，強化質量評估和監管，讓人民群眾用藥更放心」。

在政策措施之外，從政府工作報告可以看出決策層對於中國的問題和信心的最新研判。政府工作報告在總結2024年成績之後寫道：「在肯定成績的同時，我們也清醒看到面臨的問題和挑戰。」

特朗普（Donald Trump）捲土重來正在給國際局勢帶來不確定性。（REUTERS）

其中，國際層面的問題和挑戰主要包括：「世界百年變局加速演進，外部環境更趨複雜嚴峻，可能對我國貿易、科技等領域造成更大沖擊。世界經濟增長動能不足，單邊主義、保護主義加劇，多邊貿易體制受阻，關稅壁壘增多，衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，對國際經濟循環造成阻礙。地緣政治緊張因素依然較多，影響全球市場預期和投資信心，加劇國際市場波動風險。」這裏說的問題應該包括中美關係的挑戰、貿易摩擦和俄烏衝突、以哈衝突。

政府工作報告的國內層面的問題和挑戰包括：「經濟回升向好基礎還不穩固，有效需求不足，特別是消費不振。部分企業生產經營困難，賬款拖欠問題仍較突出。群眾就業增收面臨壓力。民生領域存在短板。一些地方基層財政困難。社會矛盾化解和風險防範工作還需要加強。政府效能和依法行政能力有待提升。一些工作協調配合不夠，有的政策落地偏慢、效果不及預期。有的部門服務觀念不強、辦事效率不高。一些幹部亂作為、不作為、不善為，一些領域和地方腐敗問題依然多發。」這些問題和挑戰具有針對性，指向的是中國經濟發展和治理現代化的短板。

中國經濟既有創新、發展的面向，比如AI、新能源汽車、5G的進步，又有亟待克服的問題，比如內需不振。（Reuters）

與此同時，政府工作報告寫道：「既要正視困難問題，更要堅定發展信心。我國具有顯著的制度優勢，有超大規模市場、完備產業體系、豐富人力人才資源等諸多優勢條件，有長遠規劃、科學調控、上下協同的有效治理機制，有需求升級、結構優化、動能轉換的廣闊增量空間，經濟長期向好的基本趨勢沒有改變也不會改變。」

將問題、挑戰與信心放在一起談，是中國政治長期以來所奉行的辯證法。關於這點，最近中共中央機關刊《求是》刊登了2024年12月11日習近平在中央經濟工作會議上講話的一部分。習近平在這篇題為《經濟工作必須統籌好幾對重要關係》的講話中提出：「分析形勢要堅持『兩點論』，既把成績講夠，也把問題說透。」

習近平表示：「當前，外部環境變化帶來的不利影響加深，我國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰。主要是：國內需求不足；部分企業生產經營困難；群眾就業增收面臨壓力；風險隱患仍然較多。同時必須看到，我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。只要信心不滑坡，辦法總比困難多。我們要正視困難、堅定信心，努力把各方面積極因素轉化為發展實績。」

從習近平的「兩點論」到政府工作報告的問題、挑戰與信心，可以看出決策層對於形勢的研判。對於中國來說，只要能在保持信心的同時正視問題、解決問題，保持實事求是態度，那麼，縱使一段時間之內面臨挑戰，相信總會有雨過天晴的時候。