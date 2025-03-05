兩會｜今年軍費預算1.78萬億　增幅連續四年超過7%

十四屆全國人大三次會議今日（5日）上午在人民大會堂開幕，國務院總理李強作政府工作報告。軍事方面，李強指出，要深入推進練兵備戰，加快發展新質戰鬥力。據財政部公布的政府預算草案報告，中國今年軍費預算為1萬7847億元人民幣，同比增長7.2%。



李強在政府工作報告中介紹今年政府工作任務時提出，深入推進練兵備戰，加快發展新質戰鬥力，構建中國特色現代軍事理論體系，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。抓好軍隊建設「十四五」規劃收官，加緊實施國防發展重大工程，加快推進網絡信息體系建設。

他又提到協力推進跨軍地改革，優化國防科技工業體系和布局，健全一體化國家戰略體系和能力建設工作機制。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，完善雙擁工作機制，鞏固和發展堅如磐石的軍政軍民團結。

軍費方面，據財政部公布的政府預算草案報告中的信息，今年軍費預算為1萬7847億元人民幣，同比增長7.2%。增幅與去年持平，同時也是2022年以來，軍費預算增幅連續四年超過7%。過去四年，軍費預算從6.6%的低點回升，2022年增幅達7.1%，2023年和2024年的增幅均為7.2%。