美國太空人遇飛船故障滯留9個月　中國會發生類似情況嗎？

美國「星際客機」飛船故障，致兩名太空人滯留超過9個月才返回地球，此際有人要問，中國會發生類似情況嗎？



原定只「出差」8天

出發之前，威爾莫爾（左）和威廉斯（右）肯定不曾想到要「加班」9個月。（網上圖片）

先回顧這宗罕見的太空人滯留事件。美國男女太空人威爾莫爾和威廉斯，2024年6月5日搭乘波音研發的「星際客機」飛船飛赴國際太空站，原計劃「出差」8天。

未料首次執行載人任務的「星際客機」飛船，途中出現了推進器故障和氦氣洩漏等問題，致返航時間被一再推遲，後來美國太空總署於安全考慮，更決定讓「星際客機」直接空載返回地球。

沒有了交通工具，威爾莫爾和威廉斯只好繼續留在國際太空站，歸期也一拖再拖，終於在9個多月之後，亦即2025年3月18日，才與另外兩名太空人一同乘「龍飛船」返回地球。

當然，「星際客機」此前已大小問題不斷，其首次載人飛行就曾因而推遲，有評論甚至形容它是「帶病工作」。

循環備份 應急值班

當局安排神舟飛船和長征2號F火箭，在執行載人航天任務前，先作應急值班。圖為吊裝中的神舟十四號飛船。（網上圖片）

相比之下，中國的載人飛船，無論是現在的「神舟」，還是未來的「夢舟」，必然經過嚴格試驗，極致接近萬無一失後才開始載人任務，我們相信它發生類似情況的機會極低。

惟凡事都可能有「萬一」，萬一中國飛船真的遇上類似情況，那中國太空人要多久才能返回地球呢？一切從中國載人航天的「循環備份」說起。

從2021年神舟十二號任務，中國航天開始「循環備份」發射模式。簡單來說，執行任務的神舟飛船和火箭準備升空之際，執行下一次任務的船、箭亦同步進場，作應急值班。

若該次任務一切順利，應急值班的船、箭將一直在技術區候命，直到轉入下一次任務的正常發射流程。若太空人在天宮遇發情況，應急值班飛船便變身救援飛船，工作人員會馬上安排發射。

救援飛船8.5天發射

中國太空站和國際太空站所處軌道傾角不同，兩者接口也不同，故神舟飛船無法停靠國際太空站。圖為中國太空站。（網上圖片）

傳媒報道稱，從出現狀況到發射緊急救援飛船，最快只需要8.5天。按此計算，加上飛行時間後，救援飛船9天可以抵達天宮，迅速把太空人撤離。

要注意的是，這是有緊急情況下的安排，如果問題是類似「星際客機」的飛船故障，太空人留在天宮沒有即時危險，甚至可以繼續工作，則當局大可作更合適安排，不一定要8.5天內發射緊急救援飛船。不過，縱使沒有危險，美國太空人的8天「出差」變滯留9個月，還是太久了。

最後再說一個假設性問題，有人提出，如果美國無法及時派飛船把滯留的太空人接走，中國現役的神舟飛船能「出手相助」嗎？

原來不能，首先是中國太空站和國際太空站的軌道傾角不同，發射飛船將有測控等題。再者，神舟飛船的接口與國際太空站並不兼容，兩者無法對接。

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