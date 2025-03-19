中國商業航天可複用火箭引擎試車成功　 料今年首次執行飛行任務

由中國航天科技集團商業火箭有限公司抓總研製的，可重複使用運載火箭，上周六（3月15日）完成二子級動力系統試車，試驗獲得圓滿成功，標誌着中國商業航天在可重複用運載火箭引擎技術上取得新突破。



今次二子級動力系統試車採用YF-102系列真空版YF-102V引擎，由陜西航天商業引擎有限公司（以下簡稱航天商發）抓總研製。試車任務中該款引擎表現完美，實現了引擎多次起動、多次點火、入口參數大範圍變化及長時間預冷適應能力的有效考核。

YF-102V開式循環液氧煤油高空引擎應用於低成本中型運載火箭二子級，具備多次起動和雙向搖擺功能，具有性能高、推質比高、性價比高的優點，可提供低成本大規模進入空間的能力，兼具經濟性和可靠性雙重優勢。

中國商業航天可複用火箭引擎試車成功。（科技日報）

該引擎研製歷時兩年半，科研團隊以「低成本+快叠代」創新模式加速技術突破，攻克了十幾項技術難關。目前，該引擎已具備交付條件，預計今年將首次執行商業飛行任務。

據了解，中國航天科技集團六院自2022年12月成立航天商發以來，快速研製出YF-102系列商業航天液體主引擎。產品已被多家商業航天公司用作其主力液體火箭一級和二級主引擎。同時，航天商發科研生產區（一期）項目在陜西省寶雞市打造的液體火箭引擎總裝生產線有望於3月底具備生產條件，項目建成後年產量可達300台。