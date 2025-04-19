沈建光：5.4%增長背後的亮點與挑戰

2025年一季度，中國經濟表現出色，主要體現在幾個方面：出口保持了較強的韌性，有效帶動工業生產增長；以舊換新的政策促進了零售反彈，消費需求有所恢覆；基建和制造業投資增速較快，為經濟增長提供支撐。



隨著二季度的到來，經濟面臨的考驗逐漸增大：關稅衝擊的影響開始逐步顯現，制約消費的因素依然存在，且地產成交轉弱，價格持續低迷，GDP平減指數已經連續8個季度出現負增長。二季度將是檢驗中國經濟能否保持韌性的關鍵時刻。



4月16日，筆者參加彭博社「The China Show」欄目，對一季度經濟數據做了解讀，並分析了中國經濟在當前政策背景下的表現與前景。以下是文字實錄，請參閱！



本文獲「沈建光博士宏觀研究」授權轉載



2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

彭博社主持人：

我們首先來看看經濟數據情況，一季度GDP增長5.4%，3月份的社會零售增長了5.9%,工業生產方面同比增長了7.7%，這次的結果在各個方面都超出了預期。我們現在看到人民幣有所升值，因此市場有一些相對積極的反應。我們請到了京東集團副總裁兼首席經濟學家沈先生分享他的初步看法，中國的經濟狀況如何，接下來該往哪里走？

沈建光：

是的，一季度經濟數據不錯，但對我來說，這是在預期範圍內的，因為在去年下半年以來消費非常強勁。去年下半年財政部下達1500億元實施消費品以舊換新，而今年年初，政府宣布的數字是3000億人民幣——即去年的兩倍多。並且，能夠享受政府補貼的產品種類也大大增加。根據我們平台大數據分析來看，零售銷售非常好。我認為，這可能是零售銷售比去年平均水平（3.5%）高的主要原因。當然，我們也知道，由於貿易戰的威脅，出口商和生產商的生產和發貨量非常大。因此，第一季度表現會是一個非常好的開頭，這也是為什麼5.4%的增長屬於預期範圍內的。

彭博社「The China Show」欄目。（沈建光博士宏觀研究）

彭博社主持人：

今天早上，國家統計局召開了一個新聞發布會，正在公布這些數字，並進一步詳細介紹了相關信息。政府正在制定計劃試圖提高消費，特別是服務消費，同時也關注餐飲、旅遊和休閒等領域。顯然，這是提升經濟的一個重點。但我很好奇，從您的角度來看——我們看到以舊換新政策起到了作用，但它是否能從根本上帶動消費？

沈建光：

當然，從中長期的視角來看，消費主要與收入、財富效應和消費者信心有關。如果沒有以舊換新政策的情況下，可以看到去年上半年，家電等零售品類出現了負增長。但在實施依舊換新政策後，這些品類銷售變為正增長，這是一個好的開端。所以，這無疑是一個短期的政策刺激，但可以拉動消費並恢覆消費者信心。我認為，這方面政策非常成功。

彭博社主持人：

沒錯，作為一名在擁有大量消費數據的平台科技企業工作的經濟學家，您有著非常獨特的視角。您能給我們分享一下這些數據如何幫助您了解未來的消費模式嗎？政府是否需要繼續采取這些以舊換新政策，來持續支持消費者的購買活動？

沈建光：

當然。我們可以看到，去年在沒有刺激政策的情況下消費市場受到了負面影響。比如，生活必需品還表現不錯，但奢侈品和耐用消費品的表現不太好，家電等耐用消費品去年出現了負增長。這也是我們提出應該采取消費券或以舊換新政策的原因。去年下半年政府實際上也並宣布了1500億人民幣的財政支持，這是一個強有力的刺激。今年這個數字已經翻倍，效果非常積極。

彭博社主持人：

我的另一個問題是，也許這是自中國加入WTO以來的第一次，在購買活動和零售銷售保持增長的情況下，盈利不再是直接指標，因為我們看到價格壓力——很多商品面臨利潤壓力、價格競爭的情況，就像您剛才提到的，必需品的表現好於奢侈品。您對於未來的通貨膨脹有何看法？

中國經濟面臨新的挑戰。（視覺中國）

沈建光：

我們可以看到收入增長的放緩，這無疑是一個擔憂。盡管目前收入增長仍然是正的，但增速比疫情前要低。疫情前，收入增長大約是7-8%，但現在只有大約4-5%。另一個問題是財富效應。我們可以看到股市和房價對消費行為的影響。我認為，這可能是政府需要關注的重點領域，可能會出台政策來促進房地產市場和股市的企穩和增長。

彭博社主持人：

我認為這將非常重要，因為您與李強總理討論過一些經濟提案，提到了補貼政策，您也提出過相關建議的政策嗎？

沈建光：

這項政策去年已經經過了密集的討論。在去年上半年，幾乎只有100億人民幣的財政補貼，但下半年，中央財政安排超長期特別國債1500億元支持消費品以舊換新，今年安排3000億，較去年已經翻倍。我認為現在這個規模已經相當大了，但我相信規模可能會進一步擴大，甚至可能達到5000億人民幣。這不僅僅是針對家電或電子產品，服務行業也可能納入其中。在服務行業，我認為可能更多是消費券，這可能更適合消費刺激。

還有一件事我認為也非常重要，那就是針對新生兒。比如，政府可以為每個新生兒提供1萬元人民幣。我認為，在當前中國的情況下，這項政策非常有意義，以扭轉年輕人口下降的趨勢。當前涉及到的金額其實並不大——每年約1000億人民幣，就能覆蓋到中國每一個新生兒。

彭博社主持人：

我認為市場正在關注的一個問題是：財政刺激將以何種形式出現？補貼是其中的一部分，我們確實得到了很多支持，但它並不是一次性的大規模刺激，而是通過資金流入系統，幫助民眾消費，市場應該預期財政刺激會以何種形式和規模出現？

沈建光：

中國宏觀政策有兩個基本轉變。一個是突破了3%財政赤字的紅線，來增加政府債務來刺激經濟。我認為這是一個轉變。未來可能還會更多，例如，我相信可能會有更多的財政政策來刺激房地產市場，購買未售出的商品房，甚至土地，這將有助於推動房地產市場。一旦突破了這個紅線，就可以實施更多的財政刺激，我認為這對於中國宏觀政策來說是一個非常好的發展。

第二個轉變是將政策重點從投資轉向消費。第一季度GDP增長也主要是消費方面刺激以及更大規模財政刺激的結果。我認為這兩個轉變是中國宏觀政策中非常重要的部分。如果沒有貿易戰，我相信經濟勢頭會持續下去。但由於貿易戰的影響，我認為下一個季度將會非常具有挑戰性。