關稅戰衝擊中國出口業　多地工廠停工潮蔓延「老闆們能扛多久？」

美國總統特朗普發起的「對等關稅」行動正全面衝擊中國出口第一線，內地多地出口導向的工廠已出現停工現象。



台媒《聯合報》今（18）日報道，義烏市跨境電子商務協會4月17日晚間在微信公眾號發文指出，隨著美國對中國關稅達到了驚人的145%，開始引發導致東莞、佛山等珠三角一些工廠的美國產品線一夜之間被迫暫停，「從原材料、生產到包裝都停了下來」。

其中，東莞市德鴻電器製品有限公司這家擁有18年出口經驗的外貿大廠，已在4月9日特朗普宣布新一輪關稅當天對外公告，「公司將於2025年4月11日開始放假一個月，後續安排將根據實際情況另行通知」。公告稱，受到美國關稅政策影響，短期內業務面臨較大壓力，客戶通知暫停生產訂單。

《聯合報》報道稱，這波「寒潮」正從外貿出口企業與航運公司擴散至產業鏈上游的製造業工廠。

東莞德鴻電器已宣布放假一個月，相關停工放假潮，不少分布在沿海的出口企業。（義烏市跨境電子商務協會微信公眾號）

與此同時，官媒央視新聞日前也報道，中國最大紡織品集散地浙江紹興柯橋「中國輕紡城」出現客戶觀望、訂單延遲、暫停發貨等現象。行業媒體《紡織服裝周刊》引述江蘇一家專業生產襪子的企業指出，加徵關稅導致美方採購成本飆升，轉向其他低成本國家，中國企業訂單驟減，出現資金斷裂與庫存積壓。

《聯合報》報道提及，深圳衛視財經主持人陳姝婷也在微信公眾號撰文，題為《出口製造業需要急救》，分析指出中國對美貿易依存度並未如表面數據所示般下降。她指出，2018年至2024年間，中國對越南出口額從839億美元升至1440億美元，同期越南對美出口額從490億暴增至1960億美元，反映中國企業借第三國轉口以規避關稅的趨勢。

進出口貿易是中國經濟的重要組成部分。（新華社）

陳姝婷強調，美國高關稅導致大量依賴美國訂單的企業「紛紛進入停工狀態」，長三角與珠三角地區尤為嚴重。「但凡做美線的出口貿易商和製造業企業，大多已經停工」，她並指出，上海港口目前最忙的業務已變為退關手續，顯示美向市場訂單急劇萎縮。

陳姝婷直言，當前最首要的問題是，「這些老闆們能扛多久？」不少企業主反映若情勢持續，從6月起恐將出現大規模企業倒閉破產潮，若高關稅長期維持，「今天的停工潮就會變成明天的失業潮」。