教宗方濟各離世│大力改善中梵關係　懷｢中國夢｣傳求見習近平被拒

天主教教宗方濟各（Pope Francis）4月21日逝世，享年88歲。方濟各在位12年期間大力改善教廷與中國的關係，雙方簽署主教任命臨時性協議；他又不諱言自己懷抱著「中國夢」，多次表示渴望能夠造訪中國。



圖為已故教宗方濟各（Pope Francis）2016年10月31日在瑞典馬爾默（Malmo）發表演說。（Getty Images）

相較若望保祿二世（Pope John Paul II）高舉反共大旗，方濟各被視為相對「親中」的教宗。北京反對教宗直接任命中國大陸主教，在方濟各大力推動下，教廷2018年與中國關係出現歷史性破冰，雙方簽署維期2年的主教任命臨時性協議，允許梵蒂岡和北京都認可的主教被祝聖。

方濟各該年接受路透社採訪，否認教廷背叛中國天主教徒，又稱與中國對話有風險，「但我寧願選擇風險」。

該協議在2020、2022年兩度續約，2024年三度續約時將時效延長為4年。

2016年，方濟各接見中國蘇州教區主教徐宏根領導的朝聖團，這是教宗首度公開接見中國自行任命的主教。（網絡圖片）

圖為已故教宗方濟各（Pope Francis）2014年4月27日在梵蒂岡主持封聖彌撒。（Getty Images）

曾與習近平同時出訪哈薩克唯未會面

在2022年9月，方濟各和國家主席習近平曾同時出訪哈薩克；梵蒂岡一名消息人士稱，當時梵蒂岡告訴中國，方濟各願在當地與習近平會面，但中方說「沒有足夠時間」做相關安排。

方濟各去年9月結束亞太四國出訪時，重申他很想訪問中國，也認為梵中對話成果良好，當時他表示，「這是一個偉大的國家；我敬仰中國，尊重中國。它是一個有著千年文化的國家，它的對話能力和相互理解的能力超越了不同的政治體系」。

不過美聯社曾報道，在方濟各治下，教廷特意向中國示好的立場招致批評，特別是美國保守派猶為不滿。