董明珠「海歸間諜論」惹眾怒 民粹言論無知且荒謬

珠海格力董事長董明珠的「海歸間諜論」在內地輿論場引發劇烈反響。即便不是海歸派，看到這番「海歸間諜論」也相當震驚。

輿論普遍認為，作為一個有巨大社會影響力的人物，這樣標籤化「海歸」群體，並給這個群體扣上一個莫須有的危險罪名，儘管她所言只是自己的用人理念，仍然非常不妥。

因為按照這樣一個邏輯推演，官員隊伍裏有腐敗分子，官員是不是都不能用？軍人裏面有貪生怕死之輩，軍人是不是都是叛徒？男人女人裏面有犯罪分子，男人女人是不是都該入獄？香港人中有勾結外國作亂的禍國亂港者，是不是香港人都不可信任？

如此稍有常識就不難發現，用這樣一個「莫須有」的有罪推定來標籤化一個群體，不僅毫無道理，而且極其危險。對海歸群體來說，不僅是對他們在國家忠誠和道德層面的巨大羞辱，對他們的人生來說，更是災難性的。

「海歸」是中國對外開放的產物，更是開放世界的產物。事實上，即便在新中國成立前的革命時期，中共就對外派出當時主要以蘇聯為留學對象國的人士。周恩來、朱德、鄧小平等很多中共革命先輩，都有到法國或蘇聯留過學的經歷。他們哪個人沒有經受住檢驗？哪個人不比董明珠政治立場堅定？

改革開放後，為擺脱經濟落後和貧窮局面，中國更是派出了大批留學生到海外去學習先進技術和管理經驗。後來，伴隨着進一步打開國門和對外開放，有越來越多的家庭和學生選擇以家庭個人出資的方式出國留學，數量之眾，可能有數百萬人。這一過程可以說是和中國改革開放與經濟騰飛同步。

董明珠拋出「海歸間諜論」引發爭議。（資料圖片）

這些人中的絕大多數學成歸國，為中國經濟發展和科技進步，為民族復興做出了巨大貢獻。有很多都在國家重要的科研和經濟一線，成為中國國家建設的頂樑柱，貢獻未必比董明珠小，政治品格也未必不如董明珠。而他們有些成為「海帶」，因為目前低迷的經濟與就業環境，正在焦急尋找工作。

海歸派和國內大學畢業的學生一樣，在道德品格上不受任何有罪化嫌疑的否定和質疑。是不是間諜，和海歸不海歸沒有必然聯繫。

作為一個知名企業家，董明珠看不到這個群體的巨大貢獻，也看不到這個群體中眾絕大多數人的國家忠誠，而是以極其個別違法犯罪者的形象來標籤化一整個群體，並且如此公開宣揚，這是何等的荒謬！

順着這種「有罪化」推斷，我們可以設想一下，在建國之初，那些衝破重重阻力毅然歸國的科學家，如錢學森錢三強等，豈不是永遠要頂着個可怕的標籤永無出頭之日？或者在牛棚裏度過餘生？

再設想一下，如果有其它企業也像她這樣對留學生群體做有罪推斷，豈不是意味着這個群體一輩子都得頂着一個間諜嫌疑的帽子活得戰戰兢兢？

一個單位是否招聘培養一個人，要看一個人的道德和能力，也可以對其進行資格和背景調查，這些道德能力要求再高，背景調查再詳細都沒有問題。但是你不能一竿子打死一船人，對一個群體搞有罪推定，給一整個群體都扣上「間諜嫌疑」的帽子。這對如今這個群體來說，極其不公平。

相反，董明珠的這個說法，在很大程度上暴露了她狹隘的視野和認知，反映出其格局和認知底下的民粹本質。

董明珠已經70多了，她可能已經很難祛除掉自己的民粹本質，提升自己的格局和認知。但是作為一個有影響力的公眾人物，必須對自己的言行負責，必須考慮到自己的言行可能在社會面導致的跟風效應。