董明珠連任董事長再嗆雷軍：小米車燒死人　格力電車十幾年無事故

綜合內媒報道，4月22日，格力電器召開臨時股東大會，審議公司董事會換屆選舉的議案，董明珠在會上提及電動汽車的安全性問題，稱格力電車跑了十幾年，從沒出過火災事故。且直接點名小米汽車安全性問題：「小米汽車燒死人你們看到了吧？」而這已非董明珠首次嗆聲雷軍。



在臨時股東大會上，董明珠說：「小米汽車燒死人你們看到了吧？但格力在北京大1路跑了十幾年，從沒有火災事故。這就是實力，這就是技術。」直接批評小米SU7近期發生的爆炸、自燃事故。

除了諷刺小米汽車起火，董明珠還同時表示：「國內空調卷低價。我看網上講某個空調竟然賣到1000塊了，是紙糊的嗎？遇到這種情況，我們還是要堅守良心，不能隨波逐流。我覺得先有技術，有質量，再談價格。」

會上，董明珠順利當選格力電器新一屆董事，當日晚間，格力電器發布公告稱，董事會會議同意選舉董明珠為公司第十三屆董事會董事長。董明珠成功實現連任，將開啟她執掌格力電器的第五個三年任期。

值得關注的是，3月18日，小米汽車宣佈第20萬輛SU7交付。而格力雖早在2016年就通過收購珠海銀隆進軍新能源車領域，但其「格力鈦」電動車主要為箱式汽車，如公交車、麵包車等，且價格在5萬元至15萬之間。另據內媒報道，「格力鈦」電動車2024年上半年在國內銷售1300輛新能源客車，與小米汽車熱度形成鮮明對比。

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董明珠與雷軍的對抗可追溯至2013年。當時雷軍豪言小米五年內營收超越格力，董明珠霸氣接下「十億賭約」。2018年賭局揭曉，格力以1981億元營收險勝小米的1749億元，董明珠當時宣稱：「實體經濟才是根基！」

雖然贏下賭約，但戰火並未熄滅。2019年董明珠受訪時直言：「小米就是小偷集團！」指控其缺乏核心技術；2024年6月，她又在股東會炮轟：「小米空調銷量第一是謠言，你的技術是什麼？」如今戰火蔓延至電動車領域，董明珠此次發言，也正逢小米SU7被曝多起事故（儘管官方稱是引燃），再次引發網民討論。

網民熱議▼



我不生產車我的車就不會著火



這人太精明了，還特意指明是北京某一路的車，因為範圍擴大了就有燒著的了



明珠奶奶對雷軍的敵意有多大，就證明格力空調的份額被小米吃得有多慘



不提小米是不會講話嗎？每次講話必帶小米



第一個反應格力有電車嗎，然後去搜了一下，居然真有，可怕的是有好幾次火災事故，董明珠是怎麼大言不慚說格力電車沒有火災事故的



格力只有巴士沒有私家車

