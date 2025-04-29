越是面對特朗普衝擊　中國越要警惕官僚主義和民粹主義

最近，特朗普關稅戰造成中國外部衝擊影響加大，不少人擔心中國發展前景。但關稅戰只是中美博弈面向日漸突出並且長期化的一個縮影。對於中國來說，集中力量做好自己的事情，將特朗普關稅戰化危為機，擴大內需，補齊民生和社會保障的短板，為經濟社會發展構建開放、包容、公平、法治化的社會環境才是根本之道。

無論是2月17日的民營經濟座談會還是4月25日的政治局會議，都可以看出中國決策層穩定民營企業信心、促進民營經濟健康發展、營造良好經濟社會發展環境的用意。4月25日的政治局會議明確表示：「統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，着力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。」

然而與中國應對特朗普關稅戰根本之道背離的是，官僚主義、民粹反智的毒瘤仍時不時拖累國家發展。日前，新華社報道的中央層面整治形式主義的3起典型問題值得反思。

第一起被通報的問題是最近備受輿論場關注的河北省廊坊市三河市在城市管理中盲目決策、機械執行、損害群眾利益的變更廣告牌匾事件。據了解，2024年7月以來，三河市脱離實際提出廣告牌匾「除國際國內連鎖品牌，不允許用紅藍底色或字樣」等禁止性規定，搞形式主義「一刀切」，對包括國內連鎖品牌在內的1800餘塊商戶門頭牌匾顏色進行變更。目前，三河市委書記已經被免職。

在三河市的廣告招牌事件中，不少店鋪被要求將紅色招牌刷成綠色。（資料圖片）

第二起被通報的問題是內蒙古自治區住房城鄉建設廳在政務服務中搞「面子工程」。近年來內蒙古自治區住房城鄉建設廳背離實際需求，投資1200萬元人民幣建設的6個政務服務訊息系統，有的建成後就停用，有的未有效運行，造成資源浪費。

第三起被通報的問題是山東省一些地方在項目集中開工、集中籤約中盲目攀比，數據不實。近年來，山東省一些地方在重大項目集中開工中，有的項目反覆開工；有的項目論證不夠，比如，煙台市蓬萊區某項目申報投資額近90億元人民幣，但兩年來僅投入500萬元人民幣完成場地平整；有的項目用地用海等手續還不完備，就被納入集中開工；有的開工儀式追求場面，一個會場租用電子屏等設備費用達20多萬元人民幣；還有的縣級市項目集中籤約名不符實，實際落地率嚴重偏低。

董明珠的「海歸間諜論」是典型的民粹反智言論。（資料圖片）

除了以上三起官僚主義、形式主義問題之外，最近格力電器董事長董明珠的「海歸間諜論」引爆輿論，造成負面影響。格力電器是中國家電領域的龍頭企業，董明珠是大眾熟知的明星企業家。格力電器和董明珠的成功都離不開國際化、市場化的環境。然而讓許多人感到震驚的是，董明珠竟然說出「海歸間諜論」的荒謬言論。

海歸派和本土派都是複雜、多樣的龐大群體，豈能一概而論。回看歷史，在近現代中國面臨內憂外患的危急時刻，一批批海歸派報效國家，有力推動國家進步。1949年建國以來，類似於錢學森這樣的海歸派積極投身國家建設，做出重大貢獻。改革開放以來，海歸派在引進海外科技、推動經濟發展、促進國家進步方面起到難以替代的重大作用。

2025年3月4日，美國紐約市曼哈頓中城，示威者在新聞集團（News Corporation）總部外抗議美國總統特朗普和富豪馬斯克。（Reuters）

如今，面對特朗普給美國科學界、文化界和商界帶來的衝擊，正是中國維護全球化、自由貿易和常識理性的時候，如果能以開放、包容的心胸聚天下英才，既可以讓美國遏制中國戰略失敗，又能為中國現代化注入力量。董明珠的「海歸間諜論」罔顧歷史、現實和國家發展大局，是民粹反智言論。

改革開放以來中國國運的深刻改變正是從大力節制官僚主義和民粹反智思潮開始。當年中國堅決摒棄文革式的極左路線，積極主張對外交流，推動國家政治體系的重塑，大力整治官僚主義，改進國家治理。

可以說，正是因為過去多年持之以恆的堅持和努力，中國才擺脱貧窮和落後，才快速崛起為全球第二大經濟體。未來中國進一步發展，需要進一步節制官僚主義和民粹反智思潮。正因這樣，在特朗普關稅戰的衝擊下，中國理當整治或警惕誤國誤民的官僚主義和民粹反智思潮，持續為改革開放以來的國家現代化事業營造公平、開放、包容、理性的社會環境。