演藝中專都能當醫生？北京頂尖醫院性醜聞延燒　揭開學術腐敗鏈條

北京中日友好醫院胸外科肖姓男醫生和董姓女醫生的性醜聞事件，牽扯到北京協和等頂級醫學院的學術招生和醫療腐敗內幕，在網民窮追猛打之下形成了一個巨大的輿論漩渦，成為當前內地最火熱的社會新聞。



而這件由醜聞發酵的事情這麼熱，不是因為兩位醫生的「瓜」香，而是因為董姓女醫生從一個學經濟學的普通本科留學生，在祖輩、父輩權力資源和資本資源的無限加持下，通過協和「4+4」這個特設通道，一路開掛的不可思議深度刺痛了人心，引起了人們對社會公平與學術腐敗、醫療腐敗的普遍憤恨。

學術是高度專業的領域，也是對智力和天分要求極高、競爭極其激烈的領域。特別醫療領域，是對人的生命負責，事關生死，無論在哪個國家或地區，都不僅需要專業和天份，還需要高度的責任心和仁慈心。如今，別說像北京協和這樣的頂級醫學院和三甲醫院，在內地任何一個哪怕是省級甚至地市級的一些中心醫院，普通人如果不是名校博士畢業都很難進入，即便進入也面臨行業內的激烈內卷與競爭。但這些對董醫生這樣有資源加持的人來說，根本不算個事。

網民的不滿在於，有多少普通人家極有天分、極其勤奮的孩子，多少年艱辛努力都無法企及的高度，都進不去的系統，而且是對人的生命安全負責的醫療系統，董醫生卻在祖蔭父蔭下，連中考高考都沒有參加過，就能輕而易舉手到擒來，一路飛升，對社會公平這個基本價值正義和學術道德構成了根本性否定。

而這還不是唯一不可思議的案例，協和「4+4」的名單是還有更多比這更誇張、更不可思議的名字。有藝術生一路減分進入名校然後成功轉行。有以低分進入名校學地質然後又成功轉行成為腫瘤領域的博士。還有更離譜的，演藝中專畢業，就卻如天神附體一樣進入名單，在曝光後人們發現，原來他們都是院士的後人。從媒體曝光的案例看，一些真正有志於投身醫療領域的極有天分的人，卻因無資源加持喪失機會。在輿論關注下，協和不得不趕緊把網站相關內容關閉。連那些浮皮潦草明顯灌水的博士論文，也火速從網上消失，而這一反應本身，又讓人不得不懷疑這裡面到底有多少見不得人的腐敗內幕。

北京協和醫學院「4+4」試辦招生網無法打開。

協和「4+4」本來是為有天分的勤奮者準備的從醫道路，制度設計據說是從美國引進，但是從已經曝光的這些情況看，在很大程度上已經異化為世家門閥公主小姐們跨行便捷升遷的飛天之路。在這條飛天之路上，有代表中國最高學術成就和榮耀的院士，有央國企領導班子成員，有頂級大學和醫院的院長副院長等高級管理人員。當然還有董醫生這樣的受庇佑者。這些參與者們盤踞在體制關鍵之處，合謀形成了一條系統性腐敗鏈條，每個參與者都在利用體制賦予的權力與影響力為家族後人謀取利益，壟斷了普通人的進階之路，成為導致社會階層流動喪失的最危險癌症。

社會怨氣這些年所以迅速積累，各領域——特別是學術和醫療等領域內卷那麼厲害，多少普通人在銅牆鐵壁面前碰到眼冒金星只能無奈躺平，這大概就是原因之一。而更可怕的是，如果不是因為肖醫生的瓜，這些隱秘的幕後，可能永遠不會被外人所知。可能很多人仍在歸因於自己不夠聰明不夠努力，仍在苦苦思索為什麼社會內卷那麼厲害，為什麼那麼多人選擇躺平。是肖醫生的瓜帶出董醫生，掀開內幕的一角，讓人看到了華麗幕布後面的黑暗與不堪，也給出這些問題格外清晰的答案，事件因此才形成輿論漩渦，引起人們普遍憤怒。

現在被曝光的肖姓男醫生已經處理了，人們更關注的是，另一位被暴露的更關鍵的女主角是否會被處理？那些明顯違背基本公平和學術、道德倫理甚至法律規範，為女主提供便利的人會不會被處理？另外引發人們思考的還有：他們如此，他們父母輩當年的成功，是否也如此不堪？協和如此，其他醫院和醫療系統，是否也如此？醫療系統如此，其它系統是否也存在這種令普通人絕望的腐敗和劣幣驅逐良幣故事？

中國這些年一直在嚴厲反腐，醫療系統即是腐敗的重災區，也是近兩年反腐的重點。從協和醜聞事件看，對醫療系統的針對性反腐絕對必要，而且還需要更加有努力。