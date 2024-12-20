中國最「有錢」大學易手！協和433億登頂　清華不再決算經費第一

在中國高等教育的廣闊天地裏，每一所高校的成長與發展都離不開充足經費的灌溉。經費，這一看似冰冷的數字背後，實則蘊含著高校發展的無限可能與潛力。今天，我們將通過透視中國各大高校2023年度的決算經費收入排名，探討中國名校經費資源配置的現狀，為高等教育領域的決策者、管理者乃至每一位師生提供寶貴的參考與洞察。



本文獲微信公眾號《星球數據派》授權轉載。



讓我們首先聚焦於那些站在經費金字塔頂端的高校。2023年度，北京協和醫學院以驚人的433.68億元（編按：人民幣．下同）決算經費，一舉超越長期佔據榜首的清華大學，成為中國最「有錢」的大學。這一數字不僅彰顯了協和醫學院在醫學教育與研究領域的深厚底蘊，也反映了其在科研創新、人才培養等方面的巨大投入。而清華大學，儘管決算經費同樣超過400億大關，卻首次讓出了冠軍寶座，這一變化無疑為高等教育界的競爭格局增添了新的變數。

中國各大高校2023年度的決算經費收入排名。（星球數據派）

緊隨其後的是浙江大學、上海交通大學和北京大學，這三所頂尖學府的決算經費均超過200億。其中，浙江大學決算經費同比上漲12.6%，上海交通大學更是上漲了15.8%，顯示出這兩所高校在追求卓越道路上的堅定步伐。這些經費的增長，不僅為它們提供了更加堅實的物質基礎，也為它們在科研創新、人才引進、國際交流等方面提供了無限可能。

中國醫學科學院收入決算表。（星球數據派）

在華東五校（包括復旦大學、上海交通大學、南京大學、浙江大學、中國科學技術大學）之外，哈爾濱工業大學以180.89億元的決算經費排名全國第七，展現了其在工科領域的強大實力。同時，山東大學和中山大學分別以162.51億元和161.15億元闖入前十，位居第八和第九位，這兩所位於沿海大省的綜合大學，憑借其地域優勢和綜合實力，在經費競爭中脫穎而出，超越了中科大和南京大學等頂尖華五名校。

值得注意的是，南京大學在2023年首次突破百億大關，排名全國第26位，這一成就不僅是對南京大學過去努力的肯定，也是對其未來發展的期許。然而，並非所有高校都能享受到如此豐厚的經費支持。南開大學，這所歷史悠久的名校，在經費方面顯得相對拮據，以59.07億元排名全國第44位，位於哈爾濱工程大學之後。這一排名不僅反映了南開大學在經費獲取方面的挑戰，也提醒我們關注高等教育資源分配的不均衡問題。

「雙一流」高校決算經費。（星球數據派）

在211高校中，南京航空航天大學以其82億元的決算經費排名全國第31位，這一成績不僅超越了蘭州大學、中國人民大學、華東師範大學等多所985名校，也彰顯了其在航空航天領域的獨特優勢和強勁實力。這一案例再次證明，經費的投入與高校的特色發展、學科優勢緊密相連。

然而，高校的發展不能僅僅依靠國家的財政撥款。在多元化的經費來源中，社會捐贈尤其是校友捐贈，已成為高校經費的重要補充。近年來，清華大學、浙江大學、北京大學、上海交通大學、武漢大學等高校在捐贈收入方面表現突出，其中清華大學和浙江大學的獲捐總額均在50億元以上。這些捐贈不僅為高校提供了寶貴的資金支持，也增強了高校與社會的聯系，促進了產學研合作的深入發展。

部分「雙一流」高校捐贈收入。（星球數據派）

「雙一流」高等教育基金會捐贈收入情況。（星球數據派）

在關注高校經費配置的同時，我們還應關注經費使用的效率和效益。如何確保每一分錢都用在刀刃上，如何促進經費與科研、教學、人才培養等工作的深度融合，是擺在每一位高等教育管理者面前的重要課題。此外，隨著高等教育的國際化進程加快，如何吸引和利用國際資源，也是提升高校競爭力的重要途徑。

充足的辦學經費是高校發展的重要保障。它不僅為高校提供了堅實的物質基礎，也為高校的科研創新、人才培養、國際交流等方面提供了無限可能。然而，經費的獲取與使用是一個覆雜而系統的工程，需要政府、高校、社會等多方面的共同努力。未來，我們期待看到更多高校能夠在經費配置與使用上實現創新與突破，共同推動中國高等教育的繁榮發展。