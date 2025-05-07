新台幣暴漲：「美元霸權」貨幣體系重構的前奏？

亞洲貨幣出現罕見的同步大漲，其中，新台幣5月5日盤中一度大漲5%，創下逾30年來最大單日漲幅，也是連續第六個交易日上漲。



過去一周，人民幣、港元、韓元以及馬來西亞令吉均對美元升值。這一整體波動與美元走軟相關。

美國總統特朗普的關稅政策引發外界對美國經濟衰退的擔憂。美國第一季國內生產總值下降0.3%，三年來首次萎縮，增強了這一預期。投資者對持有美國資產的意願正在減弱，衡量美元兌一系列貨幣實力的美元指數已跌至三年來的最低點。

在美元可能進一步貶值的預期下，擁有大量美元計價資產的台灣首當其衝。它也是全球美元體系波動下，首批出現回饋的「測試樣本」。

新台幣近期的急速升值被形容為「失速列車」，兌美元匯率過去一個月累計升值超過10%。（資料圖片）

台灣「暴雷」風險

市場觀點認為，此輪匯率異動背後的主導因素，是台灣壽險公司因美元貶值預期急劇升溫、被迫集體對沖美元敞口所引發的連鎖反應，反映台灣金融系統在美元貶值預期下的結構性脆弱。

《彭博社》報道稱，由於5月2日與5日出口商紛紛將所持有的美元兌換成新台幣，以及人壽保險公司對沖美元計價的投資組合，推動新台幣匯率大漲。外匯交易員說，幾乎沒有跡象顯示這種情況會立即扭轉。

台灣壽險公司持有價值7670億美元的外國資產，主要是美國債務，當美元兌新台幣突然下跌時，對台灣的持有者而言，這些投資的價值將大幅縮水，因此需要進行匯率對沖。

分析認為，如果接下來台灣無法有效干預，壽險業會繼續對沖其美元敞口，從而引發新台幣進一步升值的螺旋效應。這不僅會損害台灣的出口競爭力，更可能導致壽險業面臨嚴重的償付能力危機。

《彭博社》分析，台幣飆升提高了日圓、韓元和人民幣走強的可能性。圖為2024年7月4日，日本東京一名男子路過一間證券公司外的顯示屏幕，屏幕上顯示東證股價指數、日經指數以及日圓兌美元的匯率。（Reuters）

台灣在野的國民黨主席朱立倫5月6日也指出，今年6月美國恐爆發債務危機，台灣外匯存底中有逾5000億美元是美債資產，屆時台灣可能成為受創傷最重的經濟體之一。

除了壽險業和出口商在美元貶值預期下的對沖行為，市場也懷疑這輪新台幣匯率飆升的另一推動力，是台灣與美國達成貿易協定，默許新台幣兌美元升值。

「海湖莊園協議」真實存在？

台灣央行行長楊金龍5月5日否認了這一猜測，稱美國並未要求其調整匯率，還指新台幣飆升是由投機造成的。他也說，海湖莊園協議是市場臆測。

但在發布會上，被問及台灣央行為何沒及時干預時，楊金龍回答結巴，快20秒才回應是市場供需決定。相關影片在台灣社媒不斷傳播，引來批評，也給市場留下更多揣測空間。

至於賴清德解釋新台幣上漲是因為經濟形勢向好以及外資超買台股，前民進黨立委郭正亮稱，這一說法完全不成立。

市場仍然聚焦「海湖莊園協議」。這一構想由白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）在加入特朗普團隊之前提出，即透過其他國家貨幣升值，重塑以美元信用貨幣為主導的國際金融貨幣體系，為美國製造業重建競爭力。儘管從未實施，這卻成為當前市場理解匯率變動的重要參照系。

今年2月18日，美國總統特朗普在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）發表講話。（Reuters）

摩根大通駐新加坡的全球外匯策略師桑迪利亞（Arindam Sandilya），對亞洲貨幣近期的走勢感到有些震驚。他說，貨幣大幅同步升值，引發亞洲各國央行之間是否達成某種貨幣協定的討論。

摩根大通的報告也稱，像新台幣這樣的暴漲，幾乎不可能在沒有政策默許的情況下發生。

協助美元貶值 換取談判

市場對「海湖莊園協議」的猜測，並非沒有依據。據《韓聯社》報道，韓國央行行長李昌鏞5月6日說，亞洲貨幣近期走強，與中美有望重啟貿易談判有關，但也在於美國政府對亞洲國家施加了升值壓力。

本屆特朗普政府一貫認為，美元的估值過高，損害了出口商競爭力，導致貿易不平衡。美元走弱最直接的好處，就是增加出口優勢，提升美國製造的價格競爭力。

《路透社》引述外匯研究機構佩珀斯通（Pepperstone）分析師韋斯頓（Chris Weston）稱，市場認為，那些歷來貨幣偏弱、匯率受管制的亞洲經濟體，是透過「默許本幣升值」來作為與美國談判的「暗語」或交換條件。

「暗語」意味著不需公開干預。內地財經媒體「華爾街見聞」指出，當前亞洲經濟體手中積累大量美元資產，政府只需「視窗指導」，提高企業的對沖比率或要求賣出美元，就能輕易推動本幣升值。

亞洲本幣匯率走勢，或進一步動搖美元在全球金融體系中的地位。。（VCG）

文章也指出，亞洲經濟體多年來透過貿易順差積累大量美元，僅中國出口商就持有4000億至7000億美元資產，加上其他亞洲出口經濟體的淨國際投資頭寸盈餘，構成了巨大的美元回流、本幣升值的壓力。

這不僅正在改變亞洲本幣匯率走勢，也進一步動搖美元在全球金融體系中的地位。

《華爾街日報》評論稱，新台幣的異常走強，預示著美元將在關稅影響下長期走軟。美元的全球吸引力正在被重新評估，個人和企業會看到對美投資的減少、美國融資成本的上升。

中國出口商也不再認為美元或美國國債是貿易衝突中可行的避風港。《彭博社》的一項調查顯示，他們已經改變囤積美元的策略，轉而青睞人民幣。

不過，尋求美元貶值，並不意味著特朗普政府願將美元在國際金融體系的主導地位拱手讓人。

工銀國際首席經濟學家程實指出，海湖莊園協定的核心目標是復興美國製造業，鞏固美元的儲備貨幣地位。但他認為，美國無法同時做到既提供全球流動性，又維持本國金融穩定。

他在文章中說，以海湖莊園協議為代表的一系列制度幻想，只會加速全球對美元體系的警惕與調整。「海湖莊園終究難有協定，但美元的世界或正在悄然改變。」

去美元化和人民幣的機會

對中國而言，對美元升值將給出口帶來進一步挑戰，但美元信用下降，也增加人民幣國際化的機會。

此前市場猜測，為應對中美貿易摩擦，中國可能會容忍人民幣貶值，以彌補關稅帶來的外貿損失。但迄今為止，中國人民銀行持續透過中間價調控，展現出「匯率穩定優先」的政策信號。

5月5日，離岸人民幣兌美元開盤也升破7.2元關口，日內一度漲超100基點，在關稅貿易戰的背景下美元走弱促使亞洲貨幣升值，過往的交易邏輯被改變，市場無可避免將面臨一陣混亂期。（資料照片）

在剛剛過去的中國五一假期，離岸人民幣大漲近700點。但中國人民銀行5月6日仍將人民幣中間價定在7.2008，基本持平於節前水準。

《彭博社》引述交易員指出，北京維持人民幣穩定的決心是一個關鍵變數。由於中國在地區經濟中的影響力，人民幣被視為區域匯率的「錨」，人民幣穩定有助於避免亞洲其他貨幣出現劇烈波動。

沒有資本自由流動的人民幣，註定短時間無法替代美元。當前匯率的劇烈波動，更像是全球的一場貨幣重估和重構的序章。誰能成為下一個值得信賴的「錨」？或許還需要時間才能解答。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

