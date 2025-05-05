新台幣暴力升值　台央行總裁親上火線：未操縱匯率、否認美國壓力

面對近期新台幣兌美元匯率劇烈升值，引發市場關注與諸多揣測，台灣中央銀行總裁楊金龍今（5）日下午親自主持記者會，作出七點說明與兩項公開呼籲，強調台灣央行未操縱匯率，並呼籲市場各方理性看待匯市變動。



台媒《中央社》報道，楊金龍表示，近期新台幣匯率波動受到多重因素影響，但央行政策透明一致，未參與任何操控性行為，強調「央行不會操縱匯率，近年來台灣也沒有被列為匯率操縱名單」，並在記者會上做出7點說明。

楊金龍首先強調台灣經濟基本面良好，並引台灣主計總處統計，台灣去年經濟成長率初步統計為4.59%，今年第一季概估為5.37%，均優於美國、中國、新加坡與韓國等主要經濟體。

第二，楊金龍表示，今年以來，金融市場逐步修正去年10月興起的特朗普交易，不過4月9日至今，美國總統特朗普宣布對等關稅暫緩90天實施，並開始與主要貿易對手國協商，全球股市回溫；此期間外資匯入資金投資台股，加上廠商因新台幣升值預期心理而增加美元供給，使得今年至5月5日，新台幣對美元匯率波動幅度擴大。

第三，楊金龍強調，台灣央行並未參與台美經貿工作小組，美國財政部也未要求新台幣升值。楊金龍指出，台美貿易順差擴大主要反映美國對台資通訊產品需求上升，而非匯率變動所致。楊金龍重申，央行不會操縱匯率，近年來台灣也沒有被列為匯率操縱名單。

第四，針對市場傳言所謂「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord）將涉及貨幣升值或百年債券轉換，楊金龍指出此為市場臆測。白宮經濟顧問米蘭（Stephen Miran）也已澄清，百年債構想並非特朗普政府當前政策。

第五，關於美國換債問題，楊金龍援引美國財長貝森特（Scott Bessent）說法指出，美方並無相關計劃。楊金龍提及，美國財政部今年4月30日公布第2季再融資聲明稿及webcast記者會指出，預計未來維持原有發債計劃，也未提及百年債券或外國持有美國公債課稅等議題。

第六，楊金龍呼籲市場評論人員「切勿以臆測方式，評論國內匯市相關議題」，以免影響匯市秩序與穩定，甚至波及實體經濟。

第七，楊金龍代表台灣央行，呼籲廠商勿輕信過度誇大或不實的市場分析，產生非理性預期而貿然拋匯，最終恐損及自身利益。