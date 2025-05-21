《紐約時報》稱一個屬於中國的世紀可能已經到來？　要小心捧殺！

今年是「中國製造2025」規劃的收官之年，十年之間，中國的工業實力、科技創新都已發生重大變化。曾經的中國雖是「世界工廠」，但以生產中低端產品為主，老百姓出國購買電飯煲、馬桶蓋的故事是中國製造全而不精的隱痛。但十年後的今天，中國已經成功躍上全球產業鏈的中高端，許多領域的產品具備世界競爭力。

5月19日，紐約時報中文網在《一個屬於中國的世紀可能已經到來》的文中表示，「中國最終利用其巨大的經濟和技術潛力超越美國」的那個世紀「可能已經到來」，「特朗普正在大肆破壞美國力量和創新的支柱」，「中國的軌跡截然不同」，「如果兩國都按照目前的軌跡發展下去，中國很可能最終完全主導高端製造業」。

批評特朗普給美國造成的傷害，擔心特朗普治下的美國會走向衰落，與正面評價過去10年和特朗普第一任期以來中國製造的進步，是最近《紐約時報》的一個主題。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

早在去年12月，《紐約時報》專欄作家托馬斯·弗裏德曼在訪問北京和上海之後寫道：「在我們睡覺的時候，中國已在高技術製造業的所有方面都取得了巨大的飛躍。」他表示，特朗普在第一任期的對華政策「已激發了中國政府的熱情，讓他們為爭取電動汽車、機器人、稀有材料等領域的全球主導地位加倍努力，同時儘可能不依靠美國的市場和工具」，特朗普「將要面對的中國是一個更難以對付的出口引擎」，「中國先進製造業的規模、複雜程度和數量在過去八年裏迅猛增長」。

如今，張狂易變、任性妄為的特朗普已重創美國多年以來塑造的軟實力。今年3月，紐約時報中文網在《美國的聲譽已喪盡丟絕》中痛心疾首地表示，「美國外交政策現在是以能讓特朗普的荷爾蒙激增的事情為導向的」，「當你把美國變成一個巨大的敲詐機器後，你會得到一些短期的勝利，因為弱國會在你的強盜行徑下屈服，但你也將毀掉國內外的關係，而這些關係實際上才是美國長遠力量的來源」。

4月以來，特朗普罔顧經濟規律，草率發起關稅戰，造成全球市場的強烈震盪。中國憑藉多年累積的龐大工業實力和經濟韌性以戰止戰，與特朗普政府達成關稅協議。

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰作為中美經貿中方牽頭人，2025年5月10日與美方牽頭人、美國財長貝森特（Scott Bessent）舉行會談。（Reuters）

5月7日，前谷歌CEO兼董事長Eric Schmidt在《紐約時報》撰文《中國遠遠落後於美國的時代已經終結》，他寫道：「十來年的功夫，中國已完成從『山寨之國』到世界級產品巨擘的蜕變，有些甚至超過了西方的產品。曾經以模仿iPhone聞名的小米去年交付了13.5萬輛電動汽車，而在十年間投入100億美元後，蘋果公司放棄了生產電動汽車的計劃。中國正加速推進機器人規模化部署，並制定了大規模生產人形機器人的計劃；2023年，中國安裝的工業機器人數量超過了其他國家之和。在此過程中，中國還培養了大量的科學、技術、工程和數學(STEM)領域的人才，建立了強大的供應鏈，取得了令人驚歎的製造業實力，並孕育出一個競爭極其激烈的國內生態系統，以至於唯一的生存之道就是永不停止地迭代。」

應該說，中國工業和科技的進步是非常顯著的。1949年建國的時候，中國工業基礎還十分薄弱，後來雖歷經努力，但仍與西方國家存在巨大差距。改革開放以來，中國重視教育和科技，積極發揮市場的力量，抓住國際產業轉移的機遇，終於在2010年成為世界第一大工業國。但中國工業大而不強、全而不精，遍地都是山寨商品。正是在此背景下，2015年國務院提出「中國製造2025」規劃，下大力氣推動一場「增品種、提品質、創品牌」的「品質革命」。十年之後的今天，無論是新能源車、光伏發電還是宇樹機器人、DeepSeek，都已說明中國的重大變化。

與中國的變化同時發生的是，長期主導世界秩序的美國深陷特朗普現象的困境。這正是一段時間以來《紐約時報》痛批特朗普和稱讚中國工業、科技進步的背景。然而，應該保持清醒和理性的是，中國依舊是最大的發展中國家，依舊有「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」，中國的發展依舊面臨許多亟待解決的問題，比如，不容迴避的貧富分化問題、階層固化問題和官僚主義問題、腐敗問題。中國的進步當然令人高興，中國的和平發展有利於為特朗普現象困擾下的世界秩序注入「確定性」，但中國要小心捧殺，要牢記「滿招損，謙受益」的樸素道理。

DeepSeek的性能比肩ChatGPT，且其採用全新的訓練模式，將推理模型的成本壓縮到很低，還大膽地採用開源模式，令更多用戶能夠輕鬆嘗試和部署AI模型。（視覺中國）

今年2月出席民企座談會的企業家是中國經濟由弱到強、茁壯成長的縮影。但與此同時，出席座談會的企業家基本都是在改革開放早期或者至少是9年前、10年前開始創業。這既說明企業家的成功是有一個急不得的過程，又在提醒當下中國應該為未來發展多培育新一代的企業家。

像今年以來大火的梁文鋒和王興興，一個是在2015年成立幻方量化，一個是在2016年成立宇樹科技。與2015年、2016年中國興起的創業熱潮相比，許多人都能親身感受到近幾年中國人的創業熱潮有明顯消退。考公、考編現象大火說明來自民間的創業、創新熱情正在被保守、避險心理所影響。這警醒當下中國要小心後繼乏力，要努力激發活力與創造力。

一個屬於中國的世紀是否已經到來尚難斷言，但可以確定的是，中國發展具有兩個面向，既取得令人矚目的進步，在許多領域具備全球競爭力，又存在許多妨礙長遠健康發展的問題和短板。今天中國是有史以來距離新一輪科技革命最近的一次，只有繼續保持清醒和理性，發展科技和經濟，促進社會公平，提升國家治理的開放、法治、民主程度，才能持續將億萬民眾追求美好生活的願望轉化為國家發展的源源不斷的動力，才能為近代以來中國仁人志士所向往的復興打下牢固基礎。