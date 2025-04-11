特朗普關稅戰｜中國對美政策不能被過度反美、過度親美裹挾

特朗普的關稅戰從起初同時針對數十個國家到如今集中火力朝向中國，讓許多人再次堅信中國要放棄對美幻想，做好長期博弈的心理準備。中國理當要有充分的風險估計，不可一廂情願，但怎麼進行長期博弈依舊十分考驗政治智慧，要注意分寸。



長期以來，中國社會對美認知高度多樣、分化，既有許多人被反美民族主義裹挾，過度渲染美國的問題和中美對立，又有許多人過度親美，認為美國的政治、經濟、文化模式可以放之四海而皆準。但其實美國同樣是由活生生的人組成的龐大而又複雜的國家，同樣有人性的光明面向和幽暗面向，同樣在國家治理和發展過程中存在值得借鑑的有益經驗和亟待化解的矛盾。

過度反美、過度親美都不是理性態度，而是非此即彼的二極管思維。在正常情況下，中國對美政策不能簡單被過度反美、過度親美裹挾，而是應該在做好自己事情的基礎上保持開放、靈活的轉圜空間。

1972年2月21日，美國總統尼克松訪華，會見毛澤東。（VCG）

毛澤東時代的尼克松訪華故事和鄧小平時代的中美建交故事，早已有力說明過度反美的反美民族主義根本行不通。改革開放以來中美兩國的交流合作既有力推動中國的進步，又有利於核威懾時代的人類和平。但在人類總體生存和發展資源相對有限的現實約束下，面對被實力政治、叢林秩序裹挾的以國家為基本競爭單位的世界秩序，中國崛起自然而然會衝擊美國獨大地位，故中美競爭的面向難以避免。

從特朗普第一任期的中美貿易摩擦到拜登時期中美在多個領域的競爭，再到如今特朗普第二任期中美關稅大戰，可以確定的是，中美作為全球經濟總量最大的兩個國家，競爭、博弈面向將呈現常態化、長期化趨勢。中國不能幻想美國的恩賜，尤其要對特朗普治下的美國政府離經叛道、反覆無常、破壞國際規則有清醒的認識。

但競爭、博弈面向將呈現常態化、長期化趨勢決定中美的競爭、博弈不會在中短期分出勝負，不會畢其功於一役。無論是考慮核威懾的存在還是考慮人類社會普遍珍惜的價值，現代社會的國家競爭主要是經濟、科技、國家治理的競爭。其中，全球化、自由貿易、分工協作符合經濟規律，科技進步和國家治理都離不開多元、開放、寬容的氛圍與人才、技術的交流、引進，都離不開團結更多可以團結的人。

相比於中美競爭、博弈的常態化、長期化，特朗普無論多麼張狂易變、離經叛道，他都只是歷史長河中的一個具有破壞效應的插曲，沒必要因為他的任性而自亂陣腳。

上海浦東的崛起證明改革開放以來中國順應經濟規律的成功。（新華社）

從美國內政角度出發，特朗普只有四年任期，目前雖有聲音主張特朗普開啟第三任期，但可能性不高。特朗普雖是美國總統，但美國是民選政體，民意走向具有關鍵作用。把特朗普送上總統寶座的支持者陣營本就是幾方勢力拼湊的結果，其中以馬斯克為代表的跨國企業和科技精英勢必會因為關稅戰而與特朗普產生分歧乃至衝突。除此之外，民選政體下的特朗普家族利益、反對特朗普的民主黨、美國三權分立和聯邦制帶來的權力制衡空間，都會影響特朗普政策實際執行力度。縱使不考慮以上因素，從長遠來看，特朗普的張狂易變、離經叛道終究缺乏可持續性。

「修昔底德陷阱」並非必然，不能因為一時之間的噪音、摩擦、對抗而忽略關乎長遠和全局的事情，和平發展依舊是中國的理性選擇。中國雖不能幻想美國恩賜，要提前做好防範準備，但只要現實條件允許，仍然應該爭取「鬥而不破」的狀態，仍然應該努力防止兩國陷入「修昔底德陷阱」，仍然應該團結更多可以團結的國家和人，仍然應該從改革開放以來的現代化事業來考慮對美政策乃至整個對外關係。

他強由他強，清風拂山岡；他橫任他橫，明月照大江。如果中國能團結更多可以團結的國家和人，如果中國能化危為機、擴大內需、補齊民生和社會福利短板，如果中國能持續推進改革開放、促進社會公平、藏富於民、下大力氣提升國家治理的法治和民主程度，那麼，無論特朗普的關稅戰多麼瘋狂，相信中國都能屹立不倒。