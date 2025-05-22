「不能讓烈士鮮血白流」　四川大學聘請日本學者遭遇反日情緒阻力

四川大學偷偷刪除了聘請日本考古權威宮本一夫為講席教授的通知？過去幾天，在中國境內外多個社群平台上，都在流傳這則消息。



有媒體5月19日報道，四川大學因宣布聘請一位著名日本考古學家遭受抨擊，隨後大學從官網上刪除了有關消息。在此之前，《澎湃新聞》5月7日報道，四川大學歷史文化學院近日發文宣布，美國人文與科學院院士宮本一夫全職引進為四川大學文科講席教授。

根據四川大學歷史文化學院介紹，2021年起，宮本一夫已在學院擔任講座教授，多次開設專題課。目前，宮本一夫已正式開展工作，他將在學院及考古科學中心繼續東亞考古、歐亞草原及中西文化交流的綜合研究，開設相關課程，並在國際化平台建設及跨學科人才培養等方面持續助力學院發展。

宮本一夫是日本考古界權威，曾在日本九州大學任教。（九州大學官網）

宮本一夫的履歷非常亮眼。公開資料顯示，他1987年在日本愛媛大學法文學部考古學科任副教授，1994年起任教於九州大學，歷任副教授、教授、副校長。他在2018年入選美國人文與科學院外籍院士，2021年入選中國教育部重要人才計劃講座教授；現任日本考古學協會副會長，曾任日本中國考古學會會長。

宮本一夫長期從事亞洲東部史前至早期鐵器時代的考古研究，研究範圍廣及整個歐亞大陸東部、東北亞地區及北方草原地帶，近年關注課題包括東北亞早期農耕、蒙古及歐亞東部青銅器時代的考古學文化、冶金技術的傳播等，曾在日本、蒙古、四川等多地主持田野發掘。發表過學術論文200餘篇，出版《講談社中國的歷史01 從神話到歷史》等多部專著。

四川大學歷史文化學院形容，宮本一夫是「享譽世界的日本考古學家」。

對於像四川大學這樣的重點大學而言，能請到考古權威來學校任教，無疑是如虎添翼。萬萬沒想到，這則消息曝光後，內地互聯網上卻掀起反對聲浪。

微博上不少網民質疑：「為什麼要讓日本人來研究，我們中國人自己研究不行嗎？」「中國考古還要需小日本？」還有網民批評川大聘請宮本一夫是「引狼入室」，「中國的文物被偷的還不夠多嗎？」更有人提到四川對日抗戰死傷慘重，作為四川第一學府的川大，「不能讓烈士鮮血白流」。

或許承受不住輿論壓力，川大低調刪除了聘請宮本一夫為教授的通知。據《南華早報》報道，宮本一夫和川大都沒有回應該報的置評請求。

截至5月21日，四川大學官網上檢索不到有關宮本一夫的資訊。不過，在四川大學歷史文化學院官網上的「科研動態」欄目，還能找到宮本一夫的名字。

川大也曾聘請美國人教課

有觀點認為，宮本一夫作為考古權威，完全能夠勝任川大的教授職位。一名微博網民就此評論：「一個大學屈服於愚蠢的反對聲音，說明根本不夠大學的資格。」也有網民說：「既然認慫，何必當初請人家來。」

這不禁令人聯想到先前同樣在川大任職的美國作家何偉（Peter Hessler）。

據《澎湃新聞》2019年報道，何偉當年任教於四川大學匹茲堡學院，並教授非虛構寫作。報道當時引述一名上過課程的學生說，課程只開放15個名額，但吸引了許多旁聽者。

但僅任教兩年，何偉便離開川大。美國之音2021年6月報道，何偉在聲明中說，大學沒有跟他續簽下個學年的合同；至於原因是什麼，何偉和川大方面都沒有說明。何偉未獲川大續簽的時間點，正好是新冠疫情肆虐全球、中美關係加速惡化之際。

何偉在90年代中期作為美國和平隊的志願者，在重慶涪陵教英文。這段經歷後來成為他的非小說類著作《江城》的基礎。他還寫過另外幾本有關中國的作品。

美國作家何偉的中國三部曲《江城》《甲骨文》和《尋路中國》，擁有眾多中國讀者。（何偉臉書）

川大如今刪除宮本一夫的聘請消息，是否暗示他會步上與何偉一樣的道路？外界好奇的是，早在三年前，宮本一夫就在四川大學歷史文化學院教書，為何直到今天才引發爭議？答案顯而易見。

這些年來，中日關係因為領土爭端和二戰的歷史糾葛不時陷入緊張。日本2023年8月啟動福島核污水排放計劃後，中國民間對日不滿情緒高漲。之後，深圳與蘇州去年還分別發生日本人遇襲事件，一度引發在華日本民眾人心惶惶。

在這之前，中國大學也有聘請日本人教書，但沒有像宮本一夫這樣引發激烈的輿論爭議。

日經中文網在2020年11月曾刊登一篇題為《日本研究人員流向中國》的報道稱，日本研究人員到中國尋找進行研究活動舞台的動向受到關注。報道當時提到兩名日籍教授，分別是在浙江大學任職的高畑亨，以及執教於北京航空航太大學的梶野敏貴。

前者教授的專業是研究靈長類大腦基因，後者擔任北航「大爆炸宇宙學與元素起源國際交叉科學研究中心」的第一任主任。

聘請美國人就沒事？

也有觀點認為，川大之所以撤掉宮本一夫的聘請通知，原因不僅與反日情緒有關。

美國哈佛大學前化學教授、曾因捲入中國「千人計劃」而被美國定罪的知名奈米科學家利伯（Charles Lieber）前不久加入清華大學深圳國際研究生院。這個消息也引發一些內地網民質疑：「會不會是間諜？」「還是要警惕苦肉計」「忠誠度考察了嗎？會不會竊密然後洩露回美國？」

清華大學副校長王宏偉（右）為哈佛大學前化學教授利伯（左）頒發清華講席教授聘書。（清華大學深圳國際研究生院官網）

有媒體上個月底也報道，美國著名人工智能研究員蘭姆（Alex Lamb），將在今年秋季學期加入清華大學並擔任助理教授。部分內地網民就此警告「小心間諜吧」「也不知道他是不是美國刻意給我們挖去的，要他收集中國的AI研發和發展情報」。

有觀點認為，高漲的民族主義情緒正影響中國網路輿論空間，「無論是日本人還是美國人，只要你是外國人，都逃不掉被放大檢視」。

在此次川大聘用日本學者的爭議事件中，內地民間的反日情緒是引爆輿論的關鍵；但在充滿變數的國際政治局勢下，不排除未來會有更多外籍學者陷入類似旋渦。在象徵對知識追求的高等學府裡，本應注重專業性的教職任命也難逃被輿論壓力和民族情緒綁架的命運，難免令人唏噓。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

