暴力滲透愛國？日童深圳凶案背後的危險信號

在深圳遇襲的10歲日本男童去世了。孩子在周三上午，在母親的陪伴下到日本人學校上學。豈料，在距離學校約200米處，男孩突然被一名44歲的鍾姓男子襲擊，導致他腹部受重傷、鮮血直流。在學校附近負責安保的警員在現場附近將鍾某抓獲，奈何孩子送院搶救後不治，稚嫩的生命自此永別人間。



男孩是在遇襲翌日凌晨去世，這天是9月19日，「九一八」事變紀念日隔天。



位於深圳市的國際學校「深圳日本人學校」。（網絡圖片）

至今沒有公開信息能確認鍾姓男子置人於死地的動機，但他犯案的時間、地點以及男孩的血統，都引導人們將犯罪動機往仇日情緒上做猜想。案發當天是1931年日本帝國關東軍武力侵佔中國東北的紀念日，中國人稱為「國恥日」。每一年，中國各地都會在這一天組織民眾與學生參觀抗日紀念館、東北遼寧省14個城市在這天上午9時18分拉響防空警報、機車停駛、車船鳴笛，官媒在社交平台集體發海報強調「勿忘國恥」。

官方年復一年紀念「九一八」，希望以此激起愛國精神，強調「吾輩自強」。但中日歷史恩怨，與一個在中國生活的10歲日本小孩有什麼關係？殺害手無寸鐵的孩子就等於愛國嗎？孩子做錯什麼了？這個問題顯然也縈繞在他的家長心頭。據日本媒體報道，男童的母親是中國人，在案發現場，她的雙手沾滿血液，痛哭發問：「我家的孩子到底做錯了什麼？救我……」

自從6月有日本學生在蘇州遇襲以後，短短三個月內，這已是第二宗日本學童在中國遇襲的事件，犯案者手段都十分兇殘，志在奪命。若不是見義勇為的內地女子胡友平奮不顧身地阻擋歹徒，蘇州日本人學校的學童恐怕也難逃劫難。

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接連發生的暴力事件，讓人心情沉重，絕對不是個好兆頭。毋庸諱言，中日之間存在很深的歷史恩怨，除了二戰遺留的歷史問題，還有釣魚島（日本稱尖閣諸島）主權爭議也沒有化解。最近幾年，日美強化同盟圍堵中國、日本政要表態有意介入台灣課題，日本政府試圖在亞太引入北約，都在加劇中日關係緊張，而歷史問題始終是雙方心頭的一根刺。在雙邊爭議激烈的2021年，外交部發言人還曾撂狠話說：「若日本干涉統一進程，那就新仇舊恨一起算！」

北京官方與主流媒體年復一年提醒要銘記日本侵略史，市面上各種抗日主題影視作品的盛行，顯然無助於民間的反日情緒降溫。但必須指出，政府強調歷史記憶，落腳點是激發團結與民族自強，並沒有引導普通民眾針對當前的日本政府或者日本人採取報復。只不過，各種歷史與現實的衝突素材到了網絡上，加上了網紅追求流量的逐利動機，局面就不一樣了。

在內地的互聯網上，反日敘述是一種流量密碼，一些無知之徒通過「鍵盤反日」逞個人英雄主義，一邊蹭「愛國」流量，還借機發洩對現實生活的不滿。據說，內地的互聯網還形成針對「在華日本人學校」的語言攻擊，有一種影片門類是專門到日本人學校附近拍攝，叫囂要把這些學校趕出中國，包括威脅使用武力。儘管這樣的影片不時會被官方清除，但因為有流量，總會死灰復燃。

位於深圳市的國際學校「深圳日本人學校」。（網絡圖片）

再接著，反日情緒從線上走到線下，上升為具體的行動，比如部分內地網民集體抵制他們判斷為「精日」的影星明星、本月初還有網紅在圓明園阻擋日本遊客拍照等等。到如今，深圳發生三個月內第二次暴力襲擊日本孩童的事件，就已是反日民粹主義滑向極端的強烈警訊。由這種民粹主義引發的危險行為，正在破壞治安、損害中國的形象，還可能影響中國吸引外資的努力，不可等閒視之。

從區域的角度看，中日民間的敵視情緒上漲，也為地區種下多一個不穩定的因數。有評論認為，中國今年的經濟景況不佳，也刺激了反社會的暴行，當事人是借「愛國」的幌子宣洩個人情緒。若是如此，那局面更加讓人擔憂：這類非理性的反日情緒是否在間接培植中國矛盾外移的土壤？未來更激化的對外行為會是什麼？

據日媒報道，日本男孩遇害事件不止震動了在華的日本人社群，深圳當地的中國人也深受觸動。有受訪者對遇害者的母親深表同情，認為行兇者「太殘忍了」「不可原諒」。可見人同此心，不管是中國人或是日本人，都有憐惜幼小之心、知道為人父母之苦。對比之下，極端的暴力分子永遠只是一小撮。

中國民間反日情緒的滋長必須正視，當然要治理也確實不容易。有關部門與主流媒體能做的，就是展示態度，明確而強烈地譴責殺害外籍兒童的暴行，不再含糊其辭，為遇害者致哀，也及早對蘇州案進行司法審判，否定這類反社會暴行的一切合理性，讓行兇者套不上「愛國」的帽子；讓9月19日發生在深圳的這場悲劇成為最後一次，不能再有下一次。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

