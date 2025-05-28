官媒警告：澳洲若強收達爾文港中資經營權　將埋下遺患無窮的禍根

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）早前表示有意收回達爾文港（Darwin Port）的中資企業中國嵐橋集團的經營權，中方批評是有欠道義。官媒《環球時報》發表社評稱，一旦澳洲邁出強制收回達爾文港這一步，勢必在三方面為澳洲埋下遺患無窮的禍根。



澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）早前表示有意收回達爾文港（Darwin Port）的中資企業經營權，中方批評是有欠道義。（Reuters）

「政治凌駕於法治」

社評稱，嵐橋集團在達爾文港的經營是中資企業在海外依法合規投資經營的典型案例。如果澳洲政府在沒有正當法律依據的情況下單方面撕毀協議，無異於向全球投資者發出一個危險信號：澳洲政府可以出於政治目的任意干預商業合同。這種「政治凌駕於法治」的做法，將令外國投資者對澳洲營商環境的信心嚴重受挫，尤其是在基礎設施、能源等需長期投入的大型項目領域。

社評稱，澳方一些人士放風稱將確保「中國業主嵐橋集團獲得良好的投資回報」，這種「給點錢就能隨意違約」的思維恰恰證明了澳方在所謂「收回租約」問題上是問心有愧的。試問，澳方要出多少錢，才能夠買回自己在這一事件中損失的契約精神、彌補道義缺陷呢？

位於澳洲北領地（Northern Territory）的達爾文港口（Darwin Port）。（達爾文港口Facebook）

社評稱，過去一些年，中澳關係經歷了諸多波折，其中一個重要原因是澳方在處理涉華問題時的過度政治化、安全化。近期，雙邊關係整體上重回平穩軌道。倘若達爾文港事件被進一步政治化，港口被以所謂「國家安全」為由強收，這將會成為影響中澳關係健康穩定發展的又一個負面典型案例。這必然會衝擊目前企穩向好的雙邊關係，加劇兩國民間的對立情緒，進而損害兩國政府和企業間的互信。

「民眾的安全感大幅下降」

社評又稱，將達爾文港從嵐橋集團手中收回也將是達爾文港從商業合作向軍事開發危險轉向的象徵。近年來，美國在達爾文的軍事部署頻頻升級，常駐並輪換海軍陸戰隊、升級和擴建軍事基地，試圖將達爾文地區打造成印太戰略前沿。這種「去中國化」操作是為美國在澳北部推動軍事佈局清障開道。更重要的是，一旦港口的功能被部分甚至全部轉化為軍事用途，當地經濟發展將被軍事戰略綁架——正常的港航物流活動將讓位於軍事演習、艦隊補給和戰略儲備，當地民生和產業難以正常發展，民眾的安全感大幅下降。

「停止以政治偏見破壞經濟合作」

社評最後稱，達爾文港的經營本是市場經濟行為，理應在法治和市場規則框架下運行。然而，當華盛頓的壓力壓倒了澳洲本國利益，基於規則的商業活動被政治化邏輯踐踏時，受損的不僅是澳洲自己的國際信譽，是難以再生的互信土壤，也是本可拒絕外部軍事博弈的戰略自主空間。我們呼籲澳洲政府以大局為重，恪守契約精神，回歸法治軌道，停止以政治偏見破壞經濟合作。是讓達爾文港成為貨運繁榮的合作之港，還是危機四伏的風暴中心，並不難抉擇，卻考驗坎培拉的戰略智慧。