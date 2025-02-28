澳洲稱中國海軍演習「破壞性」　中大使反駁：符合國際法和慣例

上星期，中國軍艦在塔斯曼海（Tasman Sea）進行實彈演習，澳洲軍方表示該演習未提前通知，並形容為「破壞性」行為。對此，中國駐澳洲大使肖千表示，不認為中方有任何理由為此感到遺憾，甚至考慮道歉，並強調國際法並未明確要求提前通知的時間。



澳洲和新西蘭皆對此演習表示譴責。澳洲官員日前表示，一名維珍澳洲航空（Virgin Australia）機師在緊急廣播頻道上首先收到中國軍艦的訊息，隨後，澳洲飛航服務公司將此情況通報給國防部。澳洲國防部在演習開始前40分鐘才獲得相關信息。

這次實彈演習導致49架商業航班不得不更改航線，造成一定影響。澳洲廣播公司（ABC）周五（28日）報道，肖千在接受訪問時表示，中國軍艦的行動符合國際法和慣例，並稱中方在演習前已按照規定通知公眾。

他指出，不同國家對於演習的通知方式各有不同，根據演習的性質、規模和範圍，認為中國的通知是適當的。此外，肖千強調中國不會對澳洲構成威脅，並表示兩國仍是戰略夥伴。

肖千表示，不認為中方有任何理由為軍演感到遺憾，甚至考慮道歉。（資料圖片）

在被問及演習的時機是否意在向澳洲傳遞不要在南海進行航行自由行動的訊號時，肖千拒絕評論，強調中國海軍在全球範圍內展開訓練和演習是正常的，是世界上許多國家海軍的正常做法，呼籲不必過度解讀此事。

報道指出，中國軍艦從澳洲東北外海一直往南，穿過澳洲與新西蘭之間的塔斯曼海國際水域時，於上周五和周六（21及22日）分別進行了兩次實彈演習，然後繼續往南，繞過塔斯馬尼亞州，向西駛入澳洲大陸以南的大澳洲灣（Great Australian Bight）。期間，中國軍艦多次進入澳洲專屬經濟區水域。