台海有戰事｜ 國家統一豈是兒戲 ？學者張維為的輕浮令人大跌眼鏡

「一覺醒來台灣就解放了」、「台灣沒有下一次大選」、「台灣領導人的能力不如上海一個區委書記」、「統一後治理台灣會比治理香港還要容易」……如果說這話的是一位普通網民，不令人意外，因為在中國互聯網輿論場上，從來不乏這種聲音。網民具有樸實的政治情感，希望盡快實現國家統一，但是因為對兩岸政治缺乏深入認識，把國家統一和統一後治理設想得高度理想化、簡單化。終究而言，他們的口嗨，不過是政治正確的爽文，提神但是沒有任何營養，在現實對台政治中並不具備可參考性與可行性。



但是說這話的是張維為，就令人大跌眼鏡了。張維為可不是普通網民，他是復旦大學的教授，中國最有名的互聯網大V之一，不僅有上千萬粉絲，還給中央政治局上過課。在各種頭銜和光環加持下，張維為已經不是一個普通網民，他的看法被普遍認為是代表了中國知識界對世界的看法，他的認知高度在某種程度上代表了中國最知名學者對問題的認知高度，在網絡世界，他甚至被冠上「國師」頭銜。而且很顯然，他很享受這些光環與聲望，當然還有因此而帶來的潑天財富與流量。



所以張維為的說法不僅在內地互聯網輿論場引發關注，在台灣也引起了關注。國民黨政策會執行長蔡正元就批他說是「在做夢啊？」蔡正元說，「這是很嚴肅的話題，我舉很簡單的，你有能力像以色列這樣對台灣進行『斬首行動』嗎？沒有就靠邊站。」蔡還說，別以為幾個變電站打一打，台灣就癱瘓了。「台灣的軍隊沒有那麼差勁」。蔡正元稱，「我們老祖宗是一個人，教的文化智慧是一樣的，輕浮必敗」。

蔡正元的說法當然帶有台灣人的本土意識和情緒，反映出他作為一個台灣的本位思維。他們親大陸，反台獨，認同自己的中國人身份，在理性和感情上都希望和中國大陸搞好關係，共同創造屬於中國人的盛世，和中國大陸一起迎來民族復興。

但是因為歷史和現實原因，因為意識形態等原因，他們對於統一，特別是武力統一，具有一定程度的排斥心理，對統一後兩岸的關係定位與在台灣的治理模式，與中國大陸人民的認識也有一定差距。甚至不排除，即便是一些目前活躍的台灣統派，也具有某種程度的自立意識與投機成分。

張維為給中央政治局上課，國家給予他巨大的政治光環與榮譽。（中國央視截圖）

但是，蔡正元那句「輕浮必敗」，卻振聾發聵，對張維為們是一個響亮的提醒。一記有力的耳光。

外人無從得知張維為到底是因為對台灣問題懵懂無知說出這樣輕浮的話，還是為了迎合民粹順風吹水才變得這樣輕浮。我們寧可他是因為無知，也不願是後者這種更糟糕的情形。

因為張維為不是阿貓阿狗，他是一個帶有符號色彩的官方智庫專家。在嚴格管制的輿論場下，國家給了他那麼大的輿論空間，那麼多的光環和背書支持，就是要他在諸如國家統一等這樣的重大問題發揮引導作用，建立社會認識，讓兩岸中國人在統一和統一後的國家治理等問題上盡可能建立共識。

張維為教授在《這就是中國》中演講。（影片截圖）

如果像他這樣的專家都順著民粹放火吹水，為了流量鼓動民粹，加劇兩岸民間對立情緒，讓本來對大陸有情感也願意與大陸人民一起為國家未來探尋統一出路的人喪失信心，那對我們這個國家和社會來說，對於統一來說，絕非幸事。

台灣問題有著非常複雜的歷史成因，也有現實的困難與困境。一個2300萬人的經濟體，有自己的軍隊，有海峽阻隔，還有外國勢力的介入，幾十年的對峙和備戰，互相之間的仇恨宣傳與教育，哪有那麼容易解決？如果真有那麼容易解決，「一覺醒來台灣就解放了」，以中國的統一決心和意志早解決了，還會拖到今天，會成為中共仍然未完成的三大歷史任務之一？

另外在統一後治理上，以台灣的人口和經濟規模，相當於一個中等規模的國家。看看歷史和現實中世界各國的治理實踐吧，甚至看看中國大陸內部在國家治理上仍然存在的種種不夠現代化之處，仍然嚴重的腐敗和官僚主義等，誰給了張維為信心說是一個上海區委書記都能搞定台灣治理？

賴清德和前美國在台協會處長酈英傑等其他外國駐台代表一起爬山。（Facebook＠賴清德）

張維為以香港做對比，他其實更應該看到，連區區700萬人的香港，都在回歸後幾經波折二十多年才建立起基本完備的國安體系，而且迄今為止內部的深層次結構性矛盾都未能觸及，人心的回歸仍然是一個重大挑戰，更何況一個以相對獨立政體，在海峽對岸存在了幾十年的有2300萬人口的台灣？

台灣人當然有投機的心思，大部分人並不贊成統一，這種心態有其歷史成因，有現實的國際、國內和島內背景，這並不奇怪。對這種心態，需要的是爭取和教育，要有久久為功的耐心，要以同理心帶著誠摯的感情去做工作，去爭取台灣人民，而是不是以一種高高在上的姿態俯視台灣，輕視對岸——不管是作為爭取對象的對岸，還是作為孤立打擊對象的對岸。更不是把他們推到對立面，甚至推進台獨的陣營。統一的台灣治理也需要台灣人的認同與參與，需要大家群策群力，消除隔閡，找出一條兩岸共同復興的道路。

復旦大學中國研究院院長張維為。（網絡圖片）

台灣問題不是一個打的問題，不打能把問題解決了才是最好的。統一是兩岸中國人之福，戰爭卻是兩岸中國人的災難。在有以非和平手段完成統一的能力前提下，如何以非戰爭手段解決掉台灣問題，實現國家的完全統一，才真正考驗中國的人智慧。美國人在太平洋對岸和台獨勾結正想盡辦法把台灣分裂出去，誘使中國大陸掉進戰爭的火坑，讓兩岸中國人自相殘殺，從而坐收漁翁之利呢。中國怎麼可能主動跳進火坑？

中國所以能發展到今天，取得如此非凡的成就，就是因為愛好和平，不輕易打仗，尤其不打無準備之仗。中國共產黨和解放軍在一些關鍵和重大問題上始終保持著高度的戰略定力和戰略清醒。如果像張維為和部分普通網民那樣傲慢輕浮，頭腦發熱，恐怕等不到在戰場上自取其敗，就早完蛋了。幸好，張維為只是網民封的「國師」，中國共產黨和解放軍不會跟著他的節奏起舞，否則兩岸中國人就要被他忽悠慘了！